જૂનાગઢ: મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપવાના કિસ્સામાં પોલીસે એક મહિલાની કરી અટકાયત, રૂ.16 લાખથી વધુની થઈ હતી હેરાફેરી
સી ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા મહિલાને એકાઉન્ટ સાયબર માફિયાઓને ભાડે આપવાના કિસ્સામાં અટકાયત કરી છે.
Published : December 17, 2025 at 4:49 PM IST
જૂનાગઢ: સાયબર માફિયાઓને ઓનલાઈન છેતરપિંડી કરવામાં સાથ સહકાર અને મદદરૂપ બનનાર સ્થાનિક લોકો સામે હવે પોલીસે સકંજો કસ્યો છે. પાછલા બે દિવસમાં જૂનાગઢ પોલીસે સમગ્ર જિલ્લામાંથી 20 કરતાં વધારે વ્યક્તિઓની એકાઉન્ટ સાયબર માફિયાઓને ભાડે આપવાના કિસ્સામાં અટકાયત કરી છે. આજે સી ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા મહિલાને એકાઉન્ટ સાયબર માફિયાઓને ભાડે આપવાના કિસ્સામાં અટકાયત કરી છે. મહિલાના એકાઉન્ટમાંથી 16 લાખ કરતાં વધારે રકમની હેરાફેરી થઈ હતી. કેશોદમાંથી પણ એક યુવાનને પોલીસે આ જ પ્રકારની છેતરપિંડીમાં પકડી પાડ્યો છે.
મ્યુલ એકાઉન્ટ ધારકો પર કાયદાનો શકંજો
પાછલા બે દિવસમાં જૂનાગઢ પોલીસે સાયબર માફિયાઓને ઓનલાઈન છેતરપિંડી કરવામાં સાથ સહકાર અને મદદ માટે તેમના મ્યુલ એકાઉન્ટ બનાવીને, તેમાં લોકો સાથે છેતરપિંડી કર્યા બાદ પૈસા જમા કરાવીને, ત્યાંથી પૈસા ઉપાડી લઈ લોકોને નાણાકીય છેતરપિંડીનો ભોગ બનાવનાર એકાઉન્ટધારકો સામે હવે જુનાગઢ પોલીસે કાયદાનો આકરો સકંજો ઉગામ્યો છે. બે દિવસમાં 20 જેટલા મ્યુલ એકાઉન્ટ ધારકોની પોલીસે અટકાયત કરી છે. આજે સી ડિવિઝન પોલીસે મ્યુલ એકાઉન્ટ મામલામાં એક યુવાન મહિલાની અટકાયત કરી છે. આ મહિલાના ખાતામાંથી 16 લાખ 68 હજાર 250 રુપિયા નાણાકીય છેતરપિંડીના જમા થયા હતા. હાલ પોલીસ પકડમાં રહેલી જૂનાગઢની આ મહિલાની પોલીસ આકરી પૂછપરછ કરી રહી છે. પાછલા બે દિવસમાં 20 લોકો પકડાયા છે જેમાં આ પ્રથમ મહિલા આરોપી સામે આવી છે.
મહિલાના અલગ-અલગ ત્રણ બેંકના ખાતા
પોલીસ પકડમાં રહેલી મ્યુલ એકાઉન્ટ ધારક મહિલાએ જુનાગઢની એસ.બી.આઇ, બેન્ક ઓફ મહારાષ્ટ્ર અને કેનેરા બેન્કમાં અલગ અલગ ત્રણ ખાતા ખોલાવ્યા હતા. જેમાં 10 વ્યક્તિઓ સાથે કરવામાં આવેલી નાણાકીય છેતરપિંડીના પૈસા ખાતામાં જમા થયા હતા. સાયબર છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા અલગ અલગ 10 વ્યક્તિઓ દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવતા જૂનાગઢના આ ત્રણ ખાતા સામે આવ્યા હતા, જે એક મહિલાના નામે બેંકમાં ખુલેલા હતા. બીજી તરફ કેશોદ પોલીસે પણ માણેકવાડાના એક યુવાનની મ્યુલ એકાઉન્ટ ખોલાવીને નાણાકીય છેતરપિંડી આચરનાર વ્યક્તિઓની મદદગારી તેમજ પોતાનું ખાતુ ભાડે આપીને આર્થિક ફાયદો કરતા એક વ્યક્તિની અટકાયત કરી છે, જેના ખાતામાં 69,663 જેટલા રૂપિયા દસ વખત જમા કરવામાં આવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: