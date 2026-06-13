14 વર્ષ કરતા પણ નાની સગીરાઓને ફસાવીને દુષ્કર્મ આચરતા નરાધમની જૂનાગઢ પોલીસે કરી અટકાયત
જુનાગઢ પોલીસે શહેરના સુખનાથ ચોક વિસ્તારમાં રહેતા અવેશ મકરાણીની ધરપકડ કરી છે. આરોપી કિશોરીઓને પોતાની હવસનો શિકાર બનાવતો હતો.
Published : June 13, 2026 at 8:53 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે એક નરાધમની ધરપકડ કરી છે, જે આસપાસમાં રહેતી 13-14 વર્ષની સગીરાઓને લલચાવી-ફોસલાવીને તેમના પર જાતીય દુષ્કર્મ કરતો હતો.
સુખનાથ ચોક વિસ્તારમાં રહેતા અવેશ મકરાણી અગાઉ પણ એક દુષ્કર્મના કેસમાં જામીન પર છૂટ્યો હતો. તેમ છતાં તેણે ફરીથી એક સગીરા પર જાતીય દુષ્કર્મ કર્યાનો આરોપ છે. જુનાગઢ પોલીસે તેની તાત્કાલિક ધરપકડ કરીને કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
દુષ્કર્મનો આરોપી પકડાયો
જુનાગઢ પોલીસે શહેરના સુખનાથ ચોક વિસ્તારમાં રહેતા અવેશ મકરાણીની ધરપકડ કરી છે. આરોપી કિશોરીઓને પોતાની હવસનો શિકાર બનાવતો હતો.
ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં સુખનાથ ચોક વિસ્તારના એક પરિવારે પોતાની 14 વર્ષની પુત્રી પર અવેશ મકરાણી દ્વારા જાતીય દુષ્કર્મ અને છેડતીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીને પકડી પાડ્યો છે.
નાયબ પોલીસ અધિક્ષકનું નિવેદન
નાયબ પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલીયાએ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, "ગઈકાલે સુખનાથ ચોક વિસ્તારના એક પરિવારે તેમની 14 વર્ષની કિશોરી પર અવેશ મકરાણી દ્વારા જાતીય દુષ્કર્મ અને છેડતીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે."
અગાઉ પણ હતો આરોપી પર કેસ
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે અવેશ મકરાણી અગાઉ પણ સુખનાથ ચોક વિસ્તારની જ એક અન્ય કિશોરી સાથે જાતીય દુષ્કર્મના કેસમાં આરોપી હતો. તે સમયે તેને પોક્સો કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેને જામીન મળી ગયા હતા. જામીન પર છૂટ્યા બાદ તેણે ફરીથી ગુનો કર્યો છે.
પોલીસ હવે પોક્સો કોર્ટમાં આરોપીની જામીન અરજી રદ કરવા માટે અરજી કરશે. આરોપી અવેશ મકરાણી વિસ્તારમાં આવારા અને બેકાર તરીકે ઓળખાય છે અને અગાઉ પણ અનેક વખત પોલીસ સ્ટેશનમાં તેની સામે ફરિયાદો નોંધાઈ છે.