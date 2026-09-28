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જુનાગઢ પોલીસે 5 નશાના સોદાગરોને દબોચ્યા, NDPSના બે અલગ-અલગ ગુનામાં કરી કાર્યવાહી

NDPSના બે અલગ-અલગ ગુનામાં જુનાગઢ પોલીસે તમામ 5 આરોપી સામે અટકાયત બાદ ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

જુનાગઢ પોલીસે 5 નશાના સોદાગરોને દબોચ્યા
જુનાગઢ પોલીસે 5 નશાના સોદાગરોને દબોચ્યા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 7:49 AM IST

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જુનાગઢઃ NDPSના બે અલગ-અલગ ગુનામાં 5 આરોપીને પકડી પાડવામાં જુનાગઢ પોલીસને સફળતા મળી છે. એ ડિવિઝન વિસ્તારમાં નોંધાયેલા માદક પદાર્થના વેચાણ અને હેરાફેરી માટે રીયાઝ અને ધવલ નામના આરોપીની ટકાયત કરવામાં આવી છે.

તો બીજી તરફ સુરતના ત્રણ ઇસમો વિસાવદરમાં ગાંજો લાવીને વેચાણ કરવાની ફિરાકમાં હતા, આ ત્રણેય આરોપીને જુનાગઢ રેન્જ આઇ.જી પોલીસે 1,14,490 ના મુદ્દા માલ સાથે પકડી પાડયા છે.

જુનાગઢ પોલીસે 5 નશાના સોદાગરોને દબોચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

જુનાગઢ પોલીસને મળી મોટી સફળતા

બે દિવસ પૂર્વે જૂનાગઢમાંથી માદક પદાર્થની હેરાફેરી માટે આવેલા બે આરોપીની પોલીસે અટકાયત કરી હતી, જેમાં બે દિવસ બાદ વધુ બે આરોપી અને રવિવારે વધુ બે આરોપીને પોલીસે અટકાયત કરી છે. ગઈકાલે પોલીસે જે આરોપીઓને ઝડપ્યા તે બંને રિયાઝ અને ધવલ બંને આરોપી મૂળ જૂનાગઢના હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પરંતુ માદક પદાર્થની હેરાફેરીમાં નામ ખુલતા તેઓ પોલીસ ચોપડે ફરાર હતા, જેમાં રિયાઝની કેશોદ નજીકના બાલાગામ અને ધવલની જૂનાગઢના ઝાંઝરડા રોડ વિસ્તાર પરથી અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

વિસાવદર માંથી વનસ્પતિજન્ય ગાંજા સાથે ત્રણ આરોપીને પકડી પાડ્યા
વિસાવદર માંથી વનસ્પતિજન્ય ગાંજા સાથે ત્રણ આરોપીને પકડી પાડ્યા (Etv Bharat Gujarat)

ગાંજો પકડ્યો

રેન્જ આઇ.જી પોલીસની ટીમે પણ રવિવારે વિસાવદર માંથી વનસ્પતિજન્ય ગાંજા સાથે ત્રણ આરોપીને પકડી પાડ્યા હતાં. પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે ત્રણેય ઈસમો સુરત થી વનસ્પતિ જન્ય ગાંજો લાવીને વિસાવદરના બસ સ્ટેન્ડ નજીક વેચવા આવનાર છે, તેવી પાકી બાતમીને આધારે પોલીસે કાર્યવાહી કરતા ત્રણેય આરોપી પાસેથી 1,14,490 રૂપિયાની કિંમતનો વનસ્પતિ જન્ય ગાંજો મળી આવતા પોલીસે ત્રણેયની અટકાયત કરી હતી.

માદક પદાર્થની હેરાફેરી માટે આવેલા બે આરોપીની પોલીસે અટકાયત કરી
માદક પદાર્થની હેરાફેરી માટે આવેલા બે આરોપીની પોલીસે અટકાયત કરી (Etv Bharat Gujarat)

કોણ છે નશાના સોદાગરો ?

પોલીસ પકડમાં આવેલા ત્રણેય આરોપીઓ પૈકી ગૌતમ ડાભી અમરેલીના બગસરાનો, રાજ પરમાર સુરત મુળ વતન લિંબડી સુરેન્દ્રનગર અને કરણ સોની ઉત્તર પ્રદેશના બનારસનો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસે તમામ આરોપી સામે અટકાયત બાદ ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

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TAGGED:

NDPS
JUNAGADH NEWS
DRUG SMUGGLING
જુનાગઢ
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