જુનાગઢ: ગુજસીટોકના ગુનામાં ફરાર બંગલા ગેંગના ત્રણ આરોપી ઝડપાયા
જુનાગઢ પોલીસે બંગલા ગેંગના ત્રણ આરોપીને ઝડપ્યા છે. જેની પાસેથી બે તમંચા, એક પિસ્તોલ ,એક બંદૂક અને 96 કારતૂસ અને 4 છરી જપ્ત કરી છે.
Published : January 15, 2026 at 2:32 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે ગઈકાલે રાત્રે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં બંગલા ગેંગ તરીકે કુખ્યાત બનીને લોકોની માલમિલકત ધાક ધમકીથી પડાવી પાડનાર ગેંગ સામે ગુજસીટોકનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. જે પૈકીના કેટલાક આરોપી પોલીસ પકડમાં છે, અન્ય મુખ્ય આરોપીઓ અને ગેંગના લીડર પોલીસ પકડથી દૂર જોવા મળે છે.
ત્યારે ગતરાત્રિના સમયે સરગવાડા ગામમાંથી જુનાગઢ પોલીસે બંગલા ગેંગના ત્રણ આરોપીને પકડી પાડ્યા છે. જેની પાસેથી બે તમંચા એક પિસ્તોલ એક બંદૂક અને 96 કારતૂસની સાથે 4 છરી પણ પોલીસે પકડી પાડી છે.
બંગલા ગેંગના ત્રણ આરોપી હથિયાર સાથે પકડાયા
જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં બંગલા ગેંગ તરીકે કુખ્યાત બનેલી ગેંગના લીડર અને તેમાં સામેલ ઈસમો સામે જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા સંગઠિત રહીને અપરાધ કરવાનો એક ગુનો દાખલ કર્યો હતો. જેમાં કેટલાક આરોપી આજે પોલીસ પકડમાં છે, તેમ છતાં કેટલાક આરોપી હજુ પણ પોલીસને ચકમો આપીને ફરાર થવામાં સફળ રહ્યા હતા, કેટલાક સભ્યો સરગવાડા ગામમાં હોવાની પ્રાથમિક વિગત તાલુકા પોલીસ મથકને પ્રાપ્ત થતા પોલીસે સરગવાડા ગામમાં રેડ કરતા અહીંથી ત્રણ જેટલા ઈસમો કેટલાક ઘાતક હથિયારો સાથે પકડાયા હતા. પોલીસની રેડ દરમિઆન બે ઈસમો જે બંગલા ગેંગ સાથે ખૂબ નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે, તે પોલીસને ચકમો આપીને ફરાર થવામાં સફળ રહ્યા હતા જેને પકડી પાડવા માટે પણ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસે ઘાતક હથિયારો કર્યા
બંગલા લિંગ વિરુદ્ધ પોલીસ કાર્યવાહી દરમિયાન હથિયારો પણ પકડાયા છે, સમગ્ર મામલામાં વધુ વિગતો આપતા વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક રવિરાજસિંહ પરમાર માધ્યમોને જણાવ્યું હતું કે, સરગવાળા ગામમાં તમામ આરોપીઓ છુપાયા હોવાની પોલીસને વિગત મળી હતી, જેને લઇને પોલીસે સરગવાળા ગામના કમલેશ ભરાઈના ઘરે રેડ કરતા અહીં 5 આરોપી હાજર જોવા મળ્યા હતા. જે પૈકીના કમલેશ વિશાલ અને જયેશ નામના આરોપી પોલીસ પકડમાં આવી ગયા હતા પરંતુ અહીંથી જયપાલ અને ભરત નામના બે આરોપી ફરાર થઈ જવામાં સફળ રહ્યા હતા જેને પોલીસે પકડવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે, પોલીસને મળેલા હથિયારો મુખ્ય આરોપી ભાવિન અને લાખા એ મંગાવ્યા હોવાની વિગતો પણ પોલીસ પકડમાં આવેલા આરોપી પાસેથી પોલીસને પ્રાપ્ત થાય છે.
પોલીસ પર હુમલો કરવાના ઇરાદે હથિયાર મંગાવ્યા
વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક રવિરાજસિંહ પરમાર હથિયારોને લઈને પણ વધુ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, બંગલા ગેંગના સાત સભ્યોને પકડવા માટે પોલીસ ખૂબ જ સક્રિય રીતે કામ કરી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં પોલીસ પકડમાં ન આવવા માટે તેમજ હથિયારોથી પોલીસને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન પહોંચાડી શકાય તેવા ખૂબ જ ઘાતક ઈરાદા સાથે આ હથિયારો આરોપીઓ દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં બે તમંચા એક પિસ્તોલ બે હાથ બનાવટની બંદૂક ચાર છરી અને 96 જીવતા કારતૂસ પોલીસની રેડ દરમિયાન મળી આવ્યા છે. હાલ સમગ્ર મામલામાં પોલીસે ભાવિન, નિલેશ, લાખો, જયપાલ અને ભરતને ફરાર આરોપી જાહેર કરીને તેને પકડી પાડવા માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.