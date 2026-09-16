દિવસે મજૂરી અને રાત્રે ચોરી, કારખાનામાં કામ કરતા શખ્સની જૂનાગઢ પોલીસે કરી અટકાયત
જૂનાગઢ પોલીસે બાયપાસ નજીક આવેલી એક હોટલ નજીક અવની ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કારખાનામાંથી 1 સપ્ટેમ્બરથી લઇને 12 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન થયેલી કપૂરની ચોરીનો ભેદ ઉકેલ્યો છે.
Published : September 16, 2026 at 5:53 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ પોલીસે બાયપાસ નજીક આવેલી એક હોટલ નજીક અવની ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કારખાનામાંથી 1 સપ્ટેમ્બરથી લઇને 12 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન થયેલી કપૂરની ચોરીનો ભેદ ઉકેલ્યો છે. પોલીસે કપૂર ચોરીના મામલામાં કારખાનામાં જ કામ કરતા આકાશ કયાડા નામના કામદારની અટકાયત કરી છે, જેની પાસેથી 1,33,960નું ચોરેલું કપૂર પણ ઝડપી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
દિવસે કામ અને રાત્રે ચોરી કરતા શખ્સની અટકાયત
જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે દિવસે મજૂરી અને રાત્રે કપૂર જેવા પદાર્થની ચોરી કરતા જૂનાગઢના આંબલીયા ગામના કામદાર આકાશ કયાડાની અટકાયત કરી છે. જૂનાગઢ બાયપાસ નજીક હોટેલ હિંગળાજ પાસે આવેલ અવની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નામના કારખાનામાંથી કપૂર ચોરી થયું છે તે બાબદની ફરિયાદ કારખાનાના માલિક નમન વસાણી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જૂનાગઢ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. 1 સપ્ટેમ્બરથી 12 સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન કૂલ 128 કિલો કપૂર કે જેની બજાર કિંમત 1,33,960 રૂપિયા થવા જાય છે તેની ચોરી થતા જૂનાગઢ પોલીસ પણ ચોકી ઉઠી હતી અને પૂજાની સામગ્રી ગણાતા કપૂરની ચોરી કોણ કરી શકે તેને લઇને તપાસ શરૂ કરી હતી.
પોલીસ તપાસમાં કારખાનામાં કામ કરતો કામદાર શંકાના દાયરામાં
કપૂર જેવી પૂજાની સામગ્રીની ચોરીમાં અન્ય કોઈ રીઢા કે પરંપરાગત ચોરી સાથે સંકળાયેલા આરોપીઓ આ ચોરીમાં સામેલ હશે તે વાતને લઈને પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમ જેમ પોલીસ તપાસ આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ કપૂર ચોરીમાં કારખાનામાં જ કામ કરતો કામદાર શંકાના દાયરામાં આવી ગયો હતો. આકાશ કયાડા નામનો આરોપી દિવસે કારખાનામાં કામ કરીને રાત્રી દરમિયાન કપૂરની ચોરી કરવાનું કામ પણ કરતો હતો.
આ મામલે પોલીસે આરોપી આકાશ કયાડાની અટકાયત કરી છે અને તેની પાસેથી ચોરીમાં ગયેલું 128 કિલો કપૂર પરત મેળવ્યું છે. ચોરી કરીને કેટલુક કપૂર આકાશે જૂનાગઢ એસટી ડેપો સામે આવેલી એક અગરબત્તીની દુકાનમાં વહેચ્યું હતું. પોલીસે ત્યાથી પણ મુદ્દામાલ જપ્ત કરી ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
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