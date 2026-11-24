જૂનાગઢ રેન્જ પોલીસના કથિત 60 લાખના તોડકાંડથી ખળભળાટ! ગોપાલ ઇટાલિયાનો ગંભીર આક્ષેપ
આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ ગુજરાત પોલીસની કામગીરી અને નિષ્પક્ષતા સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
Published : November 24, 2026 at 6:08 PM IST
ગાંધીનગર: આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ ગુજરાત પોલીસની કામગીરી અને નિષ્પક્ષતા સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ગોપાલ ઇટાલિયાએ જૂનાગઢ રેન્જ પોલીસ દ્વારા દારૂના મોટા જથ્થા સાથે સંકળાયેલા કેસમાં કથિત રીતે 60 લાખનો તોડ કરવામાં આવ્યો હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. આ ઘટનાને લઇને ગોપાલ ઇટાલિયાએ સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ સમક્ષ લેખિત ફરિયાદ કરી છે.
દારૂકાંડમાં ખોટા શખ્સોને ફસાવ્યાનો ગોપાલ ઇટાલિયાનો ગંભીર આક્ષેપ
ગોપાલ ઇટાલિયાએ 24 નવેમ્બર, 2026ના રોજ કરેલી ફરિયાદમાં જૂનાગઢ રેન્જ પોલીસની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ફરિયાદ મુજબ, ગત 8 નવેમ્બર, 2026ના રોજ દારૂ ભરેલી ટ્રક ઝડપાઈ હતી. આ કાર્યવાહી દરમિયાન મોટા પ્રમાણમાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો પકડાયો હોવા છતાં સમગ્ર કેસની તપાસ અને આરોપીઓની ઓળખ અંગે શંકા ઉપજાવે તેવી બાબતો સામે આવી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, વંથલી પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નંબર 11203068260646 નોંધવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા સવારે આશરે 9:20 વાગ્યે દરોડો પાડવામાં આવ્યો હોવાનું દર્શાવાયું હતું, પરંતુ ફરિયાદીએ દાવો કર્યો છે કે દરોડા પહેલાંથી જ સ્થળ પર વાહનો અને દારૂની હેરફેર અંગેની બાબતોમાં વિસંગતતા જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત, દારૂ ભરેલી ટ્રક સાથે સંકળાયેલા અન્ય વાહનો અને વ્યક્તિઓની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસની માગ કરવામાં આવી છે.
સૌથી ગંભીર આક્ષેપ એવો છે કે દારૂના જથ્થા સાથે પકડાયેલા અસલી આરોપીઓનાં નામ છુપાવીને અન્ય વ્યક્તિઓને કેસમાં આરોપી તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. ફરિયાદમાં દારૂની આશરે 500 પેટી સહિતના જથ્થા અંગે પણ સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. દારૂના જથ્થાની હેરફેર, વાહનોની અવરજવર અને સ્થળ પરની સમગ્ર કાર્યવાહી અંગે પોલીસ દ્વારા રજૂ કરાયેલી વિગતો શંકાસ્પદ હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
ફરિયાદના ત્રીજા અને ચોથા મુદ્દામાં તો પોલીસની કાર્યવાહી સામે વધુ ગંભીર સવાલો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. દારૂ ભરેલી ટ્રક પકડાયા બાદ વાહનને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાની પ્રક્રિયા, મુદ્દામાલની સુરક્ષા અને વાહન ક્યાં રાખવામાં આવ્યું હતું તે અંગે વિરોધાભાસ હોવાનો દાવો કરાયો છે. ફરિયાદમાં એવું પણ જણાવાયું છે કે દારૂના જથ્થા અને વાહનોની હેરફેરમાં કેટલાક વ્યક્તિઓની ભૂમિકા હોવા છતાં તેમને બચાવવામાં આવ્યા હોવાની આશંકા છે.
ખાસ કરીને, દારૂ ભરેલી ટ્રકના મુદ્દામાલની જાળવણી અને તેને પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા કરાવવાની પ્રક્રિયા સામે પણ ફરિયાદીએ સવાલો ઉઠાવ્યા છે. વાહન અને મુદ્દામાલની હેરફેર અંગે CCTV ફૂટેજ સહિતના પુરાવાઓ તપાસવામાં આવે તો સમગ્ર ઘટનાની હકીકત બહાર આવી શકે તેમ હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
59,49,420નો દારૂ, પણ અસલી આરોપીઓ કોણ?
ફરિયાદના આઠમા મુદ્દામાં દારૂના જથ્થાની કિંમત રૂ.59,49,420 દર્શાવવામાં આવી છે. આટલી મોટી કિંમતનો દારૂ ઝડપાયા બાદ પણ મુખ્ય આરોપીઓનાં નામ પોલીસના રેકોર્ડમાં યોગ્ય રીતે સામે આવ્યાં નથી અને અન્ય વ્યક્તિનું નામ દર્શાવીને કેસ કરવામાં આવ્યો હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કરાયો છે. ફરિયાદમાં પ્રશાંત ગીરીશભાઈ વાઘેલાનું નામ પણ ઉલ્લેખવામાં આવ્યું છે અને આ વ્યક્તિની ભૂમિકા અંગે તપાસ કરવાની માગ કરાઈ છે.
સમગ્ર મામલામાં સૌથી ચોંકાવનારો આક્ષેપ રૂ.60 લાખના કથિત તોડનો છે. ધારાસભ્યએ દારૂના જથ્થા સાથે સંકળાયેલા અસલી આરોપીઓને બચાવવા અને ખોટા વ્યક્તિઓને આરોપી દર્શાવવા પાછળ નાણાકીય લેવડદેવડ થઈ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે.
ગોપાલ ઇટાલિયાએ સમગ્ર કેસની તપાસ સ્થાનિક પોલીસને બદલે અન્ય સ્વતંત્ર એજન્સી મારફતે કરાવવાની માગ કરી છે. સાથે જ CCTV ફૂટેજ, વાહનોની અવરજવર, પોલીસ સ્ટેશનની ડાયરી, મુદ્દામાલ જમા કરાવવાની નોંધ અને સંબંધિત પોલીસ અધિકારીઓની ભૂમિકાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવાની રજૂઆત કરી છે.
હવે સવાલ એ છે કે દારૂના લાખો રૂપિયાના જથ્થા પાછળ ખરેખર કોની ભૂમિકા હતી? શું અસલી આરોપીઓને બચાવીને અન્ય વ્યક્તિઓને ફસાવવામાં આવ્યા હતા? શું રૂ.60 લાખનો તોડ થયો હતો? આ તમામ આક્ષેપોની નિષ્પક્ષ તપાસ થાય તો જ સમગ્ર પ્રકરણનું સત્ય બહાર આવી શકશે. ધારાસભ્યની આ ફરિયાદે જૂનાગઢ રેન્જ પોલીસની કામગીરી સામે ગંભીર પ્રશ્નાર્થ ઊભો કર્યો છે.
નોંધ: રૂ.60 લાખના તોડ, આરોપીઓને બચાવવા અને ખોટા વ્યક્તિઓને ફસાવવાના મુદ્દા ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાની લેખિત ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપો છે. તેમની સ્વતંત્ર પુષ્ટિ થવાની બાકી છે.
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