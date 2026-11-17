જૂનાગઢ: ગિરનારની લીલી પરિક્રમા કરવા જતા પહેલા વાંચી લેજો આ સમાચાર, સાધુ સમાજે કરી ખાસ અપીલ
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ પાંડવો સાથે ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા કરી હતી.
Published : November 17, 2026 at 9:54 AM IST
જૂનાગઢ: આદિ અનાદિ કાળથી યોજાતી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા કારતક સુદ એકાદશીથી કાર્તિકી પૂર્ણિમા સુધી આયોજિત થતી હોય છે. જેમાં લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો જોડાઈ રહ્યા છે. સનાતન પરંપરા અનુસાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ પાંડવો સાથે ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા કરી હતી. ત્યારથી કારતક સુદ એકાદશીથી કાર્તિકી પૂર્ણિમા સુધી પાંચ દિવસની આ પરિક્રમા આયોજિત થતી આવે છે. પરિક્રમાને ગિરનારની આધ્યાત્મિકતા અને ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા
36 kmના ગિરનારની તળેટીમાં પગપાળા યાત્રા કરીને ભાવિક ગિરનારની આધ્યાત્મિકતા અને અહીંથી અનંત ઊર્જાઓને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રતિક રૂપે પણ આ પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. આજથી વર્ષો પૂર્વે પરિક્રમામાં ખૂબ ઓછા અને મર્યાદિત ભાવિકો આવતા હતા. પરંતુ આજે આધુનિક યુગમાં પણ 10 લાખ કરતાં વધારે ભાવિકો 5 દિવસમાં ગિરનારની પરિક્રમા કરવા માટે ભવનાથ તળેટી આવતા હોય છે.
સાધુ સમાજે કરી અપીલ
ગીરનાર સાધુ સમાજે આ વખતે પરિક્રમામાં બીમાર અસક્ત વૃદ્ધ અને બાળકો પરિક્રમામાં ન આવે તેવી આગ્રહ ભરી વિનંતી કરી છે. તેની પાછળનું કારણ એ છે કે, આ વખતે ગિરનારમાં વરસાદ ઓછો થવાને કારણે પાણીની સમસ્યા બની શકે છે, જેથી પરિક્રમા દરમિયાન બાળકો વધુ બીમાર અને અશકત કોઈ મુશ્કેલીમાં ન પડે તેના માટે આ વર્ષે તેમણે પરિક્રમાથી દૂર રહેવું જોઈએ એવી વિનંતી કરી છે. વધુમાં જે લોકો પરિક્રમામાં આવી રહ્યા છે તે લોકો પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ ઘરે મૂકીને જ પરિક્રમામાં આવે, જંગલ વિસ્તારમાં પ્રવેશ કર્યા બાદ ત્યાં કચરો ન થાય તેની તકેદારી પણ રાખે, સાથે સાથે જંગલ અને પ્રકૃતિને ઓછું નુકસાન થાય તેવા પ્રયાસો સાથે પરંપરાગત પરિક્રમા પૂર્ણ કરે તેવી આગ્રહ ભરી વિનંતી અવધૂત આશ્રમના મહંત મહાદેવ ગીરી દ્વારા પરિક્રમામાં આવનાર પ્રત્યેક ભાવિકોને કરવામાં આવી છે.
અગિયારસથી પરિક્રમા દ્વાર ખુલે તેવી શક્યતા
કારતક સુદ એકાદશીથી કાર્તિકી પૂર્ણિમા પાંચ દિવસ સુધી પરિક્રમા આયોજિત થતી હોય છે, દર વર્ષે પરિક્રમાનો માર્ગ ભાવિકોની સંખ્યાને ધ્યાને રાખીને એક બે દિવસ વહેલો ખુલ્લો મુકવામાં આવતો હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે કારતક સુદ અગિયારસની મધ્યરાત્રીએ પરિક્રમાનો માર્ગ ખુલે તેવી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. અગિયારસ પહેલા જો ભાવિકોની સંખ્યા ભવનાથ વિસ્તારમાં થઈ જશે, તો જિલ્લા વહીવટી તંત્ર રાજ્યની સરકારના સંકલનમાં રહીને પરિક્રમાનો માર્ગ વહેલો ખોલવો તે અંગે નિર્ણય પણ કરી શકે છે.