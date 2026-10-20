જૂનાગઢ: દશેરાના દિવસે ફાફડા અને જલેબી ખરીદવા માટે વહેલી સવારથી જ લોકોની લાઈન
દશેરાના દિવસે ફાફડા અને જલેબી ખાવાની એક વિશેષ પરંપરા પાછલા કેટલાક સમયથી સમગ્ર રાજ્યમાં શરૂ થઈ છે.
Published : October 20, 2026 at 11:57 AM IST
જૂનાગઢ: આજે દશેરાનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે દશેરાના દિવસે ફાફડા અને જલેબી ખાવાની એક વિશેષ પરંપરા પાછલા કેટલાક સમયથી સમગ્ર રાજ્યમાં શરૂ થઈ છે. ત્યારે આજે દશેરાના દિવસે જૂનાગઢ શહેરમાં આવેલી ફરસાણની દુકાનોમાં આજના દિવસે માત્ર ફાફડા અને જલેબીની ખરીદી થતી જોવા મળી રહી છે.
વહેલી સવારથી જ લોકો શુદ્ધ દેશી ઘીમાંથી બનેલી જલેબી અને ફાફડા ખરીદવા માટે લાઈનમાં ઊભેલા જોવા મળ્યા હતા. જૂનાગઢ શહેરમાં આવેલી 150 કરતાં પણ વધારે ફરસાણની દુકાનોમાં આજે ફાફડા અને જલેબીની ખરીદી અને વેચાણ થતું જોવા મળશે. ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે બજાર ભાવોમાં પ્રતિ કિલોએ ૧૦૦ રૂપિયાનો વધારો થયો છે. તેમ છતાં જૂનાગઢના લોકો ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે દશેરાએ ફાફડા અને જલેબીની ખરીદી કરી રહ્યા છે.
મહત્ત્વનું છે કે, દશેરાના દિવસે વહેલી સવારથી જ ફરસાણની દુકાનો પર ફાફડા-જલેબીની ખરીદી માટે ગુજરાતીઓની લાઇન લાગે છે. દશેરાના દિવસે વાહન અને શસ્ત્ર પૂજા બાદ ગુજરાતીઓ સવારનો નાસ્તો ફાફડા-જલેબી ખાય છે. એક અંદાજ પ્રમાણે ગુજરાતમાં છ લાખ કિલો જેટલા ફાફડા, ગાંઠીયા, ચોળાફળી અને જલેબી ખવાય છે. જેની અંદાજે કિંમત 15 કરોડ જેટલી થવા પામે છે.
ગ્રાહકોને ચોખ્ખું ફરસાણ મળી રહે એ માટે કેટલાંક દુકાનદારો બ્રાન્ડેડ ઘીના ઉપયોગ સાથે ઘીને લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરીને જ વાપરવાનો આગ્રહ રાખે છે. દશેરાના પર્વ નિમિત્તે 15 કરોડનું ફરસાણ આરોગી જતા ગુજરાતીઓ આજના દિવસે કેલેરી કે વધતા હાર્ટ એટેકના જોખમને ભૂલી જાય છે. સવારે ગાંઠીયા-ફાફડા અને જલેબી આરોગી સાંજે રાવણ દહન કરીને દશેરાના પર્વની સ્વાદિષ્ઠ અને ભક્તિથી ઉજવણી કરી બીજા દિવસથી દિવાળીના તહેવાર માટે તૈયાર થઇ જાય છે.