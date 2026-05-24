જૂનાગઢ: ખેડૂતોની દયનીય સ્થિતિ, ડીઝલ લેવા માટે પેટ્રોલ પંપ પર લાગી લાંબી કતાર
પાંચ-છ કલાકની લાંબી મથામણ બાદ પણ પેટ્રોલ પંપ પર માત્ર 1000 રૂપિયાનું ડીઝલ મળતા ખેડૂતોમાં ભારે નારાજગી.
Published : May 24, 2026 at 2:13 PM IST
જૂનાગઢ : પાછલા 15 દિવસથી સતત ડીઝલ મેળવવા માટે ખેડૂતો પેટ્રોલ પંપ પર ફરતા જોવા મળી રહ્યા છે. જ્યારથી ડીઝલનો જથ્થો મર્યાદિત કરાયો છે, ત્યારથી ખેડૂતો ખેતીમાં ઉપયોગી એવા ડીઝલ સંચાલિત વાહનોને ચલાવવા માટે ડીઝલ મેળવવા પેટ્રોલ પંપ પર ભટકી રહ્યા છે.
આજે મોટા ભાગની ખેતી ટ્રેક્ટર આધારિત બની ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં ટ્રેક્ટરને ચલાવવા માટે ડીઝલ એક માત્ર ઇંધણ છે. ત્યારે સતત ડીઝલની વધતી માંગ અને પેટ્રોલ પંપ પર 'ડીઝલ નથી' તેવા બોલ ખેડૂતોને વધુ મુશ્કેલીમાં મૂકી રહ્યા છે. વહેલી સવારે પાંચ વાગ્યે ખેતી અને ઘરના તમામ કામ પડતા મૂકીને પરિવારના પુરુષો બાઈક પર પ્લાસ્ટિકના મોટા કેરબા લઈને ડીઝલ મેળવવા માટે ઠેરઠેર પેટ્રોલ પંપ પર ભટકી રહ્યા છે.
જે પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલ મળતું હોય, ત્યાં પાંચ-છ કલાકની લાંબી મથામણ બાદ જેટલું મળે તેટલું ડીઝલ લઈને ખેડૂત દિવસ પૂરો કરતો જોવા મળી રહ્યો છે.
ખેડૂતોનો વેધક સવાલ: ક્યાં સુધી ઉભા રહીશું લાઈનમાં?
પેટ્રોલ પંપ પર 1000 રૂપિયાનું ડીઝલ મેળવવા માટે ઠેરઠેર પેટ્રોલ પંપ પર ભટકી રહેલા ખેડૂતો સરકાર સામે સવાલો ઉભા કરી રહ્યા છે. ખેડૂતો પૂછે છે કે, જગતનો તાત ક્યાં સુધી આ રીતે લાઈનમાં ઉભો રહેશે? ચોમાસાની ખેતીનો સમય માથે આવી ગયો છે. ખેતરોમાં ખેડ સહિત મોટા ભાગના કામો બાકી છે. આવી સ્થિતિમાં ખેડૂત ડીઝલ મેળવવા માટે લાઈનમાં ઉભો રહેશે તો ખેતીનું કામ કોણ કરશે? અને જવાબદારી સરકારની હોવી જોઈએ. સરકારે ખેતી લાયક ડીઝલને પૂરું પાડવું જોઈએ, તેવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે.
ખેડૂતોએ આપ્યા પ્રતિભાવ
ડીઝલ મેળવવા માટે પેટ્રોલ પંપ પર આવેલા ખેડૂત રમેશભાઈ કાંબલીયાએ ડીઝલ મેળવવામાં પડી રહેલી મુશ્કેલીને કારણે ખૂબ વલોપાત સાથે પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "જગતનો તાત આ રીતે લાઈનમાં ઉભો રહેશે, ખેડૂતોને કૃષિ પેદાશોના યોગ્ય ભાવો મળતા નથી. આવી સ્થિતિમાં ખેડૂતો હવે ખેતી છોડવા સુધીનો નિર્ણય કરી શકે છે."
અન્ય એક ખેડૂત અતુલભાઈ ત્રાંબડીયાએ પણ પાછલા 15 દિવસથી ડીઝલ મેળવવાને લઈને ખૂબ મુશ્કેલી પડી રહી હોવાનું જણાવ્યું હતું.
વયોવૃદ્ધ ખેડૂત પરબતભાઈ વિછીએ પણ જણાવ્યું હતું કે, "ખેતીના કામો પડતા મૂકીને ડીઝલ મેળવવા માટે ખેડૂતો લાઈનમાં બેઠા છે. એક તરફ 500 રૂપિયા આપતા ખેત મજૂરો મળતા નથી. આવી સ્થિતિમાં તમામ કામ પડતા મૂકીને ડીઝલ મેળવવા માટે પેટ્રોલ પંપ પર ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે."
અન્ય એક ખેડૂત ગિરધરભાઈ મકવાણા તો તેમની જમીનના 7/12 અને 8/એના ઉતારા સાથે ડીઝલ મેળવવા માટે પેટ્રોલ પંપ પર જોવા મળ્યા હતા. આવી જ રીતે ખેડૂતો અર્જુનભાઈ, ઘનશ્યામભાઈ, ચંદુભાઈ અને શાંતિભાઈએ પણ ડીઝલ મેળવવાને લઈને એક ખેડૂત તરીકે તેમની વ્યથા વ્યક્ત કરી હતી.
આખરે, ખેડૂતોની આ મુશ્કેલીને ધ્યાનમાં લઈને સરકારે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જોઈએ, નહીંતર ચોમાસાની ખેતી પર ગંભીર અસર પડશે અને ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે.
