લીલી પરિક્રમા માટે સ્પેશ્યલ ટ્રેન દોડશે: 31 ઓક્ટોબરથી શરૂ, જાણો સમય અને સ્ટેશનો
31 ઓક્ટોબર થી લઈને 11મી નવેમ્બર સુધી વેરાવળ ગાંધીધામ વચ્ચે વિશેષ ટ્રેન શરૂ થવા જઈ રહી છે.
Published : October 30, 2025 at 2:42 PM IST
જુનાગઢ : ગિરનાર પરિક્રમાને લઈને પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા વિશિષ્ટ ટ્રેન ચલાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. 31 ઓક્ટોબર થી લઈને 11મી નવેમ્બર સુધી વેરાવળ ગાંધીધામ વચ્ચે વિશેષ ટ્રેન શરૂ થવા જઈ રહી છે. જેનું એડવાન્સ બુકિંગ 30મી ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ જશે. આ ટ્રેન વેરાવળથી રાત્રે 09:20 વાગ્યે ઉપડીને સવારે 08:00 વાગ્યે ગાંધીધામ પહોંચશે અને ગાંધીધામ થી રાત્રે 10 વાગ્યે ઉપડીને સવારે 08:45 મિનિટે વેરાવળ પહોંચશે.
પરિક્રમાને લઈને વિશેષ ટ્રેનનું આયોજન
ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાને ધ્યાને રાખીને દર વર્ષે પરિક્રમાના સમય દરમિયાન વિશેષ ટ્રેન ચલાવવાનું આયોજન પાછલા ઘણા સમયથી પશ્ચિમ રેલવે અને ભાવનગર ડિવિઝન દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. જે અંતર્ગત 31 ઓક્ટોબર થી વેરાવળ ગાંધીધામ વચ્ચે વિશેષ સુપરફાસ્ટ ટ્રેન ચલાવવાનું નક્કી કરાયું છે. આ ટ્રેનનું બુકિંગ 30 મી ઓક્ટોબર થી શરૂ થઈ જશે, વેરાવળ થી રાત્રે 9 વાગ્યે અને 20 મિનિટે આ ટ્રેન ગાંધીધામ તરફ જવા રવાના થશે જે બીજે દિવસે વહેલી સવારે આઠ વાગ્યે ગાંધીધામ પહોંચશે પરિક્રમા માટે ખાસ શરૂ કરવામાં આવેલી વિશેષ ટ્રેન 31 ઓક્ટોબર થી લઈને 11મી નવેમ્બર સુધી દોડતી જોવા મળશે.
ટ્રેન મહત્વના સ્ટેશનો પર રોકાશે
ગીરનાર પરિક્રમાને ધ્યાને રાખીને શરૂ કરવામાં આવેલી વેરાવળ ગાંધીધામ વિશેષ ટ્રેન માળીયા કેશોદ જુનાગઢ, જેતલસર, જંકશન વિરપુર, ગોંડલ, ભક્તિનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, વઢવાણ, બોટાદ, ધંધુકા, ધોળકા, બાવળા, સરખેજ જેવા મહત્વના સ્ટેશનો પર ઉભી રહેશે. આ જિલ્લામાંથી પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પરિક્રમાથીઓ પરિક્રમા માટે આવતા હોય છે. જેનો લાભ યાત્રિકોને મળે તે માટે ભાવનગર મંડળ અને પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા આ વિશિષ્ટ ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં થ્રી ટાયર એર કન્ડિશન સ્લીપર અને જનરલ કોચ રાખવામાં આવ્યા છે. આ ટ્રેનમાં સુપરફાસ્ટ અને મેલ એક્સપ્રેસ ટ્રેનનું ભાડું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
જુનાગઢ દેલવાડા વચ્ચે પણ મીટરગેજ ટ્રેન ચાલુ
જુનાગઢ અને દેલવાડા વચ્ચે પણ મીટરગેજ ટ્રેન દૈનિક ધોરણે ચાલી રહી છે. જેના સંચાલનમાં પણ પરિક્રમા વખતે વધારો કરવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે આ વખતે પણ જુનાગઢ દેલવાડા વચ્ચે ચાલતી મીટરગેજ ટ્રેનનું સંચાલન પણ તેના નિર્ધારિત રૂટ કરતા અન્ય નવા સમયે પણ ચલાવવામાં આવી શકે છે. આ ટ્રેનનો ઉપયોગ પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ પરિક્રમામાં આવવા માટે કરતા હોય છે.
આ પણ વાંચો...