જુનાગઢ: ગિરનાર લીલી પરિક્રમા રદ થતા માળા વેચનાર વેપારીઓની હાલત કફોડી, લોકોની હાજરી પરંતુ રોજગારી નહીવત

દર વર્ષે ખૂબ સારી કમાણી કરતા નાના ફેરિયાઓ આ વખતે ગ્રાહકની રાહ જોતા બેઠેલા જોવા મળે છે.

Published : November 3, 2025 at 3:45 PM IST

જુનાગઢ : પ્રતિકૂળ વાતાવરણ અને વરસાદને કારણે ગિરનારની લીલી પરિક્રમા તમામ ભાવિકો માટે સ્થગિત રાખવામાં આવી હતી. જેની વિપરીત અસરો મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ અને ભારતના અન્ય રાજ્યોમાંથી પરિક્રમાના મેળામાં રુદ્રાક્ષ મોતી અને કાચ સહિત અનેક પદાર્થની માળાઓ વહેંચવા આવતા નાના ફેરિયાઓ માટે આ વખતનો પરિક્રમાનો મેળો વેપારની દ્રષ્ટિએ નુકસાનકારક સાબિત થયો છે. દર વર્ષે ખૂબ સારી કમાણી કરતા નાના ફેરિયાઓ આ વખતે ગ્રાહકની રાહ જોતા બેઠેલા જોવા મળે છે.

આ વખતે પ્રતિકૂળ વાતાવરણ અને સતત વરસી રહેલા વરસાદને કારણે ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા તમામ ભાવિકો માટે સ્થગિત રાખવાનો નિર્ણય જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. જેને લઈને દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પરિક્રમામાં આવતા પરંપરાગત શ્રદ્ધાળુ સદંતર ગેરહાજર જોવા મળે છે. જેની વિપરીત અસર મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને અન્ય રાજ્યો માંથી રુદ્રાક્ષ મોતી કાચ અને અન્ય પારાઓની માળા વેચવા માટે આવતા નાના ફેરીયાઓના રોજગારી પર પડી છે.

દર વર્ષે જૂનાગઢની ગિરનાર તળેટીમાં મહાશિવરાત્રી અને પરિક્રમાનો પાંચ દિવસનો મેળો લાગતો હોય છે. જેમાં આ નાના ફેરિયાઓ આખું વર્ષની રોજગારી કમાતા હોય છે, પરંતુ વર્ષનો પ્રથમ મેળો પરિક્રમા રદ્દ થતાં પર પ્રાંતિય માળા વહેંચનાર ફેરિયાઓની રોજગારી પર માઠી અસર જોવા મળી રહી છે.

ભવનાથમાં પરિક્રમાના મેળામાં હાલ તો પ્રવાસીઓ અને મહારાષ્ટ્ર તરફથી જૂનાગઢમાં પૂનમ માટે આવતા ભાવિકોની સંખ્યા જોવા મળે છે, પરંતુ તેનો સીધો ફાયદો વેપારની દ્રષ્ટિએ નાના ફેરિયાઓને થતો જોવા મળતો નથી. જેથી આ વખતનો મેળો નાના ફેરીયાઓ માટે અત્યાર સુધી નુકસાનકારક સાબિત થઈ રહ્યો છે. જે લોકો ભવનાથમાં જોવા મળી રહ્યા છે, તે આસપાસના સ્થાનિક લોકો અને ગુજરાતના એવા જિલ્લામાંથી આવેલા લોકો છે, કે જે માત્ર વેકેશન માટે જુનાગઢ આવ્યા છે.

આ લોકો રુદ્રાક્ષ કાચ કે અન્ય પારામાંથી બનેલી રુદ્રાક્ષની માળાની ખરીદારી કરતા નથી, વધુમાં મહારાષ્ટ્રથી પૂનમ કરવા માટે આવેલા ભાવિકો પણ મોટે ભાગે ગિરનાર પર્વત પગપાળા ચડીને ગુરુદત્ત મહારાજના દર્શન કરીને પોતાની ઘરે પરત ફરતા હોય છે. મરાઠી પ્રવાસી અને ભાવિકો પણ આ પ્રકારે ખરીદી ખૂબ ઓછી કરતા હોય છે. જેને કારણે મધ્યપ્રદેશ છત્તીસગઢ અને મહારાષ્ટ્રના આદિવાસી વિસ્તારમાંથી માળા વેચવા આવેલા નાના ફેરિયાઓ માટે આ વર્ષનો પરિક્રમાનો મેળો એકદમ નુકસાનકારક મનાઈ રહ્યો છે.

