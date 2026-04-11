જૂનાગઢ પંચાયત ચૂંટણી 2026: ભાજપે ભવ્ય રેલીઓ સાથે ઉમેદવારી નોંધાવી, જ્યારે કોંગ્રેસ અને AAP સાદગીનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો
ઉમેદવારી પત્ર સ્વીકારવાની કામગીરી પૂર્ણ, જિલ્લા પંચાયતની 30, તાલુકા પંચાયતની 158 અને કેશોદ નગરપાલિકાની બેઠકો માટે ભાજપ, કોંગ્રેસ, આપ અને અપક્ષોએ ભર્યા ફોર્મ.
Published : April 11, 2026 at 6:16 PM IST
જૂનાગઢ: જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી માટે આજે (11 એપ્રિલ) ઉમેદવારી પત્ર ભરીને આપવાનો અંતિમ દિવસ હતો. બપોરે 3 વાગ્યે ઉમેદવારી પત્ર સ્વીકારવાની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો, જિલ્લાની 9 અલગ-અલગ તાલુકા પંચાયતોની કુલ 158 બેઠકો તેમજ કેશોદ નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ભાજપ, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી, નાના રાજકીય પક્ષો અને અપક્ષ ઉમેદવારોએ પોતાની દાવેદારી નોંધાવી છે.
ચકાસણી અને ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની તારીખ
સોમવારે (13 એપ્રિલ) ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણીની કામગીરી શરૂ થશે. અધૂરા, ખોટા કે અમાન્ય વિગતો દર્શાવનારા ઉમેદવારી પત્રો રદ થશે. ત્યારબાદ, જો કોઈ ઉમેદવાર પોતાની ઈચ્છાથી ઉમેદવારી પરત ખેંચવા માંગતો હોય તો તે 15 તારીખ (બુધવાર) બપોરે ત્રણ વાગ્યા સુધી કરી શકશે. આ સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયા બાદ જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત, 9 તાલુકા પંચાયતો અને કેશોદ નગરપાલિકા માટે ચૂંટણી ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.
મતદાન અને મતગણતરીનો કાર્યક્રમ
26 એપ્રિલ (રવિવાર)ના દિવસે સવારે સાતથી લઈને સાંજના છ વાગ્યા સુધી મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. કોઈ જગ્યાએ મતદાનમાં વિક્ષેપ પડે તો ફરી મતદાન માટે 27 તારીખ રિઝર્વ રાખવામાં આવી છે. ત્યારબાદ 28 તારીખે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે.
ભાજપે ભારે દબદબા સાથે રજૂ કર્યા ઉમેદવારી પત્રો
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો અને જિલ્લાની અન્ય નવ તાલુકા પંચાયતોની કુલ 158 બેઠકો પર ભાજપે ભારે દબદબા, રેલીઓ અને કાર્યકરોના મોટા કાફલા સાથે ઉમેદવારી પત્રો ભર્યા હતા.
માળિયા ખાતે સ્થાનિક ધારાસભ્ય ભગવાનજીભાઈ કરગઠિયા અને જૂનાગઢના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાએ સ્વયં હાજરી આપીને જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવારી પત્રો રજૂ કરવાના સમયે ઉપસ્થિત રહીને ચૂંટણી લડતા ઉમેદવારોના જુસ્સામાં વધારો કર્યો હતો. ભાજપે ચૂંટણી પૂર્વે જ લાવલશ્કર સાથે ઉમેદવારી પત્ર ભરીને મતદારોમાં પોતાનો પ્રતિભાવ ઉભો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
કોંગ્રેસ અને આપની શાંતિ
બીજી તરફ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીએ બિલકુલ શાંતિથી કામ કર્યું. તેમના ઉમેદવારો અને ટેકેદારો દ્વારા એકદમ શાંતિથી ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરીને જતા રહ્યા હતા.
જોકે, ભાજપે ધામધૂમથી નોમિનેશન કરીને મતદારોમાં પોતાની મજબૂતીનો સંદેશ પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હવે 28 એપ્રિલની મતગણતરી બાદ જૂનાગઢ જિલ્લાના નવા જનપ્રતિનિધિઓ કોણ હશે તે સ્પષ્ટ થશે.
