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જૂનાગઢ: 2 લાખથી વધુની કિંમતના 584 કિલોથી વધુ એનાલોગ પનીર અને ચીઝનો નાશ કરાયો

ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રની બનેલી સંયુક્ત ટીમો એ શહેરના 14 વેપારીઓને ત્યાં તપાસ કરી મોટા પ્રમાણમાં બનાવટી પનીર અને ચીઝ પકડ્યું હતું

ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રની બનેલી સંયુક્ત ટીમો એ શહેરના 14 વેપારીઓને ત્યાં તપાસ કરી મોટા પ્રમાણમાં બનાવટી પનીર અને ચીઝ પકડ્યું હતું
ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રની બનેલી સંયુક્ત ટીમો એ શહેરના 14 વેપારીઓને ત્યાં તપાસ કરી મોટા પ્રમાણમાં બનાવટી પનીર અને ચીઝ પકડ્યું હતું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 10:05 PM IST

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જુનાગઢ: રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં એનાલોગ પનીર અને ચીઝના વપરાશ અને તેના વેચાણ પર તુરંત અસરથી પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો ત્યારે આજે જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રની કચેરીના અધિકારીઓ દ્વારા સંયુક્ત રીતે જુનાગઢ શહેરમાં તપાસ હાથ ધરાતા અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી અંદાજિત 584.5 કિલો એનાલોગ પનીર અને ચીઝનો જથ્થો ઝડપી પાડીને તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે.

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ફૂડ શાખા તેમજ રાજ્ય સરકારની ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રની કચેરી દ્વારા સંયુક્ત રીતે જુનાગઢ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી એનાલોગ પનીર અને ચીઝનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. કોર્પોરેશન અને ખોરાક તેમજ ઔષધ નિયમન તંત્રની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવેલી કામગીરીમાં 584.5 કિલો એનાલોગ પનીર અને ચીઝનો જથ્થો ઝડપાયો છે જેની બજાર કિંમત 2,04,575 રૂપિયા થાય છે. તપાસ દરમિયાન મળી આવેલું તમામ ચીઝ અને એનાલોગ પનીરનો સ્થળ પર જ નાશ કરીને તેનો વપરાશ કરતા અને સંગ્રહ કરનાર લોકોને દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફૂડ શાખાના ઇન્સ્પેક્ટર યશ ભાલાળાએ આપેલી વિગતો અનુસાર આજે સાંજના પાંચ વાગ્યા બાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ફૂડ શાખા અને રાજ્ય સરકારની ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રની બનેલી સંયુક્ત ટીમો એ જુનાગઢ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં 14 વેપારીઓને ત્યાં તપાસ હાથ ધરી હતી જેમાં ગિરિરાજ મેન રોડ પરથી 25 કિલો ખામધ્રોલ ચોકડી પાસેથી 14.5 કિલો, ઝાંઝરડા ચોકડી પાસેથી 50 કિલો અને તળાવ દરવાજા વિસ્તારમાંથી 496 કિલો એનાલોગ પનીર અને ચીઝ મળી આવ્યું હતું. જેને જપ્ત કરીને તુરંત તેનો સ્થળ પર જ નિકાલ કરીને ફરીથી આ પ્રકારની પ્રતિબંધિત ખાદ્ય ચીજ વસ્તુઓનો ઉપયોગ ન કરવાની તાકીદ સાથે જે વેપારી પાસેથી એનાલોગ પનીર પ્રાપ્ત થયું છે તેને તાકિદ કરીને નોટિસ પણ આપવામાં આવી છે.

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