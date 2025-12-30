ETV Bharat / state

જુનાગઢ કોર્પોરેશનના જુના વાહનોની હરાજી પહેલા વિવાદ, શાસક અને વિપક્ષ બંને કઈ બાબતે સામ સામે થયા?

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિવિધ વાહનોની હરાજીનો મુદ્દો જનરલ બોર્ડમાં ચમક્યો હતો.

જુનાગઢ કોર્પોરેશનના જુના વાહનોની હરાજી
જુનાગઢ કોર્પોરેશનના જુના વાહનોની હરાજી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 5:13 PM IST

જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના જુના અને ભંગાર વાહનોને લઈને શાસક અને વિપક્ષ હવે સામસામે આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. શાસક જૂના વાહનોની હરાજી રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત પ્રક્રિયા અનુસાર થઈ રહી છે તેવી વાત જનરલ બોર્ડમાં રાખી હતી, તો બીજી તરફ વિપક્ષ જુનાગઢ કોર્પોરેશનના ભંગાર વાહનોની જાહેર હરાજી ચોક્કસ અને મર્યાદિત લોકોને નહીં પરંતુ તમામ વાહનોની ઓપન હરાજી અને તે પણ જુનાગઢના સ્થાનિક નાના વેપારીઓને ધ્યાને રાખીને કરવામાં આવે તેવી માંગ થઈ રહી છે.

જુનાગઢ કોર્પોરેશનના જુના વાહનોની હરાજી (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢ કોર્પોરેશન માં ભંગાર વાહનોનો મુદ્દો
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિવિધ વાહનોની હરાજીનો મુદ્દો જનરલ બોર્ડમાં ચમક્યો હતો. શાસક જુના વાહનોની જાહેર હરાજી રાજ્ય અને ભારત સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત નીતિને અંતર્ગત કરવામાં આવશે તેવી વાત સાધારણ સભામાં મૂકી હતી. તો બીજી તરફ જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વિપક્ષે જુના વાહનોની જાહેર હરાજી જુનાગઢના સ્થાનિક વેપારીઓને અગ્રિમતા મળે અને તેને પણ જુના વાહનો ખરીદવાની તક મળે તે પ્રકારે આયોજિત કરવાની વાત રાખી છે. આગામી દિવસોમાં કોર્પોરેશનના જુના વાહનો કે જે હાલ ભંગારમાં આપવામાં આવી રહ્યા છે તેને લઈને કોઈ અંતિમ નિર્ણય થશે.

જુનાગઢ કોર્પોરેશનના જુના વાહનોની હરાજી
જુનાગઢ કોર્પોરેશનના જુના વાહનોની હરાજી (ETV Bharat Gujarat)

હરાજીમાં મૂકવામાં આવેલા વાહનોની વિગતો
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જે જૂના વાહનોની હરરાજી કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, તેમાં 08 મોબાઇલ ટોયલેટ વાન, 03 પીક અપ જીપ, 05 હાઇડ્રોલિક ફોરવ્હીલ, 01 ફાયર વોટર ટેન્કર, 02 ઓટો રીક્ષા, 03 ટ્રેક્ટર, 01 કોમ્પેક્ટ, 01હાઇડ્રોલિક લેડર, 02 વોટર ટેન્કર, 01 ફાયર ફાઈટર મળીને કુલ 27 જેટલા નાના મોટા વાહનોની જાહેર હરાજી કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

જુનાગઢ કોર્પોરેશનના જુના વાહનોની હરાજી
જુનાગઢ કોર્પોરેશનના જુના વાહનોની હરાજી (ETV Bharat Gujarat)

જુના વાહનોને લઈને શાસકનો તર્ક
પાછલા સાત-આઠ વર્ષથી જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તકની માલિકીના વાહનો કે જે તેમની કિલોમીટર પુરા કરી ચૂક્યા છે, આમાં તમામ વાહનો હાલ જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અલગ અલગ સ્થળો પર રાખવામાં આવ્યા છે. આ તમામ વાહનોની જાહેર હરાજી રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઉભા કરવામાં આવેલા પોર્ટલ અંતર્ગત હરાજી પ્રક્રિયા થશે. આ પ્રકારનો અભિપ્રાય જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડેપ્યુટી મેયર આકાશ કટારાએ ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં આપ્યો હતો.

જુનાગઢ કોર્પોરેશનના જુના વાહનોની હરાજી
જુનાગઢ કોર્પોરેશનના જુના વાહનોની હરાજી (ETV Bharat Gujarat)

વિપક્ષે કર્યા કેટલાક સવાલો
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નેતા વિપક્ષ લલિત પણસારાએ શાસક પક્ષની જુના વાહનો વેચવાની નીતિને લઈને કેટલાક સવાલો ઊભા કર્યા છે. કેન્દ્રને રાજ્યો સરકારના પોર્ટલ દ્વારા જાહેર હરાજી થાય તો તેમાં રજીસ્ટર થયેલા વેપારીઓ જ ભાગ લઈ શકે, પરંતુ જો જુના વાહનોની જાહેર હરાજી જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા થાય તો જુનાગઢ સહિત કોઈ પણ વેપારીને હરાજી પ્રક્રિયામાં સામેલ થવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવે તો જુનાગઢના સ્થાનિક નાના વેપારીઓ અને વિવિધ વાહનોના ગેરેજ સાથે સંકળાયેલા લોકોને વાહન ખરીદવાની તક મળી શકે. જેમાંથી તેમનું જીવન નિર્વહન પણ થઈ શકે છે. પરંતુ સત્તાધીશો દ્વારા એક માત્ર ભારત અને રાજ્ય સરકારના પોર્ટલ ઉપર રજીસ્ટર થયેલા લોકોને હરાજીમાં સામેલ કરવાની વાત કરી રહી છે. જેથી જૂનાગઢના સ્થાનિક નાના વેપારીઓનુ હિત જળવાતું નથી.

