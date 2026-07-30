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જુનાગઢ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનની પેટા ચૂંટણીમાં ફરી કમળ ખીલ્યું, AAPના ઉમેદવાર કરતા NOTAને વધુ મત મળ્યા

ભાજપના ઉમેદવાર અક્રમ કુરેશી 1998 મતે વિજેતા જાહેર થયા છે.

જુનાગઢ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનની પેટા ચૂંટણીમાં ફરી કમળ ખીલ્યું
જુનાગઢ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનની પેટા ચૂંટણીમાં ફરી કમળ ખીલ્યું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 11:41 AM IST

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જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વોર્ડ નંબર ત્રણની ખાલી પડેલી એક બેઠક પર 27 તારીખે મતદાન યોજાયું હતુ. જેની આજે મતગણતરી કરવામાં આવી હતી. 40 મિનિટ જેટલી ચાલેલી ચાર રાઉન્ડની મતગણતરીને અંતે વોર્ડ નંબર ત્રણની આ બેઠક ભાજપે જાળવી રાખવામાં સફળતા મળી છે. ભાજપના ઉમેદવાર અક્રમ કુરેશીએ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારોને 1998 મતે પરાજય આપીને વિજેતા થયા છે. આજના પરિણામોથી જુનાગઢ કોર્પોરેશનમાં ભાજપની સીટમાં કોઈપણ પ્રકારનો ઘટાડો કે વધારો થયો નથી.

જુનાગઢ કોર્પોરેશનની પેટા ચૂંટણી ભાજપનો ફરી વિજય
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વોર્ડ નંબર ત્રણની ખાલી પડેલી એક બેઠક પર 27 તારીખે મતદાન યોજાયું હતુ. જેની સવારે 9:00 કલાકે પ્રાંત અધિકારીની ઓફિસમાં મતગણતરી શરૂ થઈ હતી. ચાર રાઉન્ડની મતગણતરી 30 મિનિટ કરતાં ઓછા સમયમાં પૂરી થઈ હતી. જેમાં ભાજપના ઉમેદવાર અક્રમ કુરેશી 1998 મતે વિજેતા જાહેર થયા છે. કુલ 8024 મતદાતાઓએ મતદાન પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધો હતો. જેમાં ભાજપના ઉમેદવાર અક્રમ કુરેશીને 4,834, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અશરફ થઈમને 2836, આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર અલારખા પંજાને 246 અને નોટામાં 315 મત પડ્યા હતા.

AAP કરતા NOTAને મળ્યા વધુ મત
12 વર્ષમાં પ્રથમ વખત વોર્ડ નંબર ત્રણમાં નગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને મતદાન થયું હતું. જેમાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર કરતાં નોટાને વધારે મત મળ્યા હતા. ત્રણેય મુખ્ય રાજકીય પક્ષોની વચ્ચે ત્રીજા નંબરે નોટાના મત નોંધાયા હતા.

12 વર્ષથી બિનહરીફ ચૂંટણી યોજાતી
એક સમયે વોર્ડ નંબર ત્રણ કોંગ્રેસના દબદબા વાળો અને તેનો પરંપરાગત વોર્ડ માનવામાં આવતો હતો. પરંતુ પાછલા બાર વર્ષથી કોંગ્રેસના ચૂંટણી જીતેલા તમામ કોર્પોરેટરો ભાજપમાં સામેલ થતાં અહીં બિનહરીફ ચૂંટણી પાછલા 12 વર્ષથી થઈ રહી હતી. વિજેતા બનેલા ભાજપના ઉમેદવાર અક્રમ કુરેશીએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, જેટલો સમય કોર્પોરેશનનો બાકી છે તેમાં લોકોની સમસ્યા અને વિકાસના કામોને પ્રાધાન્ય આપશે. તો ચૂંટણી હારેલા કોંગ્રેસના અશરફ થઈમે પોતાની હાર સ્વીકારી હતી અને જણાવ્યું હતું કે, 12 વર્ષથી લોકોનો મતાધિકાર બિનહરીફ ચૂંટણી થવાને કારણે છીનવાઈ જતો હતો. તેને પરત અપાવવામાં કોંગ્રેસ સફળ રહી છે તેનો અમને પૂરો સંતોષ છે.

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