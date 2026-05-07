વિપક્ષ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરની સતર્કતા અને જાગૃતતાથી જુનાગઢના લોકોના ટેક્સના દર વર્ષે 1.19 કરોડ રૂપિયા બચશે
અગાઉ આઉટ સોર્સિંગ કામો માટે કોર્પોરેશન 3.85 ટકા સર્વિસ ચાર્જ ચૂકવતી હતી જ્યારે નવી નિમાયેલી કંપની 0 ટકા સર્વિસ ચાર્જમાં કામ કરશે
Published : May 7, 2026 at 4:19 PM IST
જુનાગઢ: મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમાર અને વિપક્ષ દ્વારા જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં રહેતા અને ટેક્સ ભરતા લોકોના પ્રતિવર્ષ 1 કરોડ 19 લાખ રૂપિયા બચાવ્યાનું કામ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં થયું છે. જુનાગઢ કોર્પોરેશનમાં આઉટ સોર્સિંગ દ્વારા 606 જેટલા કર્મચારીઓની સેવાઓ આપવા માટે ટેન્ડર પ્રક્રિયા બહાર પાડવામાં આવી હતી જેમાં સર્વિસ ટેક્સ 0 ભરનાર અમદાવાદની ગ્રીન ગ્લોબલ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડને આગામી એક વર્ષ સુધી આઉટ સોર્સિંગથી કર્મચારીઓ પૂરા પાડવાનું ટેન્ડર મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે, જેને કારણે પ્રતિ વર્ષ જૂનાગઢ કોર્પોરેશનની તિજોરીમાં 01 કરોડ અને 19 લાખ રૂપિયાની બચત થશે.
આગામી એક વર્ષમાં જૂનાગઢ કોર્પોરેશનની બચતમાં 01 કરોડ 19 લાખનો વધારો
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં 606 જેટલા કર્મચારીઓને આઉટ સોર્સિંગથી ભરવાની ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી, જેમાં ચાર કંપનીઓએ ઓનલાઈન ટેન્ડર ભર્યા હતા જેમાં (1) નેશનલ સિક્યુરિટી સર્વિસીસ રાજકોટ (2) ઈથોસ એચ.આર.મેનેજમેન્ટ એન્ડ પ્રોજેક્ટ લિમિટેડ અમદાવાદ (3) ગ્રીન ગ્લોબલ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અમદાવાદ અને (4) વિનાયક એન્ટરપ્રાઇઝનો સમાવેશ થાય છે. જુનાગઢ આ ચાર કંપનીઓએ કોર્પોરેશનમાં આઉટ સોર્સિસ થી કર્મચારી પુરા પાડવા માટે ઓનલાઇન ટેન્ડર ભર્યું હતું જેમાંથી નેશનલ સિક્યુરિટીનું ટેન્ડર L3 કેટેગરી ઈથોસ એચ.આર મેનેજમેન્ટ નું ટેન્ડર L2 કેટેગરી ગ્રીન ગ્લોબલ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નું L1 કેટેગરી અને વિનાયક એન્ટરપ્રાઇઝનું L3 કેટેગરીનું ટેન્ડર આવ્યું હતું. જે મુજબ નેશનલ સિક્યુરિટી સર્વિસીસ દ્વારા 07 ટકા સર્વિસ ચાર્જ ઈથોસ મેનેજમેન્ટ દ્વારા 3.85% સર્વિસ ચાર્જ ગ્રીન ગ્લોબલ દ્વારા 0.0 ટકા સર્વિસ ચાર્જ અને વિનાયક એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા 07 ટકા સર્વિસ ચાર્જ સાથેનું ટેન્ડર ઓનલાઈન ભર્યું હતું
કમિશનરની દરખાસ્ત અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ પરત મોકલી
કમિશનર દ્વારા ગ્રીન ગ્લોબલ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અમદાવાદની કંપનીને 0 ટકા સર્વિસ ચાર્જ ચૂકવવા સાથે આઉટ સોર્સિંગથી કર્મચારીઓ પૂરા પાડવાની જવાબદારી આપવાના પત્રને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ કમિશનર તરફ પરત મોકલ્યો હતો, જેમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા ભારત સરકારના નાણાં મંત્રાલય અને ખર્ચ વિભાગની પ્રાપ્તિ નીતિ અનુસાર 17/1/2024 ના પત્રનો ઉલ્લેખ કરીને સર્વિસ ચાર્જ એટલે કે મિનિમમ 3.85% થી લઈને 7% હોવો જોઈએ આવી જ એજન્સીને કામ આપવું જેને લઈને કમિશનર દ્વારા મોકલવામાં આવેલી દરખાસ્તને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા પરત મોકલવામાં આવી હતી.
કમિશનર અને નેતા વિપક્ષનો પ્રતિભાવ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમારનો etv ભારતે ટેલીફોનિક સંપર્ક કર્યો હતો પરંતુ તેઓ 11 તારીખે વડાપ્રધાનની સૂચિત સોમનાથ મુલાકાતને લઈને સોમનાથ ખાતે વ્યવસ્થામાં રોકાયેલા છે. તેમણે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, તેમના દ્વારા ઝીરો ટકા સર્વિસ ચાર્જ સાથેનું જે ટેન્ડર આવ્યું હતું, તેને માન્ય રાખવા સ્ટેન્ડિંગ કમિટીને મોકલ્યું હતું. ત્યાર બાદ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા તેમાં ફરીથી વિચાર કરવાને લઈને સમગ્ર મામલો પરત આવ્યો હતો. પરંતુ સરકારના નીતિ નિયમો મુજબ L1 કેટેગરી એટલે કે જે ટેન્ડરમાં સૌથી ઓછી રકમ ભરાઈ હોય તેવા ટેન્ડરને મંજૂર કરવું આવો સામાન્ય નિયમ છે, જેથી 0% સર્વિસ ચાર્જ સાથે ટેન્ડર ભરનાર ગ્રીન ગ્લોબલ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, અમદાવાદને આઉટ સોર્સિંગથી કર્મચારી પૂરા પાડવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે અને આ કંપનીએ ત્રીજી માર્ચ 2026 થી પોતાનું કામ સંભાળી લીધું છે
નેતા વિપક્ષ લલિત પણસારાનો પ્રતિભાવ
ટેન્ડર પ્રક્રિયાને લઇને નેતા વિપક્ષ લલિત પણસારાએ ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, અગાઉની એજન્સી દ્વારા 03.85 સર્વિસ ચાર્જ સાથે આઉટ સોર્સિંગથી કર્મચારી પૂરા પાડવાનું કામ રાખ્યું હતું, જેની એક વર્ષની મુદત હતી પરંતુ અઢી વર્ષ સુધી ટેન્ડર વગર મુદતમાં વધારો થયો જેને કારણે આ કંપનીને કોર્પોરેશન દ્વારા પ્રતિ વર્ષ માટે 31 કરોડ રૂપિયાનું ચુકવણું કરવામાં આવ્યું જેને કારણે પાછલા અઢી વર્ષમાં કોર્પોરેશન ની તિજોરીમાં પ્રતિ વર્ષ 35 થી 40 લાખ રૂપિયાની નુકસાની થઈ હતી. હવે જ્યારે ઝીરો ટકા સર્વિસ ટેક્સ સાથે ગ્રીન ગ્લોબલ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડને ટેન્ડર આપવામાં આવ્યુ છે ત્યારે પ્રતિ વર્ષ 30 થી 40 લાખ રૂપિયાની બચત કોર્પોરેશનને થશે જેનો સીધો હિસાબ લગાવીએ તો પાંચ વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 2.5 કરોડ રૂપિયા જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની તિજોરીમાં જમા થશે, જેને કારણે કોર્પોરેશનની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે અને ખોટી રીતે સર્વિસ ટેક્સમાં જતા લોકોના ટેક્સના પૈસાની બચત પણ થશે અને આ જ પ્રકારે જો ટેન્ડર પ્રક્રિયા કોર્પોરેશન દ્વારા પારદર્શક રીતે કરવામાં આવે તો આગામી થોડા જ વર્ષમાં જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની તિજોરી ખોટા ખર્ચ થી બચીને નાણાંથી છલકતી જોવા મળી શકે છે.
આ પણ વાંચો: