જુનાગઢ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર-3ને આજે મળશે એક નવા કોર્પોરેટર, ભાજપ-કોંગ્રેસ અને AAPનો જીતનો દાવો
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર ત્રણની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે 27 તારીખે પેટા ચૂંટણી માટે મતદાન હાથ ધરાયું હતું.
Published : July 30, 2026 at 8:42 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વોર્ડ નંબર ત્રણની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે 27 તારીખે સોમવારે મતદાન હાથ ધરાયું હતું. જેની આજે મતગણતરી હાથ ધરાશે. જેમાં ભાજપ પોતાની સીટ જાળવી રાખે છે કે, કોંગ્રેસ કે આમ આદમી પાર્ટી, ભાજપ પાસેથી આ સીટ ખેંચી લેવામાં સફળ રહે છે. 11 વાગ્યા સુધીમાં મતગણતરી પૂર્ણ થયા બાદ પરિણામ જાહેર થાય તેવી પૂરી શક્યતા છે. 12 વર્ષ પછી પ્રથમ વખત જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માટે વોર્ડ નંબર-3 માં મતદાન યોજાયું હતું. જેમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો ચૂંટણી જંગમાં હતા.
વોર્ડ નંબર ત્રણમાં આજે મતગણતરી
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર ત્રણની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે 27 તારીખે પેટા ચૂંટણી માટે મતદાન હાથ ધરાયું હતું. જેમાં ભાજપ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો ચૂંટણી જંગમાં જોવા મળતા હતા. સવારે સાત વાગ્યાથી શરૂ થઈને સાંજના 7:00 વાગ્યા દરમિયાન કુલ 57.65% મતદાન નોંધાયું હતું. ભાજપ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારોનું રાજકીય ભવિષ્યમાં કેદ થયું છે. જે આજે સવારે 9:00 વાગ્યે મતગણતરી શરૂ થતા જ ચૂંટણી લડતાં ત્રણેય ઉમેદવારો નું રાજકીય ભવિષ્ય સામે આવે તેવી શક્યતાઓ છે.
ત્રિપાખીયા જંગમાં ઓછું મતદાન
વોર્ડ નંબર ત્રણની ખાલી પડેલી એક બેઠક પર ભાજપના અક્રમ કુરેશી કોંગ્રેસના અશરફ થઇમ અને આમ આદમી પાર્ટીના મહેબૂબ પંજા વચ્ચે ચૂંટણી જંગ ખેલાયો હતો. ત્રણેય પાર્ટીના ઉમેદવારોએ પોતાની જીતના વિશ્વાસ સાથે ચૂંટણી પ્રચાર અને મતદાનની અંતિમ મિનિટો સુધી એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું હતું. જેમાં 57.65% મતદાન નોંધાયું હતું. જેમાં 4,283 પુરુષ અને 3741 મહિલા મળીને કુલ 8,024 મતદારોએ તેમના મત અધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. વોર્ડ નંબર 3માં 13918 જેટલા મતદારો નોંધાયા હતા. મતદાનની ટકાવારીની વાત કરીએ તો 59.76% પુરુષ અને 55.95 ટકા મહિલા મતદારો એ મતદાનમાં ભાગ લીધો હતો સૌથી વધારે મતદાન મજેવડી દરવાજા પાસે આવેલ કુમાર શાળામાં 80.92% તો સૌથી ઓછું મતદાન અંધજન શાળામાં 30.47% નોંધાયુ હતું.
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