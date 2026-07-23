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જુનાગઢના આદર્શ નગરમાં ખખડધજ રસ્તાથી પરેશાન સ્થાનિકોએ ઠાલવી વ્યથા, કહ્યું- કોઈ જવાબ આપતા નથી અને....

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તંત્રને અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં પણ આ માર્ગનું રિપેરીંગ કામ હજુ સુધી થયું નથી.

જુનાગઢના આદર્શ નગરમાં ખખડધજ રસ્તાથી પરેશાન
જુનાગઢના આદર્શ નગરમાં ખખડધજ રસ્તાથી પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 10:30 AM IST

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જુનાગઢ : નામ છે આદર્શ નગર, પરંતુ છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી આ શહેરી વિસ્તાર અનેક સમસ્યાથી પીડિત જોવા મળે છે. જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આવતા અને અહીંથી વોર્ડ નંબર 6માં આવવા જવાનો સૌથી મુખ્ય માર્ગ જે છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ખખડધજ બનેલા માર્ગો લોકોની મુશ્કેલી વધારી રહ્યો છે. બાળકો, વૃદ્ધ મહિલા, શાકભાજીના ફેરીયાઓ અને હવે તો સ્થાનિક કરિયાણાની દુકાન ધરાવતા વેપારીઓ અને વાહન ચાલકો માટે પણ આ રોડ મુસીબતનો માઈલસ્ટોન બની ગયો છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તંત્રને અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં પણ આ માર્ગનું રિપેરીંગ કામ હજુ સુધી થયું નથી.

આદર્શ નગરની પારાવાર સમસ્યા

જુનાગઢ શહરેના વોર્ડ નં 6માં આવેલ આદર્શ નગર આજથી ત્રણ ચાર મહિના પૂર્વે સ્થાનિક સુવિધાને લઈને કદાચ નામ સાથે રહેણાંક વિસ્તાર બંધ બેસતો હશે, પરંતુ આજે છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી જે રીતે રહેણાંક વિસ્તારનું નામ આદર્શ નગર છે, તે હવે લોકોને ગળે ઉતરતું નથી. આ વિસ્તારમાં છેલ્લા ત્રણ મહિના કરતાં વધારે સમયથી ખખડધજ બનેલા માર્ગો લોકોની સમસ્યાનુ સૌથી મોટું કારણ બની રહ્યા છે. બળતામાં ઘી સમાન ચોમાસાનો વરસાદ ચાલી રહ્યો છે, આવી સ્થિતિમાં માર્ગોનું નવીનીકરણ થઈ રહ્યું નથી જે લોકોની સમસ્યા છે. જેને કારણે આ વિસ્તારમાં રહેતા મહિલાઓ, બાળકો, વૃદ્ધો, શાકભાજીની ફેરી માટે આવતા ફેરિયાઓ, ઘરકામ કરવા માટે આવતા ઘરઘાટીઓ અને વાહન ચાલકોની સાથે સ્થાનિક નાના વેપારીઓ પણ હવે ખરાબ થઈ ગયેલા અને નવીનીકરણની રાહમાં ઉભેલા માઇલસ્ટોન સમાન આંતરિક માર્ગોને લઈને ખૂબ મુશ્કેલીમાં જોવા મળે છે.

આદર્શ નગરમાં ખખડધજ રસ્તાથી પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)

ત્રણ મહિનાથી આજ સ્થિતિ, પરિણામ શૂન્ય

આદર્શ નગરના સ્થાનિક લોકોની સાથે અહીંથી પસાર થતા વાહન ચાલકો અને કરિયાણાના વેપારીઓએ પણ ઈટીવી ભારત સાથે તેમની આ સમસ્યાનુ નિરાકરણ થાય તે માટે વરસતા વરસાદમાં પોતાની હૈયા વરાળ ઠાલવી હતી. નાના બાળકોને સ્કૂલે મૂકવા જવા માટે પણ ખૂબ મુશ્કેલી થાય છે. સ્કૂલનું વાહન રહેણાંક વિસ્તારમાં આવી શકતું નથી. શાકભાજીની ફેરી માટે આવતાં નાના ફેરિયાઓ પણ મહામુસીબતે તેની હાથ લારી આવા માર્ગો પર ચલાવી રહ્યા છે. સોસાયટીમાં જે ઘર આવેલા છે, તેનાથી ચાર ફૂટ ઊંડું ખોદાણ કરી રાખવામાં આવ્યું છે જેથી રોડ પરથી ઘરમાં આવવા અને જવા માટે પણ ખૂબ મુશ્કેલી થાય છે.

આદર્શ નગરમાં ખખડધજ રસ્તાથી પરેશા
આદર્શ નગરમાં ખખડધજ રસ્તાથી પરેશા (ETV Bharat Gujarat)

ખાસ કરીને વયો વૃદ્ધ લોકો અને નાના બાળકો તો છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ઘરની બહાર ન નીકળી શકે આવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. આવી જ રીતે વાહન ચાલકો પણ ખૂબ પરેશાન થયા છે. આ વિસ્તારમાં રહેતા લોકોએ પોતાના ટુવ્હીલરથી લઈને તમામ પ્રકારના વાહનો તેમના પરીચીતોના ઘરે અથવા તો આસપાસના વિસ્તારમાં કે જ્યાં માર્ગ તોડેલા નથી ત્યાં રોડ પર પાર્ક કરવાની ફરજ પણ પડી રહી છે.

આદર્શ નગરમાં ખખડધજ રસ્તાથી પરેશા
આદર્શ નગરમાં ખખડધજ રસ્તાથી પરેશા (ETV Bharat Gujarat)

કરિયાણાના નાના વેપારી પણ પરેશાન

આદર્શ નગરમાં સ્થાનિક નાના વેપારીઓ દ્વારા દૂધ, કરિયાણું, શાકભાજી અને ફળફ્રુટની પણ કેટલીક દુકાનો આવેલી છે, તે લોકોની સમસ્યા પણ હવે ખૂબ વધી ગઈ છે. કરિયાણા, દૂધ અને અન્ય ચીજ વસ્તુઓને દુકાન સુધી પહોંચાડવા માટે જે તે એજન્સીઓ દ્વારા વાહનમાં માલ મોકલવામાં આવે છે. પરંતુ, આ વિસ્તારમાં વાહન આવી શકે એવી એક પણ સ્થિતિ નથી. જેથી કરિયાણાના વેપારીઓ પણ પોતાના ધંધા રોજગારને લઈને ખૂબ ચિંતિત બન્યા છે. પ્રતિ દિવસે 2,000 કરતાં વધારેની નુકસાની સ્થાનિક નાના વેપારીઓને થઈ રહી છે, તેઓ પણ માર્ગનું નવીનીકરણ થાય અને સમસ્યાનો તુરંત ઉકેલ આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.

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