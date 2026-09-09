જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક મળી, 228.76 કરોડના વિકાસ કામ મંજૂર; આગામી 10 વર્ષનો રોડમેપ રજૂ કરાયો
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક મળી હતી જેમાં જૂનાગઢ શહેરના આગામી 10 વર્ષના વિકાસના આયોજન અને વિઝન ડોક્યુમેન્ટ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
Published : September 9, 2026 at 7:07 AM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં આગામી 10 વર્ષના જૂનાગઢના વિકાસ કામ તેમજ સ્વર્ણિમ યોજના અંતર્ગત શહેરમાં આવેલા તમામ 15માં માળખાકીય સુવિધાઓ ઊભી કરવાને લઇને 228.76 કરોડના વિકાસના કામોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. શહેરના આંતરિક અને જાહેર માર્ગો પર બાગ બગીચા, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સ્મશાન, ઢોર ડબ્બા, શ્વાનોને સાચવવાના સેલ્ટર હોમ, લાઇબ્રેરી જેવી અનેક સુવિધાઓ ઊભી કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
જૂનાગઢ મનપાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક મળી
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક મળી હતી જેમાં જૂનાગઢ શહેરના આગામી 10 વર્ષના વિકાસના આયોજન અને વિઝન ડોક્યુમેન્ટ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. જૂનાગઢમાં વિકાસના 10 વર્ષનું આયોજન રાજ્ય સરકારને મોકલી આપવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં 228.76 કરોડના વિકાસના કામોને મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે જેમાં જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના તમામ 15 વોર્ડમાં વિવિધ માળખાકીય સુવિધાઓ અને લોકોની સુખાકારી માટેના કેટલાક નિર્ણયો કરવામાં આવ્યા છે. 228.76 કરોડ રૂપિયાના આયોજનથી વિવિધ વિકાસના કામોને કરવા માટેની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં મૂકવામાં આવી હતી જેમાં કમિશનર, ડેપ્યુટી કમિશનર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સહિત જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ પણ જોડાયા હતા.
આગામી સમયમાં હાથ ધરાશે વિવિધ કામો
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલ્લવીબેન ઠાકરે આપેલી વિગતો અનુસાર, રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિઝન પ્લાન 2036 તમામ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પાસે મંગાયો હતો જેને મોકલનાર જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પ્રથમ મહાનગરપાલિકા બની છે. આગામી 10 વર્ષમાં કોર્પોરેશનના વસ્તી વ્યાપ અને વધતા વિસ્તારને ધ્યાને રાખીને લોકોને કેવી માળખાકીય સુવિધાઓ અને જરૂરિયાતો આપી શકાય તેને લઈને પણ વિઝન ડોક્યુમેન્ટ 2036માં વિવિધ પાસાઓનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. આ સિવાય સ્વર્ણિમ યોજના અંતર્ગત 165 કરોડના કામો મંજૂર કરાયા છે જેમાં ડમ્પિંગ સાઇટ, સ્ટાફ વોટર, હસનાપુર ડેમથી પીવાના પાણીની લાઈન, નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કોર્પોરેશનમાં હયાત અને નવા બાગ બગીચા બનાવવા, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દવાઓની સાથે વિવિધ સાધનોની ખરીદી કરવી, ડિવાઈડરોને આધુનિક અને લોકોને ઓછી મુશ્કેલી પડે તે પ્રકારે સુધારણા અભિયાન, ભવનાથ વિસ્તારમાં પાણીનું એક નવું પંપીંગ સ્ટેશન તેમજ જૂનાગઢ કોર્પોરેશન હસ્તકના તમામ ભવનોમાં સોલાર રૂફટોપ નાખવાના કામોને પણ બેઠકમાં મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે
27 કરોડના ખર્ચે આંતરિક અને જાહેર માર્ગો
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં 27 કરોડના ખર્ચે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના તમામ આંતરિક અને જાહેર માર્ગોના સુધારા અને નવીનીકરણ માટે પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. વધારાના 35 કરોડ જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના તમામ 15 વોર્ડમાં કોર્પોરેટર દ્વારા સૂચવવામાં આવનાર વિકાસના વિવિધ કામો માટે આ રકમની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ સિવાય જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આગામી 10 વર્ષના વિકાસને ધ્યાને રાખીને પણ કેટલાક નિર્ણયો કરવામાં આવ્યા છે. હાલ જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત સ્વિમિંગ પૂલ, નવો બનવા જઈ રહેલો ટાઉનહોલ, વિવેકાનંદ વિનય મંદિરમાં નવી લાઇબ્રેરી સહિત અનેક નવી સુવિધાઓ જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના લોકોને ઉપલબ્ધ બને તે માટે વિવિધ ઠરાવો પણ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં કરાયા છે.
આ પણ વાંચો: