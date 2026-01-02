ETV Bharat / state

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પાલતુ પ્રાણીઓના રજીસ્ટ્રેશનની ઓનલાઇન પ્રક્રિયા શરૂ, ભાગ લેવા લોકોને કરાયો અનુરોધ

રસીકરણ સહિત અનેક કાર્યક્રમોમાં સામેલ કરી શકાય તેવા હેતુ સાથે રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા આજથી કોઈ ચાર્જ વગર શરૂ કરવામાં આવી છે.

પાલતુ પ્રાણીઓના રજીસ્ટ્રેશનની ઓનલાઇન પ્રક્રિયા શરૂ
પાલતુ પ્રાણીઓના રજીસ્ટ્રેશનની ઓનલાઇન પ્રક્રિયા શરૂ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 2, 2026 at 4:26 PM IST

જુનાગઢ : ગુજરાતના અન્ય કોર્પોરેશનની માફક જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં શ્વાન બિલાડી જેવા પાલતુ પ્રાણી રાખતા પેટ પેરેન્ટ્સને લઈને જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ઓનલાઇન પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. જેમાં પ્રત્યેક પાલતુ પ્રાણી ધરાવનાર વ્યક્તિ પોતાના ઘરે રહેલા પ્રાણીની તમામ વિગતો ઓનલાઈન માધ્યમથી રજીસ્ટર કરાવીને પાલતુ પ્રાણીનું રજીસ્ટર બને તેમજ તેમને ચોક્કસ સમયે રસીકરણ સહિત અનેક કાર્યક્રમોમાં સામેલ કરી શકાય તેવા હેતુ સાથે રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા આજથી કોઈ ચાર્જ વગર શરૂ કરવામાં આવી છે.

પાલતુ પ્રાણી માટે રજીસ્ટ્રેશન શરૂ

રાજ્યના તમામ મહાનગરોમાં પાલતુ પ્રાણીઓ ધરાવનાર પ્રત્યેક પ્રાણીનું રજીસ્ટ્રેશન તેના માલિકો દ્વારા કરાવવામાં આવે તેને લઈને જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આજથી વિનામૂલ્યે ઓન લાઇન રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં જેટલા પાલતુ પ્રાણીઓ જે તે વ્યક્તિ પાસે છે, તેને ઓનલાઈન માધ્યમથી પોતાના પ્રાણીની રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા કોર્પોરેશન દ્વારા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.

પ્રાણીઓના રજીસ્ટ્રેશન માટે કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવશે નહીં, જેથી શ્વાન અને બિલાડીના માલિકોએ રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈને તેમની પાસે રહેલા તેમના પ્રાણીઓનું ચોક્કસ રજીસ્ટ્રેશન કરાવે આવી સુચના જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આપવામાં આવી છે.

હડકવા વિરોધી રસી ફરજિયાત

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વેટરનરી અધિકારી ડો.રાહુલ વાણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રત્યેક પાલતુ પ્રાણી ધરાવનાર વ્યક્તિએ તેમની પાસે રહેલા તેમના પ્રાણીને હડકવા વિરોધી રસી અપાવવાનું તબીબનું પ્રમાણપત્ર ફરજિયાત પણે જોડવાનું રહેશે, ત્યારબાદ જે પાલતુ પ્રાણી જે વ્યક્તિ પાસે છે, તેના રહેઠાણના પુરાવાની નકલો ઓનલાઇન માધ્યમથી એપ્લિકેશનમાં રજીસ્ટર કરાવીને તેમની પાસે રહેલા પ્રાણીઓનું રજીસ્ટ્રેશન વિનામૂલ્યે કરાવી શકે છે."

છેલ્લા દસ વર્ષથી જુનાગઢ શહેરમાં ખાસ સ્વાનોના તબીબ તરીકે કામ કરી રહેલા ડૉ. મિથુન ખટારીયા એ પણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આ મુહીમને પ્રત્યેક શ્વાન અને બિલાડીના માલિકોએ અનુસરવું જોઈએ અને પોતાના પ્રત્યેક પાલતુ પ્રાણીને હડકવા વિરોધી રસી અપાવીને તેનું ચોક્કસ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું જોઈએ.

રજીસ્ટ્રેશન થયા બાદ કોર્પોરેશનને સમગ્ર પાલતુ પ્રાણીનો ડેટા ઉપલબ્ધ બનશે. જેથી સમયાંતરે તેમની દેખભાળ અને કોઈ આકસ્મિક કિસ્સામાં તેને તબીબી સવલતો કઈ રીતે આપી શકાય તે બાબતની જાણકારી પણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પાસે ઉપલબ્ધ બનશે. જેથી પ્રત્યેક શ્વાન અને બિલાડીના માલિકોએ આ પ્રકારની રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયામાં સામેલ થઈને કોર્પોરેશનને સહકાર આપવો જોઈએ.

