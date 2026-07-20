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ચોમાસા દરમિયાન પાણી અને વાહક રોગો વધતા કેસોથી સાવધાન, જૂનાગઢ મનપાના આરોગ્ય અધિકારીએ કર્યુ આ સુચન

ચોમાસાના ચાર મહિના દરમિયાન 2000 કરતાં વધારે નવા કેસની સાથે સામાન્ય મળીને કુલ 10,000 જેટલા કેસ વર્ષ દરમિયાન પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં નોંધાતા હોય છે.

ચોમાસા દરમિયાન પાણી અને વાહક રોગો વધતા કેસોથી સાવધાન
ચોમાસા દરમિયાન પાણી અને વાહક રોગો વધતા કેસોથી સાવધાન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 20, 2026 at 2:51 PM IST

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જુનાગઢ: ચોમાસાની ઋતુ ચાલી રહી છે, આ સમય દરમિયાન શરદી કફ તાવ જેવા સામાન્ય રોગો તો વધતા હોય છે, પરંતુ ચોમાસામાં પાણીજન્ય અને વાહક રોગોનું પ્રમાણ પણ વધારે જોવા મળતું હોય છે. ત્યારે ચોમાસાના ચાર મહિના દરમિયાન જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં પ્રતિ મહિને 300 થી 500 જેટલા કેસ કે જેને પાણીજન્ય અને વાહક રોગો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેવા કેસો નોંધાતા હોય છે. ચોમાસાના ચાર મહિના દરમિયાન 2000 કરતાં વધારે નવા કેસની સાથે સામાન્ય મળીને કુલ 10,000 જેટલા કેસ વર્ષ દરમિયાન પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં નોંધાતા હોય છે.

ચોમાસામાં પાણી અને વાહક જન્ય રોગ

ચોમાસાના ચાર મહિના દરમિયાન પાણી અને વાહક જન્ય રોગના પ્રમાણમાં અચાનક વધારો થતો હોય છે, ચોમાસામાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જવાને કારણે મચ્છર, માખીની સાથે પાણીથી ફેલાતા રોગના કેસોમાં પણ પ્રતિ મહિને 300 થી 500 જેટલા કેસના વધારા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં નોંધાતા હોય છે, જેને લઈને જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા અને લોકોના ઘર સુધી પાણીની સપ્લાય થાય તે પૂર્વે જ પાણીને ક્લોરીનેશન કરીને પાણીજન્ય રોગોનું પ્રમાણ અટકે અને ઘટે તે માટે પ્રયાસ કરવામાં આવતા હોય છે. સામાન્ય દિવસોમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં 300 થી 500 જેટલા સામાન્ય તાવ, શરદી અને ઉધરસના કેસો આવતા હોય છે. પરંતુ ચોમાસા દરમિયાન તેમાં 300 થી 500 કેસનો વધારો એટલે કે ચોમાસાના ચાર મહિના દરમિયાન કેસનું પ્રમાણ સામાન્ય દિવસો કરતા ડબલ થતું હોય છે.

ચોમાસા દરમિયાન પાણી અને વાહક રોગો વધતા કેસોથી સાવધાન (Etv Bharat Gujarat)

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. રવિ ડેડાણીયાએ જણાવ્યું છે કે, જૂનાગઢ મ્યુન્સિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં આવેલા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સામાન્ય દિવસોમાં તાવ, શરદી અને ઉધરસના 300 થી 500 કેસ સરેરાશ આવતા હોય છે, પરંતુ ચોમાસાના ચાર મહિના દરમિયાન માખી, મચ્છરના ઉપદ્રવ થવાને કારણે તેમજ કેટલાક કિસ્સામાં દૂષિત પાણી પીવાને કારણે પાણીજન્ય રોગોના કેસોમાં ઉછાળો આવતો હોય છે. જે સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ ચોમાસાના ચાર મહિનામાં ડબલ થતો હોય છે. ચોમાસાની ઋતુને ધ્યાને રાખીને કોર્પોરેશન દ્વારા પીવાનું પાણી વિતરણ વ્યવસ્થા ચોક્કસ બનાવવામાં આવે છે, અને લોકોના ઘર સુધી પાણી પહોંચે તે પૂર્વે જ તેને ક્લોરીનેશન દ્વારા શુદ્ધ કરીને લોકોના ઘર સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે.

લોકોને સાવચેત રહેવા અને સફાઈ કરવા અપીલ

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. રવિ ડેડાણીયાએ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને સ્વચ્છતાને લઈને ખૂબ જાગૃત રહેવાની અપીલ પણ કરી છે. ચોમાસા દરમિયાન સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે કાદવ કીચડ અને ગંદકીની સાથે ભેજનું પ્રમાણ પણ ખૂબ જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં ઘરની આસપાસ અને અન્ય જગ્યા પર પ્રત્યેક લોકોએ સ્વચ્છતા અને સફાઈનું પૂરતું ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી બને છે. માખી અને મચ્છરના ઉપદ્રવના કિસ્સામાં કોર્પોરેશનનું ધ્યાન દોરીને તેમાં પણ જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરીને માખી અને મચ્છરના નિયંત્રણ દ્વારા વાહક જન્ય રોગોના પ્રમાણમાં પણ ઘટાડો લાવી શકાય છે.

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