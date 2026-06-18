ETV Bharat / state

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભા: વિપક્ષના આકરા પ્રશ્નો વચ્ચે અઢી કલાક સુધી થઈ ઉગ્ર ચર્ચા

મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, મ્યુનિસિપલ કમિશનર પ્રભવ જોશી, નાયબ કમિશનર સહિત તમામ શાખા અધિકારીઓ સભામાં હાજર રહ્યા હતા.

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભા: વિપક્ષના આકરા પ્રશ્નો વચ્ચે અઢી કલાક સુધી થઈ ઉગ્ર ચર્ચા
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભા: વિપક્ષના આકરા પ્રશ્નો વચ્ચે અઢી કલાક સુધી થઈ ઉગ્ર ચર્ચા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 6:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભા આજે મળી હતી. અઢી કલાક સુધી ચાલેલી આ સભામાં વિપક્ષના કોર્પોરેટરોએ આકરા અને ધારદાર પ્રશ્નો પૂછતા વાતાવરણ ઉગ્ર બન્યું હતું.

સભામાં વિપક્ષ તરફથી 15થી વધુ મહત્વના પ્રશ્નો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં શહેરના પાણી, ગટર, સ્વચ્છતા અને વિકાસ કાર્યો સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાઓનો સમાવેશ થતો હતો. શાસક પક્ષે મોટાભાગના પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા હતા અને કેટલાક કામોને સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવા તેમજ નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવાની આશ્વાસન આપ્યા હતાં.

મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, મ્યુનિસિપલ કમિશનર પ્રભવ જોશી, નાયબ કમિશનર સહિત તમામ શાખા અધિકારીઓ સભામાં હાજર રહ્યા હતા.

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભા: વિપક્ષના આકરા પ્રશ્નો વચ્ચે અઢી કલાક સુધી થઈ ઉગ્ર ચર્ચા (ETV Bharat Gujarat)

મુખ્ય પ્રશ્નો અને જવાબો:

પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન:

નેતા વિપક્ષ લલિત પરસાણાએ હશનાપુર ડેમથી પીવાના પાણીની 1965માં નાખવામાં આવેલી જૂની પાઇપલાઇનના નવીનીકરણ અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. વોટર વર્ક્સ શાખાના ઇજનેર અલ્પેશ ચાવડાએ જણાવ્યું કે વન વિભાગની મંજૂરી મળતાંની સાથે જ નવી પાઇપલાઇનનું કામ તુરંત શરૂ કરવામાં આવશે.

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભા: વિપક્ષના આકરા પ્રશ્નો વચ્ચે અઢી કલાક સુધી થઈ ઉગ્ર ચર્ચા
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભા: વિપક્ષના આકરા પ્રશ્નો વચ્ચે અઢી કલાક સુધી થઈ ઉગ્ર ચર્ચા (ETV Bharat Gujarat)

ફૂડ ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરી:

લલિત પરસાણાએ ફૂટ ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરીના કાર્ય વિશે પણ સવાલો કર્યા. હેલ્થ ઓફિસર ડો. રવિ ડેડાણીયાએ જણાવ્યું કે, હાલમાં પાણીના સેમ્પલનું પરીક્ષણ ચાલી રહ્યું છે. રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારનું NOC મળ્યા બાદ ખાદ્ય પદાર્થોનું પરીક્ષણ પણ શરૂ કરવામાં આવશે.

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભા: વિપક્ષના આકરા પ્રશ્નો વચ્ચે અઢી કલાક સુધી થઈ ઉગ્ર ચર્ચા
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભા: વિપક્ષના આકરા પ્રશ્નો વચ્ચે અઢી કલાક સુધી થઈ ઉગ્ર ચર્ચા (ETV Bharat Gujarat)

કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓના પગાર:

પૂર્વ નેતા વિપક્ષ અને કોર્પોરેટર અદ્રેમાન પંજાએ કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો કરવાની માંગ કરી હતી. સેક્રેટરી કલ્પેશ ટોલીયાએ જણાવ્યું કે આ મુદ્દે લેખિતમાં જવાબ તૈયાર કરીને રાજ્ય સરકારને મોકલવામાં આવશે.

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભા: વિપક્ષના આકરા પ્રશ્નો વચ્ચે અઢી કલાક સુધી થઈ ઉગ્ર ચર્ચા
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભા: વિપક્ષના આકરા પ્રશ્નો વચ્ચે અઢી કલાક સુધી થઈ ઉગ્ર ચર્ચા (ETV Bharat Gujarat)

ઓડિટ રિપોર્ટ:

નેતા વિપક્ષે છેલ્લા ત્રણ વર્ષના ઓડિટ રિપોર્ટ અને ઓડિટ પારા કોર્પોરેટરોને આપવા અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. મ્યુનિસિપલ કમિશનરે જણાવ્યું કે નિયમ અનુસાર તમામ કોર્પોરેટરોને ઓડિટ રિપોર્ટ આપવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

ભૂગર્ભ ગટર અને ચોમાસાની તૈયારી:

વોર્ડ નં. 4ના કોંગ્રેસ કોર્પોરેટર મંજુલાબેન પરસાણાએ ભૂગર્ભ ગટરની સ્થિતિ અને ચોમાસા પહેલાંની કામગીરી અંગે સવાલો કર્યા. કમિશનર પ્રભવ જોશીએ કહ્યું કે તેઓ સ્વયં નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે અને ચોમાસા પહેલાં તમામ કામગીરી પૂર્ણ કરવા અધિકારીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે.

નરસિંહ મહેતા સરોવર:

વોર્ડ નં. 15ના કોર્પોરેટર રાવણ પરમારે સરોવરમાં વાવેલા વૃક્ષો અને થયેલા ખર્ચ અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. ઇજનેર અલ્પેશ ચાવડાએ જણાવ્યું કે આ કામ 80 લાખના ખર્ચે કરવામાં આવ્યું છે. કમિશનરે કહ્યું કે આગામી વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમોમાં સ્થાનિક અને દેશી વૃક્ષોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.

સભામાં વિપક્ષના આકરા પ્રશ્નો અને શાસક પક્ષના જવાબો વચ્ચે ગરમાગરમ ચર્ચાઓ થઈ હતી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GENERAL MEETING
HEATED DEBATE SHARP QUESTIONS
SHARP QUESTIONS FROM OPPOSITION
JUNAGADH
JUNAGADH MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.