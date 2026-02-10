ETV Bharat / state

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલનું 6 કરોડના કરબોજ વધારા સાથે 1480 કરોડનુ વર્ષ 2026-27 નું સામાન્ય અંદાજપત્ર મંજૂર

આજે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા કમિશનરે 1480 કરોડનું વર્ષ 2026-27 નું સામાન્ય બજેટ મંજુર કર્યું છે.

ETV Bharat Gujarati Team

February 10, 2026

જુનાગઢ: થોડા દિવસ પૂર્વે જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમાર દ્વારા વર્ષ 2026/27 નું 1501 કરોડનું સામાન્ય અંદાજપત્ર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીને સુપ્રત કરવામાં આવ્યું હતું. ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે 27 કરોડના વધારાના ટેક્સને લગાવવામાં આવ્યો હતો. આજે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા કમિશનરે સૂચવેલા 27 કરોડના ટેક્સ વધારામાંથી 21 કરોડનો વધારો ફગાવીને 6 કરોડના વધારા સાથે 1480 કરોડનું વર્ષ 2026-27 નું સામાન્ય બજેટ મંજુર કર્યું છે.

જુનાગઢ મનપાનું 1480 કરોડનું અંદાજપત્ર

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા આજે વર્ષ 2026-27 ના સામાન્ય અંદાજપત્ર પર બેઠક યોજવામાં આવી હતી, જેમાં થોડા દિવસ પૂર્વે મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમાર દ્વારા 27 કરોડના વધારાના કરબોજ સાથે 1501 કરોડનું સામાન્ય અંદાજપત્ર મ્યુનિસિપલ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલ્લવીબેન ઠાકરને સુપ્રત કરાયું હતું. આજે મળેલી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં કમિશનર દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા 27 કરોડના વધારાના કરબોજમાંથી 21 કરોડનો કરબોજ ફગાવીને માત્ર 6 કરોડના કરબોજ વધારા સાથે 1480 કરોડનુ વર્ષ 2026-27 નું સામાન્ય અંદાજપત્ર મંજૂર કર્યું છે.

લોકોને બજેટથી સુવિધા મળશે

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલ્લવીબેન ઠાકરે આજની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં રજૂ કરવામાં આવેલા 1480 કરોડના બજેટ પર વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, કમિશનર દ્વારા સામાન્ય ટેક્સમાં 10 કરોડના વધારાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી, તેમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટી 50 ટકાનો ઘટાડો કરીને પાંચ કરોડ કરબોજની દરખાસ્તને મંજુર કરી છે. તેવી જ રીતે ડ્રેનેજ વિભાગમાં પણ બે કરોડના વધારાના ટેક્સની જોગવાઈ કરાઈ હતી, તેમાં પણ કમિટીએ 1 કરોડને માન્ય રાખ્યું છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા પાણી વેરામાં 4.30 કરોડનો વધારો સૂચવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સ્ટેન્ડિંગ કમીટીએ પાણી વેરામાં કોઈ પણ પ્રકારનો વધારો કરાયો નથી. દીવાબત્તી કરમાં પણ 2.5 કરોડ વધારાની જોગવાઈ કરવાની કમિશનર દ્વારા સુચન કરવામાં આવ્યુ હતુ, તેમાં પણ સ્ટેન્ડિંગ કમીટી એ કોઈ પણ પ્રકારનો વધારો કર્યો નથી. વધુમાં ભૂગર્ભ ગટર જોડાણ માટે કમિશનર દ્વારા જોડાણ મેળવનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિ પાસેથી જોડાણના ભાગરૂપે 8 કરોડ રૂપિયાની રકમ એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક સામાન્ય અંદાજપત્રમાં રાખવામાં આવ્યો હતો, જેને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ ફગાવી દીધો છે અને કોઈ પણ પ્રકારના વેરા આપ્યા વગર સામાન્ય લોકો ભૂગર્ભ ગટરનું કનેક્શન મેળવી શકશે.

શહેરમાં વિવિધ વિકાસના કામોનું આયોજન

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારને હેરિટેજ વિસ્તાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જેથી આ બજેટમાં હેરીટેજ સ્ટ્રીટ જેવી વ્યવસ્થા ઊભી થાય તે માટે ખાસ હેરિટેજ કામો કરવાને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. યુવાનો માટે સ્પોર્ટ સંકુલ બનાવવામાં આવનાર છે, જેમાં ક્રિકેટ, બાસ્કેટબોલ, સ્કેટિંગ અને ટેનિસ સહિત અલગ અલગ રમતો વિવેકાનંદ સ્પોટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં જૂનાગઢના યુવાન અને ખેલાડીઓ રમી શકે તે માટેની વ્યવસ્થા અને જોગવાઈ વર્ષ 2026-27 ના સામાન્ય અંદાજપત્રમાં કરવામાં આવી છે. મહિલાઓ માટે ખાસ ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર અને કુમારીકાઓ અને મહિલાઓમાં હિમોગ્લોબિનની ખામી દૂર થાય તે માટે દવા અને તબીબી પરીક્ષાની વિશેષ વ્યવસ્થા પણ બજેટમાં કરવામાં આવી છે. આ સિવાય જુનાગઢ મ્યુન્સિપલ કોર્પોરેશનમાં રહેતી કિશોરી ઓને સ્વરક્ષણ માટેની આધુનિક તાલીમ આપી શકાય તે માટેની ખાસ જોગવાઈ પણ વર્ષ 2026-27 ના બજેટમાં કરાઈ છે.

