જુનાગઢ મનપાનો મોટો નિર્ણય: 43 રોજમદાર થયા કાયમી, સફાઈ કર્મચારીઓમાં આનંદનો માહોલ
Published : April 9, 2026 at 7:42 PM IST
જુનાગઢ : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વિવિધ વિભાગોમાં કામ કરતા રોજમદાર કર્મચારીને આજે નિયમિત જૂનાગઢ મનપાના કર્મચારી તરીકે કાયમી કરતો હુકમ આપવામાં આવ્યો છે. આજે 43 જેટલા રોજમદારોને કાયમી કરાયા છે, જેમાં 40 સફાઈ કામદાર બે સિક્યુરિટી ગાર્ડ અને એક મજૂર નો સમાવેશ થાય છે. પાછલા ઘણા વર્ષોથી સફાઈ કામદાર યુનીયનની હંગામી કર્મચારીઓને કાયમી કરવાની જે માંગ હતી. આજે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સ્વીકાર કરવામાં આવતા ઢોલ નગારા સાથે સફાઈ કર્મચારીઓએ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો હતો.
જુનાગઢ મનપાના 43 રોજમદાર થયા નિયમિત કર્મચારી
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આજે 43 જેટલા હંગામી રોજમદારોને કાયમી કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 40 સફાઈ કામદાર બે સિક્યુરિટી ગાર્ડ અને એક મજૂરનો સમાવેશ થાય છે. 43 જેટલા હંગામી રોજમદારોને કાયમી કરવાનો હુકમ મળતા જ કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓમાં પણ ભારે ખુશી જોવા મળી હતી. જેને લઈને કર્મચારી યુનિયન દ્વારા ઢોલ નગારાના તાલે તમામ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પદાધિકારી અને અધિકારીનો આભાર વ્યક્ત કરીને પાછલા ઘણા સમયથી પડતર માંગ હતી, તેને પૂર્ણ કરવામાં આવતા સફાઈ કામદાર યુનિયન અને કર્મચારી યુનિયને પણ કોર્પોરેશનનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
સૌથી વધારે ફાયદો સફાઈ કર્મચારીઓને
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સફાઈ કામદાર યુનિયન દ્વારા પાછલા ઘણા વર્ષોથી રોજમદાર અને હંગામી ધોરણે કોર્પોરેશનમાં સફાઈ કામગીરી કરતા લોકોને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કાયમી કર્મચારી તરીકે સ્વીકાર કરવામાં આવે તેવી માંગ હતી. દિવાળી પૂર્વે જ જૂનાગઢમાં સફાઈ કામદાર યુનિયન દ્વારા શહેરની તમામ સફાઈ ઠપ્પ કરી દઈને આંદોલન પર ઉતરી ગયા હતા. જે સમયે કર્મચારીઓના હિતમાં કોઈ નિર્ણય કરવામાં આવશે, તેવું આશ્વાસન સ્થાનિક મનપા તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતા જે તે સમયે આંદોલન પૂરું થયું હતું. આજે 43 હંગામી કર્મચારીઓને કાયમી કરાયા છે તેમાં 40 જેટલા સફાઈ કર્મચારીઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
કમિશનર અને કર્મચારી યુનિયને આપી વિગતો
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમારે હંગામી રોજમદારોને કર્મચારી તરીકે કાયમી કરવાનો નિમણૂક પત્ર આપવામાં આવ્યો છે. તેને લઈને માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે 43 હંગામી રોજમદારોને કાયમી કરાયા છે. જેને આજે નિમણૂક પત્રો એનાયત કરી દેવામાં આવ્યા છે, તો સફાઈ કામદાર યુનિયનના નેતા દિનેશ ચુડાસમા અને વિજય વાળાએ પણ જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના તમામ પદાધિકારી અધિકારી અને રાજ્યની સરકારનો પણ સફાઈ કર્મચારીઓ પ્રત્યે જે હકારાત્મક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, તેને સ્વીકાર્યો છે. દિવાળીએ જે આંદોલન કરવું પડ્યું હતું, તેનો સુખદ અંત હંગામી રોજમદારોને કર્મચારી બનાવીને આજે કોર્પોરેશનને પૂર્ણ કર્યો છે, જેથી તેઓ તમામ આજે દિવાળીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે.
