2026-27ના વર્ષનું જૂનાગઢ મનપાનું બજેટ બહુમતીથી થયું પસાર, વિપક્ષે અવાસ્તવિક ગણાવીને બજેટનો બહિષ્કાર કર્યો
વિપક્ષ લલિત પરસાણાએ અવાસ્તવિક ગણાવીને બજેટનો બહિષ્કાર કર્યો હતો.
Published : February 19, 2026 at 7:07 PM IST
જુનાગઢ: વાસ્તવિક અને અવાસ્તવિક શબ્દોના ઘોંઘાટ સાથે વર્ષ 2026-27 નું જુનાગઢ મનપાનું સામાન્ય બજેટ બહુમતીથી પસાર કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલવીબેન ઠાકરે જનરલ બોર્ડમાં બજેટ રજૂ કર્યો હતું, જેને નેતા વિપક્ષ લલિત પરસાણાએ અવાસ્તવિક ગણાવીને બજેટનો બહિષ્કાર કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગત વર્ષે રજૂ કરવામાં આવેલા બજેટના 80% કામો પૂરા થયા નથી ત્યારે નવા વર્ષે નવું બજેટ એકદમ અવાસ્તવિક લાગી રહ્યું છે જેથી વિપક્ષ બજેટનો બહિષ્કાર કરે છે.
ભારે ઘોઘાટ અને કોલાહલ વચ્ચે જુનાગઢ મનપાનું બજેટ પસાર
આજે વર્ષ 2026-27 નું જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નું સામાન્ય અંદાજપત્ર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલવીબેન ઠાકરે રજૂ કર્યું હતું, જેને ભારે ઘોંઘાટ અને કોલાહલ વચ્ચે બહુમતીથી પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. વિપક્ષ આ બજેટને અવાસ્તવિક ગણાવીને બજેટનો બહિષ્કાર કરી રહ્યા છે તો બીજી તરફ સતાપક્ષ બજેટને વાસ્તવિક ગણીને જૂનાગઢના વિકાસ સાથે જોડાયેલી દરેક બાબતોનો સમાવેશ અને ઉલ્લેખ કરાયેલા આ બજેટને દૂરંદેશી બજેટ ગણાવી રહ્યા છે. બજેટ બેઠક શરૂ થતાં જ જૂનાગઢના મેયર અને સાધારણ સભાના અધ્યક્ષ ધર્મેશ પોશીયા રજા પર હોવાને કારણે પણ વિપક્ષ અને શાસક પક્ષ વચ્ચે શબ્દ તીર છોડાયા હતા. પરંતુ બીપીએમસી એક્ટ હેઠળ બજેટ બોર્ડનું સંચાલન ડેપ્યુટી મેયર આકાશ કટારાએ કર્યું હતું. આજનું બજેટ બોર્ડ 3:30 કલાક જેટલી મેરેથોન ચર્ચાઓ સાથે પૂરું થયું હતું.
વિપક્ષે બજેટને ગણાવ્યું અવાસ્તવિક
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નેતા વિપક્ષ તરીકે ફરજ બજાવી રહેલા લલિત પણસારાએ બજેટને અવાસ્તવિક ગણાવ્યું હતું. બજેટ રજૂ થયા બાદ એક કલાક સુધી બજેટ પર ચર્ચા કરનાર લલિત પણસારા જણાવ્યું હતું કે, ગત વર્ષે બજેટની જે જોગવાઈઓ હતી તેમાંની 80 ટકા જેટલી જોગવાઈઓ આજે પૂરી થઈ શકી નથી. મોટાભાગના કામો ક્યાં છે તેની કોઈને ખબર નથી. આવી સ્થિતિમાં નવા વર્ષે નવું બજેટ રજૂ કરવું તે યોગ્ય નથી. સત્તાપક્ષ પાછલા વર્ષના બજેટ ને પૂરી રીતે અમલવારી કરી શક્યું નથી. તેવી સ્થિતિમાં નવા વર્ષે નવું બજેટ રજૂ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી, જેથી તેઓ આ બજેટને અવાસ્તવિક ગણીને તેનો બહિષ્કાર કરે છે. જુનાગઢ શહેરમાં સીટી બસ, ગટર, પીવાનું ચોખ્ખું પાણી, માર્ગો, બાગ-બગીચા અને અન્ય સવલતો કે જે જુનાગઢના શહેરીજનો દ્વારા ટેક્સ આપીને મનપા પાસેથી માગવામાં આવે છે, આવી લોક સુવિધાઓ હજુ સુધી જુનાગઢ શહેરમાં ગોકળગાય ગતિએ ચાલી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં બજેટ રજૂ કરવું તે તેમને કોઈ પણ રીતે યોગ્ય લાગતું નથી.
સતાપક્ષે આપ્યો જવાબ
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં બજેટ રજૂ કરનાર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલવીબેન ઠાકરે બજેટ જુનાગઢ દુરંદેશી વિકાસને ધ્યાન રાખીને બનાવવામાં આવ્યું છે. મનપામા વિપક્ષનું કામ વિરોધ કરવાનું છે, જેથી તેમને આ બજેટમાં જૂનાગઢના વિકાસને લઈને કોઈ દ્રશ્ય જોવા મળતું નથી. જુનાગઢ શહેરમાં આગામી દિવસોમાં તમામ પ્રકારની સુખ-સુવિધાઓ કે જેમાં બાગ બગીચા, આધુનિક માર્ગો, ભૂગર્ભ ગટર, પીવાનું પાણી, મહિલાઓ માટે આંગણવાડી સહિત દરેક વર્ગને ધ્યાને રાખીને બજેટ તૈયાર કરાયું છે. યોજનાગત બાબતોનો સામેલ કરીને તેમાં થનાર ખર્ચની વિગતો પણ રાખવામાં આવી છે. પરંતુ વિપક્ષ માત્ર વિપક્ષની ભૂમિકા મજબૂતાઈથી રજૂ કરે છે, જેથી તેમને બજેટમાં જૂનાગઢના વિકાસની જે રૂપરેખા રજુ કરાઈ છે તે દેખાતી નથી.
કોર્પોરેટર આદિલ કોતલે પણ ઉઠાવ્યા સવાલો
વોર્ડ નંબર-8 ના કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર આદિલ કોતલે કેગનો રિપોર્ટ ટાંકીને જુનાગઢ મનપાના શાસકો પર નિશાન સાધ્યું હતું. જેમાં પીવાનું પાણી લોકોના ઘર સુધી પહોંચે તેની વ્યવસ્થા સફાઈ, ગટર, જાહેર શૌચાલય, ગટરના ગંદા પાણીનો નિકાલ આવી નાની નાની પરંતુ જુનાગઢ કોર્પોરેશનના પ્રત્યેક લોકો સાથે ખૂબ જ નજીકથી જોડાયેલી બાબતો પર મહાલેખાકાર કચેરી રાજકોટ દ્વારા જે રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો છે, તેમાં જૂનાગઢનું રેન્કિંગ પાછલા દસ વર્ષમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી ખરાબ જોવા મળે છે. કેગના રિપોર્ટની વિપરીત જુનાગઢ મનપાના શાસકો શહેરના વિકાસને ખૂબ સારો ગણાવીને લોકો ખુશ છે તેવું આશ્વાસન મેળવી રહ્યા છે. પરંતુ મહાલેખાકારે જે રિપોર્ટ પાછલા દસ વર્ષનો રજૂ કર્યો છે તેમાં જૂનાગઢ શહેરના લોકો અને વિકાસ કામો એકદમ તળિયે જોવા મળે છે.
આ પણ વાંચો: