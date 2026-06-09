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જૂનાગઢ મનપામાં ઓડિટની કામગીરી ઠપ, વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ ઉઠાવ્યા ગંભીર સવાલો

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ત્રણ વર્ષથી ઓડિટની કામગીરી ઠપ્પર, વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ રાજ્યના વિભાગોને પત્ર લખીને જાણ કરી, સ્થાનિક ભંડોળના નુકસાન અંગે કાર્યવાહીની કરી માંગ.

વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ ઉઠાવ્યા ગંભીર સવાલો
વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ ઉઠાવ્યા ગંભીર સવાલો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 3:42 PM IST

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જૂનાગઢ : જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પાછલા કેટલાક વર્ષોથી ઓડિટની કાર્યવાહીને લઈને કોઈપણ પ્રકારની કામગીરી થતી ન હોવાની જાણ વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ રાજ્યના શહેરી વિકાસ વિભાગના સંયુક્ત નિરીક્ષક સ્થાનિક ભંડોળ શહેરી ગૃહ નિર્માણ ગાંધીનગર અને વિભાગીય નાયબ નિરીક્ષકને પત્ર દ્વારા જાણ કરી છે. તેમણે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઓડિટ પારાની વિગતો જાહેર થાય અને સંબંધિત વિભાગના અધિકારી કે કર્મચારી સામે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સ્થાનિક ભંડોળને નુકસાન પહોંચાડવા બદલ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ઓડિટ પારાને લઈને અનેક ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણા દ્વારા આ સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. પાછલા ત્રણ કરતાં વધારે વર્ષોથી જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું ઓડિટ પારા થયું નથી, જેને કારણે કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવતા ખર્ચની ચોખ્ખી અને યોગ્ય વિગતો જાહેર થતી નથી.

વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ ઉઠાવ્યા ગંભીર સવાલો (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર મામલાને લઈને લલિત પરસાણાએ રાજ્યના શહેરી વિકાસ વિભાગ, શહેરી ગૃહ નિર્માણ, સંયુક્ત નિરીક્ષક સ્થાનિક ભંડોળ ગાંધીનગર અને નાયબ નિરીક્ષક સૌરાષ્ટ્ર ઝોનને પત્ર લખીને જણાવ્યું હતું કે જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ઓડિટ પારાની કામગીરી થાય અને અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલી ઓડિટ પારાની વિગતોમાં જે કંઈપણ નાણાકીય ગેરરીતિ અથવા તો નાણાકીય અવ્યવસ્થા સર્જાઈ હોય તેવા કિસ્સામાં સંબંધિત વિભાગના અધિકારી અને કર્મચારી સામે કાર્યવાહી થાય તે માટેનો પત્ર સંબંધિત વિભાગને મોકલ્યો હતો. ત્યારબાદ આ ત્રણેય વિભાગોએ જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને સમગ્ર મામલામાં યોગ્ય તપાસ કરવાનો વળતો પત્ર પણ પાઠવ્યો છે.

વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ રાજ્યના વિભાગોને પત્ર લખીને જાણ કરી
વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ રાજ્યના વિભાગોને પત્ર લખીને જાણ કરી (Etv Bharat Gujarat)

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર પ્રભવ જોષીએ આપેલી ટેલિફોનિક વિગતો અનુસાર, નેતા વિપક્ષ લલિત પરસાણાએ ગઈકાલે પણ રાજ્યના શહેરી વિકાસ વિભાગ, શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સંયુક્ત નિરીક્ષક સ્થાનિક ભંડોળ ગાંધીનગર અને પ્રાદેશિક નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી દ્વારા જે પત્ર મોકલવામાં આવ્યો છે તેને લઈને ફરી એક વખત મ્યુનિસિપલ કમિશનરનું ધ્યાન દોરેલું છે. સમગ્ર મામલામાં રાજ્યની કચેરીઓ દ્વારા મળેલા પત્રો અને સ્થાનિક નિરીક્ષક દ્વારા મળેલા પત્રોનો અભ્યાસ કર્યા બાદ, કોઈપણ પ્રકારની નાણાકીય અવ્યવસ્થા અથવા ગ્રાન્ટનો યોગ્ય જગ્યાએ ઉપયોગ ન થયો હોય તેવા કિસ્સામાં યોગ્ય તપાસ બાદ કોઈપણ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ રાજ્યના વિભાગોને પત્ર લખીને જાણ કરી
વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ રાજ્યના વિભાગોને પત્ર લખીને જાણ કરી (Etv Bharat Gujarat)

વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ જુનાગઢ કોર્પોરેશનમાં ઓડિટને લઈને અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે અને રાજ્ય સરકારનું પણ સમગ્ર મામલામાં ધ્યાન દોર્યું છે. ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "પાછલા ત્રણેક વર્ષથી તો કોર્પોરેશનનું ઓડિટ જ થયું નથી. પાછલા વર્ષોમાં જે ઓડિટ થયું છે તેનો વિગતવાર રિપોર્ડ પણ હજુ સુધી આવ્યો નથી. આવી સ્થિતિમાં જે વર્ષનું ઓડિટ કરવામાં આવ્યું છે તે વર્ષ દરમિયાન નાણાકીય વપરાશ અને ગ્રાન્ટનો કેવા કામોમાં કેટલો ઉપયોગ થયો છે, ખરેખર જે કામ થયા છે તેમાં વપરાયેલી ગ્રાન્ટ વધારે કે ઓછી છે તેને લઈને પણ હજી સુધી કોઈ વિગતો સામે આવી નથી."

વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ રાજ્યના વિભાગોને પત્ર લખીને જાણ કરી
વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ રાજ્યના વિભાગોને પત્ર લખીને જાણ કરી (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આવી સ્થિતિમાં સ્થાનિક ભંડોળથી ચાલતું જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તંત્ર પ્રજાના ટેક્સના રૂપિયાનું યોગ્ય અને સાચી જગ્યાએ રોકાણ કરતું નથી, જેને કારણે કોર્પોરેશનમાં લોકોની સુવિધાઓમાં કોઈ નોંધપાત્ર વધારો થતો નથી. સાથે સાથે, પ્રજાએ ટેક્સ આપીને જુનાગઢ મનપાની છલકાવેલી તિજોરીમાં ખોટા અને અયોગ્ય કામોમાં તેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે તેવી ચિંતા પણ છે."

લલિત પરસાણાએ જણાવ્યું કે, "ગઈકાલે મેં વધુ એક પત્ર મ્યુનિસિપલ કમિશનરને મોકલ્યો છે અને સમગ્ર મામલામાં યોગ્ય અને ન્યાયિક તપાસ થાય અને તપાસને અંતે જો કોઈપણ કર્મચારી કે અધિકારીની જવાબદારી સામે આવે તો તેના વિરુદ્ધ પગલા લેવાની માંગ પણ મેં ગઈકાલે કમિશનરને પત્ર સોંપતી વખતે રૂબરૂમાં કરી છે."

આ મામલે હવે કમિશનર કઈ કાર્યવાહી કરે છે અને ઓડિટની કામગીરી ક્યારે શરૂ થાય છે તે જોવું રહ્યું.

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TAGGED:

JUNAGADH AUDIT PENDING
LALIT PARSANA LETTER
MUNICIPAL CORPORATION AUDIT
FINANCIAL IRREGULARITIES ALLEGED
JUNAGADH AUDIT CONTROVERSY

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