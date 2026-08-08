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જૂનાગઢમાં ઘરનું ઘર મેળવવાની સુવર્ણ તક, આ પુરાવા સાથે રાખો અને માત્ર આટલું કરો

શહેરી આવાસ યોજના અંતર્ગત નિર્ધારિત ધારા ધોરણમાં આવતા હોય તેવી લોકો ઓનલાઈન પોતાનું આવેદન રજૂ કરીને સરકારી આવાસ માટેની યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે.

જૂનાગઢમાં ઘરનું ઘર મેળવવાની સુવર્ણ તક
જૂનાગઢમાં ઘરનું ઘર મેળવવાની સુવર્ણ તક (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 10:33 AM IST

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જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં શહેરી આવાસ યોજના-2 અંતર્ગત લાભાર્થીઓને ઘરનું ઘર મળી રહે તે માટે યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. ભારત સરકારની આ યોજના તમામ લોકોને રહેવા માટે ઘર મળી રહે તે હેતુથી શરૂ કરવામાં આવી છે. જેની કામગીરી ઓનલાઇન શરૂ થઈ છે, જે લાભાર્થીઓ આ યોજનામાં સામેલ થવા માંગે છે, તેમણે યોજના અંતર્ગત આવતા તમામ આધાર પુરાવા રજૂ કરીને ઓનલાઈન ઘર મેળવવા માટેની અરજી કરવાની હોય છે, જેમાં જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પ્રત્યેક મંજૂર થયેલી અરજીની ચાર લાખ રૂપિયાની સહાય પણ કરે છે

ઘરનું ઘર મેળવવા માટેની યોજના

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત જે લોકો પાસે પોતાનું ઘર નથી, તેવા લોકોને ઘરનું ઘર મળી રહે તે માટેની યોજના શરૂ થઈ છે, કોઈપણ વ્યક્તિ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નિર્ધારિત ધારા ધોરણમાં આવતો હોય આવી વ્યક્તિ ઓનલાઈન મારફતે પોતાનું આવેદન રજૂ કરીને ઘરનું ઘર મળે તે માટેની યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. જેમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ઉચિત ધારા ધોરણમાં આવતા તમામ લાભાર્થીઓને ચાર લાખ રૂપિયાની સહાય પણ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત કરવામાં આવે છે.

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યોજનામાં આપવા પડતા પુરાવા

કોઈપણ વ્યક્તિ આવાસ યોજના અંતર્ગત લાભાર્થી તરીકે નોંધાવા માંગે છે, આવા તમામ લોકોએ પોતાનું રેશનકાર્ડ, રેશનકાર્ડમાં સામેલ તમામ લોકોના આધાર, ચૂંટણી અને પાનકાર્ડ જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હોય તે રજૂ કરવાના હોય છે. આ સિવાય અરજદારના માતા અને પિતાનું આધારકાર્ડ, આવકનો દાખલો કે જેમાં આવક 3 લાખ કરતા ઓછી હોય, જાતિનો દાખલો, અરજદાર કોઈ પણ જ્ઞાતિ અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ કે અન્ય પછાત વર્ગમાં આવતા હોય તે જોડવાનો રહેશે. આવાસ યોજનાનો લાભ લેનાર પ્રત્યેક અરજદારે તેમની બેંકની પાસબુક પણ આધાર તરીકે રાખવામાં આવી છે.

શહેરી આવાસ યોજના માટે જરૂરી પુરાવાઓ
શહેરી આવાસ યોજના માટે જરૂરી પુરાવાઓ (Etv Bharat Gujarat)

કેવા લોકો લઈ શકે લાભ ?

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના-2માં શહેરી વિસ્તારના ફેરિયાઓ જેવા કે કારીગર, ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા સામાન્ય લોકો, ચાલીમાં રહેતા કુટુંબો, મકાન કે અન્ય બાંધકામ સાથે જોડાયેલા કારીગરો, સફાઈ કામદારો, આશાવર્કર, વિધવા બહેનો, દિવ્યાંગ અને સિનિયર સિટીઝન, ટ્રાન્સજેન્ડર વગેરે લોકો પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં લાભાર્થી તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આ કેટેગરીમાં આવતા તમામ લોકોને ઘરનું ઘર મળી રહે તે માટે યોજનાનો લાભ લેવા માટે આ લિન્ક પર https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2 2024/PmayDefault.aspx ઓન લાઈન અરજી કરી શકે છે

જૂનાગઢમાં ઘરનું ઘર મેળવવાની સુવર્ણ તક
જૂનાગઢમાં ઘરનું ઘર મેળવવાની સુવર્ણ તક (Etv Bharat Gujarat)

યોજના અંતર્ગત મળતી આર્થિક સહાય

ઘરવિહોણા પરિવાર અને કુટુંબોને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત કુલ ચાર લાખ રૂપિયાની સહાય ચાર હપ્તામાં મળવાપાત્ર થાય છે. જેમાં પ્રથમ હપ્તા એટલે કે બાંધકામના પાયા લેવલે 70,000, બીજો હપ્તો ઘરના બારી દરવાજા સુધી મકાનનું બાંધકામ થાય ત્યારે 80,000, ત્રીજો હપ્તો પૂર્ણ ઊંચાઈએ બન્યા બાદ કોન્ક્રીટ ભરવાની સ્થિતિએ 1,50,000 અને ચોથો હપ્તો સમગ્ર બાંધકામ પૂર્ણ થયા બાદ એક લાખ એમ મળીને કુલ ચાર લાખ રૂપિયાની સહાય યોજના અંતર્ગત લાભાર્થીઓને આપવામાં આવશે.

અન્ય આપવાના થતા પુરાવાઓ

યોજનામાં લાભ લેવા માટે લાભાર્થીઓએ પોતાની જમીન માલિકીનો આધાર દસ્તાવેજ અથવા તો સનદ નંબર કે, જેમાં ગામ, નમુના નંબર 2, ગામ નમુના નંબર 6, નંબર અને પ્રોપર્ટી કાર્ડ તેમજ પ્રધાનમંત્રી સ્વ નિધિ તેમજ વિશ્વકર્મા યોજનાનો જો કોઈ પણ અરજી કરતા અરજદારે લાભ લીધો હોય તો તે અંગેના જરૂરી દસ્તાવેજો પણ આપવાના હોય છ. આ સિવાય પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં લાભ લેવા માગતા પ્રત્યેક લાભાર્થીએ પાછલા 20 વર્ષ દરમિયાન કોઈપણ સરકારી આવાસ યોજનાનો લાભ લીધેલ ન હોય તેને યોગ્ય લાભાર્થી તરીકે ગણવામાં આવશે.

અત્યાર સુધી 720 લાભાર્થીઓને મળી ચૂક્યો લાભ

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 25 જૂન 2015ના દિવસે શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાં આવાસ યોજના શહેરી વિસ્તાર 2 હાલ ચાલી રહી છે. જેમાં જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં કુલ અત્યાર સુધી 720 લાભાર્થીઓને લાભ મળી ચૂક્યો છે. બીજા તબક્કાની આ યોજનામાં અત્યાર સુધી 211 આવાસો મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, અથવા તો આ કામો પ્રગતિ હેઠળ છે. આ સિવાય આ યોજના અંતર્ગત 392 જેટલા આવાસોને મંજૂરી આપેલ છે. આ તમામ આવાસોનું બાંધકામ ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ રહ્યું છે.

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TAGGED:

JUNAGADH MUNICIPAL CORPORATION
URBAN HOUSING SCHEME
PRADHANMANTRI AWAS YOJNA
સરકારી આવાસ યોજના
HOUSING SCHEME

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