જૂનાગઢના મુબારકબાગમાં 160 ઝૂંપડપટ્ટી પરિવારોને વિનામૂલ્યે 1Rk ફ્લેટ આપવાની યોજના
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલવીબેન ઠાકરે જણાવ્યું કે, મુબારકબાગ વિસ્તારની ઝૂંપડપટ્ટી દૂર થશે, ગરીબ-મજૂર પરિવારો પાકા બહુમાળી આવાસ યોજનામાં સ્થળાંતરિત થશે.
Published : June 12, 2026 at 7:14 AM IST
જૂનાગઢ : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં કાળવા ચોકથી એકદમ નજીક અને ગિરનારમાંથી આવતી સોનરખ નદીના કાંઠા પર વસેલી મુબારકબાગ ઝૂંપડપટ્ટી માટે રાજ્ય સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ યોજનાને મંજૂરી આપી છે. આ યોજના હેઠળ, વિસ્તારમાં રહેતા 160 જેટલા ગરીબ અને મજૂર પરિવારોને એક રૂમ, રસોડું અને લિવિંગ રૂમ ધરાવતા બહુમાળી ફ્લેટ વિનામૂલ્યે આપવામાં આવશે. આ પગલાને જૂનાગઢ શહેરને ઝૂંપડપટ્ટી મુક્ત બનાવવાની દિશામાં એક સીમાચિહ્ન સમાન ગણવામાં આવે છે.
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની આજે મળેલી બેઠકમાં આ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. બેઠકમાં જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારને ઝૂંપડપટ્ટી મુક્ત બનાવવાના વ્યાપક ધ્યેય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું. ચર્ચા બાદ જાણવા મળ્યું કે રિડેવલોપિંગ હાઉસિંગ યોજના અંતર્ગત કોર્પોરેશન દ્વારા મોકલવામાં આવેલી દરખાસ્તને રાજ્ય સરકારે મંજૂરી આપી દીધી છે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલવીબેન ઠાકરે આ અંગે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, “મુબારકબાગ વિસ્તારમાં આવેલા 160 પરિવારોના કાચા-પાકા મકાનો હાલ ઝૂંપડપટ્ટી તરીકે કોર્પોરેશનમાં નોંધાયેલા છે. આ જગ્યા પર એક રૂમ-રસોડું અને બેઠક રૂમ સાથેના બહુમાળી મકાનો બનાવી ગરીબ અને મજૂર પરિવારોને વિનામૂલ્યે આપવાની કોર્પોરેશનની દરખાસ્ત સરકારે સ્વીકારી છે. આગામી દિવસોમાં બહુમાળી મકાનો બનતા જ અહીંની ઝૂંપડપટ્ટી દૂર થશે અને તમામ પરિવારો પાકા બહુમાળી આવાસમાં સ્થળાંતરિત થશે.”
પલવીબેન ઠાકરે વધુમાં જણાવ્યું કે શહેરના અન્ય વિસ્તારો જેવા કે ધરાર નગર, રાજીવનગર અને ધારાગઢ દરવાજા સહિતના નોટિફાઇડ ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારોમાં પણ સરકાર વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ પાકા બહુમાળી મકાનો બનાવવાની યોજના ધરાવે છે. તેમણે કહ્યું કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને રાજ્ય સરકારના આર્થિક સહયોગથી થોડા જ વર્ષોમાં જૂનાગઢ શહેર સંપૂર્ણપણે ઝૂંપડપટ્ટી મુક્ત બનશે. મુબારકબાગ ખાતેનો આ પ્રોજેક્ટ તે દિશામાં પહેલું અને મજબૂત પગલું માનવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો...