જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમારે વર્ષ 2026 27 નું રજૂ કર્યું સામાન્ય અંદાજપત્ર

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનરે વર્ષ 2026-27નું સામાન્ય અંદાજપત્ર રજૂ કર્યું (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 3, 2026 at 1:29 PM IST

4 Min Read
જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમારે આજે જુનાગઢ મનપાનું વર્ષ 2026-27નું સામાન્ય અંદાજપત્ર રજૂ કર્યું છે. જેમાં ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે પણ રેવન્યુ અને કેપિટલ આવકમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નથી, પરંતુ જૂનાગઢના સમતોલ વિકાસને ધ્યાન રાખીને ગત વર્ષ કરતાં આ વખતે 17 લાખના વધારા સાથે 1499.08 કરોડનું સામાન્ય અંદાજપત્ર રજૂ કર્યું છે. જેના પર હવે જુનાગઢ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટી અંતિમ નિર્ણય કરીને કમિશનર દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા બજેટમાં સુધારા વધારા કરીને જનરલ બોર્ડમાં મૂકીને તેને પસાર કરશે.

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વર્ષ 2026-27 સામાન્ય અંદાજપત્ર મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. બજેટની એક કોપી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલવીબેન ઠાકરને કમિશનરે સુપ્રત કરી હતી. જેમાં કોઈ મોટા સુધારા વધારા કે કર માળખામાં મોટો ફેરફાર જોવા મળતો નથી, તેમ છતાં ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે રેવન્યુ અને કેપિટલ આવકની સાથે કુલ આવક 1482.17 કરોડ હતી, તેમાં રેવન્યુ અને કેપિટલ આવકના વધારા સાથે આ વર્ષે 1499.08 કરોડનું વાર્ષિક અંદાજપત્ર કમિશનરે રજૂ કર્યું છે. જેમાં જુનાગઢ શહેરના સર્વાંગી વિકાસની સાથે પીવાનું પાણી ભૂગર્ભ ગટર અને સફાઈની સાથે અન્ય સુવિધાઓ લોકોને મળે તેવું આયોજન કર્યું છે.

ગત વર્ષના ખર્ચમાં મામુલી વધારો

ગત વર્ષે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના રેવન્યુ ખર્ચમાં 334.18 કરોડ કેપિટલ ખર્ચ 1145.56 કરોડ મળીને કુલ 1479.75 કરોડનું સામાન્ય અંદાજપત્ર રજૂ થયું હતું. જેમાં આ વર્ષે રેવન્યુ ખર્ચમાં થોડો વધારો થતાં 339.5 કરોડ કેપિટલ ખર્ચ 1159.75 કરોડ અને કુલ ખર્ચ 1499.40 કરોડનો અંદાજ કમિશનર દ્વારા રજુ કરવામાં આવેલા બજેટમાં દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. જેમાં જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ભૂગર્ભ ગટર પીવાનું ચોખ્ખું પાણી પર્યાવરણ સીટી બસ અને આઇટી જેવા લોક ઉપયોગી કામોમાં કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. વધુમાં આગામી વર્ષે કોર્પોરેશનમાં થનારી નવી ભરતીને લઈને પગારનો ખર્ચ 61 કરોડ રૂપિયા હતો, તેમાં વધારો થશે જેને ધ્યાને રાખીને બજેટમાં આવક અને જાવકનો હિસાબ સરભર કરવામાં આવ્યું છે. આ બજેટમાં કોર્પોરેશનનો મેન્ટેનન્સ ખર્ચ આગામી પાંચ વર્ષમાં 40 કરોડથી વધીને 75 કરોડ થવાનો અંદાજ પણ કમિશનરે લગાવ્યો છે. વધુમાં વિવિધ સરકારી ગ્રાન્ટોમાં જુનાગઢ મનપા દ્વારા 80 કરોડ રૂપિયાનો અંદાજિત ખર્ચ થનાર છે, જેને પહોંચી વળવા માટે ટેક્સમાં થોડો ઘણો ફેરફાર સૂચવવામાં આવ્યો છે.

ટેક્સ માળખામાં થોડો ઘણો ફેરફાર

રહેણાક અને વ્યાપારિક સંકુલો પર ગત વર્ષે જે ટેક્સ લેવામાં આવતો હતો, તે જ ટેક્સ આ વખતે કમિશનરે યથાવત રાખ્યો છે, પરંતુ પ્રોપર્ટી ફેક્ટર ટેક્સમાં એક ટકાનો વધારો કરીને વર્ષ 2027-28 થી દર વર્ષે આ પ્રકારે ટેક્સનો વધારો બજેટમાં સૂચવ્યું છે. દર વર્ષે બજેટમાં સફાઈ અને પાણી વેરો વધતો હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે તેમાં કોઈ વધારો કરવાની દરખાસ્ત કરાઈ નથી. જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તેની આવક વધારવા માટે 50 કરોડના મ્યુનિસિપલ બોન્ડ પણ આગામી નાણાકીય વર્ષમાં જાહેર કરશે. જુનાગઢ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં રહેતા લોકો જો ઇલેક્ટ્રીકથી ચાલતા ટુ-વ્હીલર વાહનની ખરીદી કરશે, તો તેને ચાર્જમાંથી મુક્તિ આપવાની ભલામણ પર નવા બજેટમાં કરવામાં આવી છે. આ બજેટમાં 20 ચોરસ મીટરથી નાની જગ્યાની સાથે ઝુપડપટ્ટી, ખુલ્લા પ્લોટ, બીન રહેણાંક કાચા મકાનો પર કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ લેવાની દરખાસ્ત બજેટમાં કરવામાં આવી નથી.

લોકોની સુવિધા અને સરળતા ખાતર અનેક દરખાસ્તો

જુનાગઢ મનપા વિસ્તારમાં રહેતા લોકોની સુવિધા અને સરળતા માટે અનેક દરખાસ્તો પણ કરાઈ છે. જેમાં બે નવા સીટી સીવીક સેન્ટર, મજેવડી દરવાજા પાસે ટાઉનહોલ, લાઇબ્રેરી, પાર્ટી પ્લોટ અને કમ્યુનિટી હોલ પાછળ અંદાજિત 100 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ બજેટમાં કરવામાં આવ્યો છે. આર્થિક રીતે નબળા લોકો માટે ઘરનું ઘર મળી રહે તે માટે જુનાગઢ મેંદરડા રોડ પર 392 જેટલા ફ્લેટ બનાવવાનું આયોજન પણ બજેટમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે. પર્યટન સ્થળ એવા વાઘેશ્વરી તળાવને આવતા વર્ષે લોકો પ્રવાસનના માધ્યમથી પર્યટન કરી શકે તે માટે ખુલ્લુ મુકવાનું આયોજન પણ કરાયું છે. વધુમાં કોર્પોરેશન દ્વારા સોલિડ વેસ્ટ એકત્ર કરવામાં આવે છે, તેમાંથી ચારકોલ પબ્લિક પ્રાઇવેટ પ્રોપર્ટીના માધ્યમથી બનાવવાની દરખાસ્ત પણ બજેટમાં કરાઈ છે. વરસાદી પાણીને રોકવા માટે ટેચ ધ રેઈન વોટર અંતર્ગત વરસાદી પાણીનું હાર્વેસ્ટિંગ થાય તે માટેની કામગીરી પાછળ પર કેટલો ખર્ચ બજેટમાં અંદાજવામાં આવ્યું છે. જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની તમામ સેવાઓ ઓનલાઇન કરવાનું આયોજન પણ આ બજેટમાં રાખવામાં આવ્યું છે.

લોકોની સમસ્યા માટે વૉટ્સએપ ચેટબોટ

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારના લોકોની સમસ્યા અને તેના નિરાકરણ માટે આ બજેટમાં વૉટ્સએપ ચેટબોટનું આયોજન સૂચવવામાં આવ્યું છે. વધુમાં જુનાગઢ શહેરમાં દરરોજ વાહનોની સંખ્યા વધી રહી છે, તેને લઈને વ્યવસ્થિત રીતે વાહનોનું પાર્કિંગ થાય તે માટે નવી પાર્કિંગ પોલિસી બનાવવાની સૂચન બજેટમાં કરાઈ છે. શહેરમાં રખડતા શ્વાનોને સાચવવા માટે કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં ડોગ હાઉસ બનાવવાનું સૂચન પણ કરાયું છે. 25 એપ્રિલ 2026 બાદ પાલતુ પ્રાણીના રજીસ્ટ્રેશન માટે આવતા પ્રત્યેક વ્યક્તિને 300 રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ ચૂકવવો પડશે, આવી દરખાસ્ત પણ બજેટમાં કરાઈ છે. વધુમાં કાળવા ચોક, રાયજીબાગ અને સાબલપુર બ્રિજ પર થીમ આધારિત બ્યુટીફિકેશન કરીને આવા સ્થળોને પર્યટનના સ્થળ તરીકે વિકસાવવાનું આયોજન પણ થયું છે. જુનાગઢ શહેરને હેરિટેજ શહેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ત્યારે શહેરના હેરિટેજ બિલ્ડીંગોને રિસ્ટોરેશન થકી તેનો ઐતિહાસિક વારસો પરત મળે તે પ્રકારનું આયોજન બજેટમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે. જુનાગઢ શહેરમાં સ્માર્ટ પબ્લિક ટોયલેટ બનાવવાનો વિચાર પણ રજૂ કરાયો છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે પિંક ટોયલેટ યોજના પણ આવનારા વર્ષોમાં જૂનાગઢ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં શરૂ થાય તે માટેની દરખાસ્ત મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમાર દ્વારા વર્ષ 2026-27ના સામાન્ય અંદાજપત્રમાં કરવામાં આવી છે.

