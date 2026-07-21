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બે મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં જ જુનાગઢ મ્યુનિ.કમિશનર પ્રભાવ જોશીની ગાંધીનગર બદલી, નવા કમિશનર બન્યા આઈ.આર.વાળા

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર પ્રભાવ જોશીને ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશનમાં મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે બદલી કરવામાં આવી છે, તેમની જગ્યાએ આઈ.આર. વાળાની નિમણૂંક કરી છે.

જુનાગઢ મ્યુનિ.કમિશનર પ્રભાવ જોશીની ગાંધીનગર બદલી
જુનાગઢ મ્યુનિ.કમિશનર પ્રભાવ જોશીની ગાંધીનગર બદલી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 2:07 PM IST

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જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યાના બે જ મહિના જેટલા ટૂંકા ગાળામાં 2014 બેચના IAS અધિકારી પ્રભાવ જોશીની જૂનાગઢથી ખાણ અને ખનીજ વિભાગના તાબા નીચેના ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશનમાં જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર તરીકે બદલી કરવામાં આવી છે, તેમની જગ્યા પર સ્પોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના સચિવ તરીકે સેવા આપતા આઈ.આર.વાળાની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે.

ખુબ ટૂંકા ગાળામાં બદલી

રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા ગુજરાતના કેટલાક IAS અધિકારીઓની બદલીના આદેશ કરવામાં આવ્યા છે, જે અંતર્ગત વર્તમાન જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર પ્રભાવ જોશીને ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશનમાં મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે બદલી કરવામાં આવી છે, તેમની જગ્યા પર સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના સચિવ આઈ.આર. વાળાને જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરીકે રાજ્યની સરકારે નિમણૂંક કરી છે.

રાજ્ય વહિવટી તંત્રના આધિકારીક પરીપત્રમાંથી
રાજ્ય વહિવટી તંત્રના આધિકારીક પરીપત્રમાંથી (Etv Bharat Gujarat)

બે મહિના જેટલી બજાવી ફરજ

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર પ્રભાવ જોશી બે મહિના જેટલા ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં સેવાઓ આપી અને તેમની બદલી રાજ્યની સરકારે કરી છે. જુનાગઢ મ્યુન્સિપલ કોર્પોરેશનના ઇતિહાસમાં ખૂબ જ ટૂંકા ગાળાના કમિશનર તરીકે સેવા આપનાર સનદી અધિકારીઓમાં પ્રભવ જોશીનું નામ લખાયું છે. અગાઉ બે મહિના પૂર્વે રાજ્યના સનદી અધિકારીની બદલીનો ગંજીપો રાજ્યની સરકારે ચીપ્યો હતો.

જે તે સમયે કમિશનર તરીકે સેવા આપતા તેજસ પરમારને જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરીકે ખસેડીને સુરતના કલેકટરને જવાબદારી આપી હતી. તેજસ પરમારની જગ્યા પર પ્રભાવ જોશીને જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર બનાવવામાં આવ્યા હતા. બદલીના સ્થળ પર હાજર થવા માટે પણ પ્રભવ જોશીએ 10 થી 15 દિવસ જેટલો સમય લીધો હતો, ત્યારે આજે અચાનક બે જ મહિનાના ખૂબ ટૂંકા ગાળામાં તેમની ફરી એક વખત ગાંધીનગર ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે.

TAGGED:

JUNAGADH MUNICIPAL COMMISSIONER
IAS PRABHAV JOSHI
IAS I R VALA
જુનાગઢ મહાનગર પાલિકા
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