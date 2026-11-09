30 વર્ષ પછી પણ જૂનાગઢમાં આરઝી હુકુમતનું સ્મારક બનાવવામાં સરકાર નિષ્ફળ, સ્મારક બને તેવી સ્થાનિકોની માંગ
9 નવેમ્બર 1947ના રોજ જૂનાગઢ પાકિસ્તાનમાંથી મુક્ત થઈ સ્વતંત્ર ભારતનો હિસ્સો બન્યું હતું, 1997માં બહાઉદ્દીન કોલેજ ખાતે આરઝી હકુમત સ્મારકનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : November 9, 2026 at 7:40 PM IST
જૂનાગઢ: આજે નવમી નવેમ્બર એટલે કે જૂનાગઢનો મુક્તિ દિવસ. વર્ષ 1997માં રાજ્યના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી દિલીપ પરીખ, મહેસૂલ પ્રધાન આત્મારામ પટેલ અને જશાભાઈ બારડની સાથે જૂનાગઢના પૂર્વ નગરપતિ નારસિંહભાઈ પઢીયારની હાજરીમાં બહાઉદ્દીન કોલેજ ખાતે સ્મારક બને તે માટે ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ આજે ભૂમિપૂજનને 29 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ચૂક્યો છે, તેમ છતાં હજુ સુધી જૂનાગઢની મુક્તિ સંગ્રામનું સ્મારક બનાવવામાં રાજ્ય સરકાર નિષ્ફળ રહેતા આરઝી હકુમતની લડાઈ નજરે જોયેલા સ્થાનિકોએ ખૂબ જ દુઃખ સાથે ભારે વસવસો વ્યક્ત કર્યો હતો.
30 વર્ષ પછી પણ આરઝી હકુમતનું સ્મારક નહીં
આજે નવમી નવેમ્બર જૂનાગઢનો મુક્તિ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. 15મી ઓગસ્ટ 1947માં જ્યારે દેશ આઝાદ થયો ત્યારે જૂનાગઢના દિવાને જૂનાગઢને પાકિસ્તાન સાથે જોડવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. ત્યારથી લઈને નવમી નવેમ્બર 1947 સુધી જૂનાગઢ મુક્તિ માટેની ચાલેલી લડાઈ બાદ અંતે જૂનાગઢ પાકિસ્તાનમાંથી મુક્ત થયું અને સ્વતંત્ર ભારતનો હિસ્સો બન્યો. ત્યારથી લઈને જૂનાગઢમાં આરઝી હકુમતની એક વિશેષ ઓળખ ઊભી થાય તે માટે પ્રયાસો શરૂ થયા. વર્ષ 1997માં રાજ્યના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી દિલીપ પરીખ, મહેસૂલ પ્રધાન આત્મારામ પટેલ, રાજ્ય સરકારમાં મંત્રી જશાભાઈ બારડ અને જૂનાગઢના પૂર્વ નગરપતિ નારસિંહભાઈ પઢીયારની આગેવાનીમાં જૂનાગઢની ઐતિહાસિક બહાઉદ્દીન કોલેજ ખાતે આરઝી હકુમત સ્મારકનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ આજે આ ઘટનાને 29 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ચૂક્યો છે, તેમ છતાં જૂનાગઢમાં આજ દિન સુધી આરઝી હકુમતનું કોઈ કાયમી સ્મારક બન્યું નથી. જેથી આરઝી હકુમતની લડાઈ નજરે જોયેલા સ્થાનિક લોકો હવે ભારે વસવસો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
સ્થાનિકોએ ભારે રોષ સાથે સરકારની જવાબદારી યાદ કરાવી
જૂનાગઢના સ્થાનિક શશીકાંત દવે અને અમૃત દેસાઈએ ભારે રોષ સાથે સરકારની સ્મારક ઊભો કરવાની જવાબદારી છે, જેમાંથી સરકાર અને સ્થાનિક તંત્ર હાથ તાળી આપી રહ્યું છે તેને આજે 30 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ચૂક્યો છે, તેમ છતાં દર વર્ષે નવમી નવેમ્બરના દિવસે જે જગ્યા પર ભૂમિપૂજન થયું હતું ત્યાં દર વર્ષે પૂજા કરવામાં આવે છે, જેનો કોઈ મતલબ પાછલા 30 વર્ષમાં નીકળતો જોવા મળતો નથી. શશીકાંત દવે કે જેમણે જૂનાગઢની મુક્તિની લડાઈ ચાલતી હતી ત્યારે 12 વર્ષની ઉંમરે સરદાર પટેલને બહાઉદ્દીન કોલેજમાં ભાષણ આપતા અને આરઝી હકુમતની લડાઈ નજરે જોઈ છે, તેઓ પાછલા 30 વર્ષ કરતાં વધારે સમયથી જૂનાગઢમાં આરઝી હકુમતનું કાયમી સ્મારક બને અને નવમી નવેમ્બરે સરકારના પ્રતિનિધિ તરીકે જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજને પરેડ સાથે સલામી આપે તેવી માંગ અનેક વખત કરી ચૂક્યા છે. પરંતુ હજી સુધી રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ દિશામાં કંઈ પણ કરવામાં આવ્યું નથી, જેથી તેઓ ભારે દુઃખ સાથે સરકાર તુરંત તેમની જવાબદારી નિભાવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.
પૂજન નહીં, કાયમી સ્મારક બનાવો
તો અન્ય એક સ્થાનિક અમૃતભાઈ દેસાઈએ પણ સરકારની ઉદાસીન નીતિ અને આરઝી હકુમતનું કાયમી સ્મારક શા માટે નથી બનતું તેને લઈને સવાલો કર્યા હતા. 1997માં જે વ્યક્તિનો જન્મ થયો હતો તે આજે 29 વર્ષનો થઈ ચૂક્યો છે. પાછલા દસ વર્ષથી તેણે નગરપાલિકા, કોર્પોરેશન, વિધાનસભા અને લોકસભામાં ઓછામાં ઓછા એક વખત મતદાન કર્યું હશે. આવા વ્યક્તિને આરઝી હકુમતની લડાઈ શું હતી, આરઝી હકુમત કેવા પ્રકારે ફરીથી પાકિસ્તાનમાંથી જૂનાગઢને ભારતમાં લાવવામાં સફળ રહી, આંદોલનના પ્રણેતા કોણ હતા, આંદોલન શા માટે કરવામાં આવ્યું હતું, આવો આરઝી હકુમતનો ઇતિહાસ તેના નોલેજમાં નથી. હવે જ્યારે યુવાન પેઢીને તેના ગામનો ઇતિહાસ ખબર ન હોય તો આનાથી વધારે દુઃખદાયી ઘટના બીજી કઈ હોઈ શકે? એટલે સરકાર તુરંત આરઝી હકુમતનું સ્મારક બનાવે અને સ્મારકમાં 15મી ઓગસ્ટ 1947થી લઈને 9મી નવેમ્બર 1947 સુધીના સમયગાળાનો ઇતિહાસ, આરઝી હકુમતના લડવૈયા, આરઝી હકુમતની ચળવળ અને ફરીથી જૂનાગઢ અખંડ ભારતનો હિસ્સો બન્યો ત્યાં સુધીનો ઇતિહાસ સ્મારક રૂપે કંડારવામાં આવે તો નવી પેઢી આરઝી હકુમતની લડાઈ અને જૂનાગઢના એક ઇતિહાસને જાણી શકે. જેથી આવું સ્મારક તુરંત બને તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.
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