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શરીરને થકાવી-હાડકાને ઘસી નાખતો સંઘર્ષ: રોજ ગિરનારના 10 હજાર પગથિયા ચડતાં ડોળી સંચાલકો કેવું જીવન જીવે છે?

શરીરને થકાવી દેનાર અને હાડકાને ઘસી નાખનાર આ કામ ગિરનારના ડોળી સંચાલકો પેઢી દર પેઢી કરી રહ્યા છે.

ગિરનારની ડોળી સેવા
ગિરનારની ડોળી સેવા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 3:17 PM IST

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જુનાગઢ : ગિરનાર પર્વત પર વર્ષોથી ડોળી સંચાલક યાત્રિકોને ગિરનાર પર્વતની અલગ અલગ ધાર્મિક જગ્યા પર ખૂબ જ આકરી મહેનત અને પોતાના પરિશ્રમ થકી પહોંચાડીને ત્યાંથી રોજગારી પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. 30થી 40 વર્ષ સુધીની ઉંમરમાં શરીરને થકાવી દેનાર અને હાડકાને ઘસી નાખનાર આ કામ ગિરનારના ડોલી સંચાલકો પેઢી દર પેઢી કરી રહ્યા છે. જ્યાં કોઈ પણ યાત્રિક પોતાના પગેથી ગિરનારના દસ હજાર પગથિયા અને ધાર્મિક સ્થાનો સુધી પહોંચવામાં અસમર્થ રહે છે. આવા તમામ યાત્રિકોને પોતાના ખભા પર બેસાડીને ડોળી સંચાલકો ગિરનાર પર્વત પર તેમને પહોંચાડે છે.

શરીરને થકાવી અને હાડકાને ઘસી નાખતી સંઘર્ષ ભરી ડોળી

ગીરનાર આ નામ સાંભળતા જ ગુરુદત્ત અને મા અંબાના દર્શન કરવા માટે સૌ કોઈ અધિરા બનતા હોય છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર આ બે દૈવિય સ્થાનકો આજે પણ શ્રદ્ધાળુઓ માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર બની રહ્યા છે. જે રીતે ભાવિકો માટે શ્રદ્ધા અને આસ્થાનું કેન્દ્ર છે તેવી જ રીતે છેલ્લી અનેક પેઢીઓથી ડોળી સંચાલકો પણ પોતાની રોજગારી અને પરિવારના નિર્વાહન માટેનું પણ ખૂબ મોટું કેન્દ્ર માની રહ્યા છે. શરીરને થકાવી દેનારી અને હાડકાને ઘસી નાખનારી ડીળી સેવા આજે પેઢી દર પેઢી ડોળી સંચાલકોમાં જોવા મળે છે. જીવનના યુવાની કાળનો સમય ગિરનારના દસ હજાર પગથિયા દરરોજ એક વખત ચડી અને ખભા પર વજન કે કોઈ વ્યક્તિને રાખીને ઉતરવું એ કોઈ સામાન્ય વાત કે ઘટના નથી. આ પ્રકારનું ખૂબ જ મુશ્કેલ અને આકરું કામ ગિરનારના 40 કરતાં વધારે ડોળી સંચાલકો કરી રહ્યા છે.

ગિરનારની ડોળી સેવા (ETV Bharat Gujarat)

15 વર્ષે શરૂ થતી મહેનત 35 થી 40 વર્ષે પૂર્ણવિરામ

છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ગિરનાર પર ડોળીનું કામ કરતા પરિવારોમાં પેઢી દર પેઢી આ વ્યવસાય રોજગારીનું એક કેન્દ્ર બની રહ્યો છે. જેમાં કોઈ નવા પરિવાર જોડાઈ તેવી શક્યતાઓ પાછલા 20 વર્ષ પહેલા નોંધાઈ હશે. હવે જે પરિવારો ગિરનાર પર ડોળી ઊંચકીને રોજગારી પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે, તેવા પરિવારોમાં પેઢી દર પેઢી આ કામ ચાલતું આવે છે. જ્યારથી ભવનાથ તળેટીથી ગુરુદત્ત શિખર સુધી 10,000 પગથિયાના માત્ર 120 રૂપિયા મહેનતાણું મળતું હતું ત્યારથી આ પરિવારો ડોળીના કામ સાથે જોડાયેલા છે. જેમાં દર વર્ષે પરિવારના પુરુષ સભ્યો શરીરને થકાવી દેનારી અને હાડકાને ઘસી નાખનારી પરંતુ પરંપરાગત અને પરિવારને આર્થિક રોજગારી પૂરા પાડતા આ વ્યવસાયમાં જોડાય છે.

સીડી પર વહેંચાતો માલ અને યાત્રિકોને ઊંચકીને મેળવાય છે રોજગારી

ગિરનાર પર ડોળી સંચાલક તરીકે કામ કરતા 40 જેટલા પરિવારોના યુવાન પુરુષ સભ્યો દ્વારા ગિરનારની સીડી પર નાના-નાના સ્ટોલમાં વહેંચવાથી પ્રસાદ, ખાદ્ય સામગ્રી, પીવાનું પાણી અને નાની નાની ચીજ વસ્તુઓ ભવનાથ તળેટીથી ગુરુદત્ત શિખર 10,000 પગથિયા સુધી પહોંચાડવાનું મુશ્કેલ કામ કરે છે. 15 થી 16 વર્ષે શરૂ થયેલી શરીરને થકાવી દેનારી આ સફર 35થી 40 વર્ષે પૂર્ણ થતી હોય છે. 15થી 20 વર્ષ સુધી સતત આ પ્રકારના કામમાં જોડાયા બાદ અન્ય કોઈ પણ પ્રકારનું મહેનતનું કામ થઈ શકતું નથી. જેથી ડોળી સંચાલકો 35 કે 40 વર્ષ બાદ નાની નાની દુકાનો લગાવીને પોતાના ધંધા રોજગારને આગળ વધારે છે.

શરીરને થકાવી અને હાડકાને ઘસી નાખતી સંઘર્ષ ભરી ડોળી
શરીરને થકાવી અને હાડકાને ઘસી નાખતી સંઘર્ષ ભરી ડોળી (ETV Bharat Gujarat)

50 પૈસા કિલોથી શરૂ થઈ હતી મહેનતની રોજી રોટી

ગિરનાર પર્વત પર ડોળી સંચાલકોની આકરી મહેનત બાદ એક કિલો વજનના 50 પૈસાથી આ રોજગારી વર્ષો પૂર્વે શરૂ થઈ હતી. આજથી 30 વર્ષ કે તેથી પૂર્વે ગીરનાર તળેટીથી 10,000 પગથિયા ગુરુદત્ત શિખર સુધી કોઈ પણ યાત્રિકને પહોંચાડવા માટે માત્ર 110 થી 120 રૂપિયા મળતા હતા, તેવી જ રીતે એક કિલો વજનના 50 પૈસા લેખે જેટલી ઊંચાઇ પર વજન લઈ જવું હોય તે વજનના પ્રમાણમાં ડોળી સંચાલકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થતી હતી. આજે મોંઘવારીના સમયમાં ગિરનાર તળેટીથી ગુરુદત્ત શિખર 10,000 પગથિયા સુધી જવા માટે ઓછામાં ઓછા દસ હજાર રૂપિયાનું મહેનતાણું બે ડોળી સંચાલકોને મળતું હોય છે. અંબાજીથી ગુરુદત્ત શિખર સુધી જવા માટેના 5000 પગથિયા માટે બે ડોળી સંચાલકોને 5000 રૂપિયાનું મહેનતાણું આજે મળે છે.

ગિરનારની ડોળી સેવા
ગિરનારની ડોળી સેવા (ETV Bharat Gujarat)

ભારતના અન્ય સ્થળો પર આ પ્રકારે થતા મહેનતના કામો

ગિરનારની જેમ જ ભારતના અન્ય પર્વતીય યાત્રાધામ સ્થળો પર આ જ પ્રકારે ડોળી સેવા ચાલી રહી છે. જેમાં ઉત્તર ભારતના કેદારનાથમાં સોન પ્રયાગથી યાત્રિકોને કેદારનાથ નજીક પહોંચાડવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે બદ્રીનાથ જવા માટે માનગામ સુધી ડોળી સંચાલકો પ્રત્યેક યાત્રિકને પહોંચાડે છે. વૈષ્ણોદેવી જતા ભાવિકો માટે પણ ડોળી સેવા ચાલી રહી છે. અમરનાથ યાત્રા માટે જતા શ્રદ્ધાળુ બાલટાલથી પહેલગામ સુધી ડોળી સેવાનો લાભ લઈ શકે છે. આ તમામ સ્થળોએ પ્રત્યેક વ્યક્તિ દીઠ જવા કે આવવાના ચાર્જ અલગ અલગ રાખવામાં આવે છે. પશ્ચિમ ભારતના તારકેશ્વર કેજે પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલું છે, જેમાં પણ ગિરનાર જેવી જ ડોળી યાત્રા જેને ત્યાં સ્થાનિક ભાષામાં કાવડ યાત્રા કહે છે તે ચાલે છે. મહારાષ્ટ્રના મહાબળેશ્વર જવા માટે પણ ગિરનાર ડોળી જેવી જ પાલખી યાત્રા થાય છે. ગુજરાતના પાવાગઢમાં પણ આ જ પ્રકારની ડોળી સેવા આજે પણ કાર્યરત છે. આ તમામ સ્થળે પણ ડોળી સંચાલકોના ચાર્જ અલગ અલગ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે.

ગિરનારની ડોળી સેવા
ગિરનારની ડોળી સેવા (ETV Bharat Gujarat)

દક્ષિણ ભારતમાં પણ આ જ પ્રકારની સેવાઓ

દક્ષિણ ભારતના તિરુપતિ તિરુમાલાની સાત ટેકરીઓ પર આ જ પ્રકારે ડોળી સેવા કાર્યરત છે. કેરલમાં આવેલા શબરીમાલામાં પંબાથી શન્નિધાનમ ડોલી સેવા ચાલી રહી છે. તમિલનાડુના પલાની વિસ્તારમાં પણ વાંસની ડોળી મારફતે આ જ પ્રકારની ડોળી ચાલી રહી છે. આ સિવાય કેટલાક ધાર્મિક અને યાત્રાધામ સ્થળો પર ઘોડા કે ખચરની સાથે હેલિકોપ્ટર અને અન્ય સેવાઓ પણ યાત્રામાં આવેલા ભાવિકો મેળવી રહ્યા છે. ચારધામ યાત્રામાં પણ જાનકીચટ્ટીથી ડોળી સેવા એકદમ સાંકડા રસ્તાને કારણે કાર્યરત છે. જેમાં પણ લાખો લોકો તેનો લાભ લેતા હોય છે. ગંગોત્રીમાં ભગીરથી કિનારેથી વૃદ્ધો માટે ઘોડા અને ડોળી આ બંને સેવાઓ કાર્યરત છે. હિમાલયમાં આવેલા હેમકુંડ સાહેબ ગોવિંદ ઘાટથી શીખ યાત્રીકો માટે વિશેષ પાલખી સેવા ચાલી રહી છે.

શિરડી સાઈબાબા અને કામખ્યા મંદિરમાં પણ ડોળી

શિરડી સાઈબાબા શનિ શિંગડાપુર ટેકરી પર આવેલા મંદિર માટે ભાવિકો પાલખી લઈને ત્યાં પહોંચી શકે છે. જે પણ ગિરનારની ડોળી સેવા જેવી જ માનવામાં આવે છે. ઓડિશાના મહેન્દ્રગીરી પહાડ પર પણ આ જ પ્રકારની ડોળી સેવા કાર્યરત છે. આસામના કામખ્યા મંદિરના નીલાચલ પહાડ પર પણ ડોળી સેવા ચાલી રહી છે. ગિરનારમાં જેને ડોળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે જ પ્રકારની સેવા કેદારનાથમાં કંડી વૈષ્ણોદેવીમાં પિટ્ટુ તિરુપતિમાં ડોલી સેવાના અલગ અલગ નામોથી પણ આ સેવા ઓળખાઈ રહી છે.

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