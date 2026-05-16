ETV Bharat / state

ડાયરામાં રૂપિયાનો ઢગલો,  ગાયક કલાકાર નોટોના ઢગલામાં ઢંકાયા, વીડિયો થયો વાયરલ

ડાયરામાં પ્રખ્યાત કલાકાર માયાભાઈ આહીર પણ હાજર, ગોપાલ સાધુ પર રૂપિયા ઉડાવતા જોવા મળ્યા.

ભજનીક ગોપાલ સાધુ પર રૂપિયાનો વરસાદ
ભજનીક ગોપાલ સાધુ પર રૂપિયાનો વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: માળીયા હાટીના તાલુકાના ખંભાળિયા ગામમાં ભાગવત સપ્તાહના ભાગરૂપે આયોજિત લોક ડાયરામાં ભજનના કલાકાર ગોપાલ સાધુ પર રૂપિયાનો જાણે કે વરસાદ થયો હોય તેવા દ્રશ્યો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે.

ખંભાળિયા ગામમાં ધાર્મિક કાર્ય હેઠળ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દિવસ દરમિયાન ભાગવત સપ્તાહ અને સપ્તાહ બાદ રાત્રીના સમયે સ્થાનિક અને પ્રખ્યાત કલાકારો દ્વારા આઠ દિવસ સુધી લોક ડાયરાનું પણ આયોજન થયું હતું. આજથી થોડા દિવસો પૂર્વે રાત્રીના સમયે કથા સ્થળે આયોજિત લોક ડાયરામાં ભજનીક ગોપાલ સાધુ પર ડાયરો સાંભળવા માટે આવેલા લોકોએ રૂપિયાનો વરસાદ કર્યો હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા.

ભજનીક ગોપાલ સાધુ પર રૂપિયાનો વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

ડાયરામાં સામેલ તમામ લોકોએ ભજનીક ગોપાલ સાધુ પર કડકડતી નોટોનો અંબાર લગાવી દીધો હતો. ભજન ગાતા ગાતા કલાકાર ગોપાલ સાધુનું સમગ્ર શરીર રૂપિયાના ઢગલા નીચે ઢંકાઈ ગયું હતું. સતત વરસતા રૂપિયાની વચ્ચે સ્થાનિક ભજનીક કલાકાર ગોપાલ સાધુ રૂપિયાના ડુંગર તળે દબાયેલા જોવા મળ્યા હતા. હાલ આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને લોકો તેને જોવાનું ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે.

લોક ડાયરામાં પ્રખ્યાત હાસ્ય અને લોક ડાયરાના ખ્યાતનામ કલાકાર માયાભાઈ આહીરની પણ હાજરી જોવા મળી હતી. આ વીડિયોમાં માયાભાઈ આહીર સ્થાનિક ભજનીક ગોપાલ સાધુ પર રૂપિયા ઉડાવતા હોય તેવું પણ જોવા મળી રહ્યું છે.

સૌરાષ્ટ્રની વર્ષો જૂની આ પરંપરા છે કે કોઈપણ સામાજિક કાર્ય કરવું હોય અને તેમાં રૂપિયાની જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે આવા પ્રસંગે લોકડાયરો કરવામાં આવે છે. જેમાં લોકો એક રૂપિયાથી લઈને અનેક રૂપિયા સુધીનું પોતાનું દાન જાહેર મંચ પર કોઈ વ્યક્તિના સીધા ઉલ્લેખ કે નામ વગર કરતા હોય છે.

સૌરાષ્ટ્રની આ પરંપરા આજે પણ અકબંધ જોવા મળે છે. આ પરંપરાને કારણે સામાજિક અને ધાર્મિક કાર્યોમાં સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં રૂપિયાની કમી કે ખેંચ ઊભી થતી નથી. આ પ્રકારના ડાયરાના આયોજન સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના સમાજ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને તેમાં સર્વે સમાજ દ્વારા પોતાની શક્તિ મુજબ આર્થિક અનુદાન પણ આપવામાં આવે છે.

ખંભાળિયામાં આયોજિત ભાગવત સપ્તાહ અને ત્યાર બાદ ડાયરામાં આવેલા કલાકારો પર રૂપિયા ઉડાવીને લોકોએ કોઈપણ કાર્યને આર્થિક રીતે પહોંચી વળવા માટે મદદ કરી હતી. આવા દ્રશ્યો સૌરાષ્ટ્રની સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક પરંપરાને દર્શાવે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. Patan News : માયાભાઈ આહીરના સૂરોના રંગે રંગાઈ રાણીની વાવ, સંગીત સમારોહની રંગત માણો
  2. Kirtidan Gadhvi Dayro: ડાયરો કરતા કિર્તીદાન ગઢવીની એક ઝલક, લોક ગાયકે બાગેશ્વર ધામની તસવીર કરી શેર

TAGGED:

GOPAL SADHU VIDEO
BHAGAVAT SAPTAH DIYARA
JUNAGADH
MAYABHAI AHIR
DIYARA MONEY SHOWER VIRAL VIDEO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.