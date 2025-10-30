ETV Bharat / state

જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી, 30 લાખની ખંડણી માંગતા પોલીસે તપાસ શરુ કરી

ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાએ B ડિવિઝન પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. જેને લઈને જુનાગઢ પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી
ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી (ETV Bharat Gujarat)
ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 3:34 PM IST

જૂનાગઢ : ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાને 2 દિવસ પૂર્વે whatsapp કોલ અને મેસેજ મારફતે તેમને અને પરિવારને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપીને અભદ્ર ભાષાનો પ્રયોગ કરી 30 લાખ રૂપિયાની ખંડણી અમદાવાદના કોઈ રોનક ઠાકુર નામના વ્યક્તિને આપવાની આંતરરાષ્ટ્રીય whatsapp કોલ દ્વારા ખંડણી માંગવાના કિસ્સામાં ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયા દ્વારા ફરિયાદ દાખલ થતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

જૂનાગઢના ધારાસભ્ય પાસેથી મંગાઈ ખંડણી પોલીસે શરૂ કરી તપાસ

જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાને 2 દિવસ પૂર્વે આંતરરાષ્ટ્રીય whatsapp કોલ મારફતે ખંડણી માંગીને પરિવારના તમામ સભ્યોને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી અભદ્ર ભાષામાં કરવામાં આવતા ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયા દ્વારા પોલીસ મથકમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કોલ કરનાર વ્યક્તિ સામે ફરીયાદ નોંધાવામાં આવી છે. જેને લઈને જુનાગઢ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

સંજય કોરડીયા, જૂનાગઢ ધારાસભ્ય (ETV Bharat Gujarat)

સમગ્ર મામલામાં 2 દિવસ પૂર્વે whatsapp કોલ મારફતે ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયા પાસેથી 30 લાખ રૂપિયાની માંગ કરીને જો આમ નહીં કરવામાં આવે તો તેમની સાથે તેમના પરિવારના સભ્યોને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી whatsapp કોલ મારફતે સંજય કોરડીયાને મળી હતી. ત્યારબાદ તેમણે B ડિવિઝન પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. જેને લઈને જુનાગઢ પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

whatsapp કોલ કરનારે અમદાવાદના રોનક ઠાકોરનું આપ્યું નામ

આંતરરાષ્ટ્રીય whatsapp કોલ કરનાર વ્યક્તિએ ખંડણીની રકમ અમદાવાદના રોનક ઠાકુર નામના વ્યક્તિને પહોંચતી કરવાની છે. તેની સાથે તેનો મોબાઈલ નંબર પણ મેસેજ દ્વારા સંજય કોરડીયાને આપવામાં આવ્યો છે. આ પ્રકારની whatsapp કોલ અને મેસેજ દ્વારા સંજય કોરડીયાને ધમકી ભરી ભાષામાં પૈસાની ઉઘરાણી કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર મામલો ખંડણી સાથે જોડાયેલો હોવાથી ધારાસભ્ય દ્વારા જુનાગઢ શહેર B ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં વિધિવત રીતે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કર્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય કોલ કરનાર વ્યક્તિએ રોનક ઠાકોરનું નામ અને તેનો મોબાઈલ નંબર આપ્યો છે.

સંજય કોરડીયા, જૂનાગઢ ધારાસભ્ય
સંજય કોરડીયા, જૂનાગઢ ધારાસભ્ય (ETV Bharat Gujarat)

આ વ્યક્તિ કોણ છે, તેને લઈને પણ હવે જુનાગઢ પોલીસ ખૂબ જ ગંભીરતાથી અને ઝડપભેર તપાસ કરી રહી છે. આગામી દિવસોમાં સમગ્ર મામલામાં રોનક ઠાકોર સહિત whatsapp કોલ કરનાર કોણ હતા? તેની વિગતો પણ પોલીસને મળે અને આ કિસ્સામાં કેટલાક લોકોની અટકાયત જૂનાગઢ પોલીસ કરે તેવી પણ પૂરી શક્યતા છે.

