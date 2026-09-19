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રાજ્યમાં ચોમાસાની વિદાયને લઈને જુનાગઢ હવામાન વિભાગનું તારણ, ખેડૂતોએ કહ્યું, 'શિયાળું પાક તો થાય તેમ જ નથી'

બંગાળની ખાડીમાં હવાનું હળવું દબાણ ડિપ્રેશનના રૂપમાં વાવાઝોડા રૂપે બની રહ્યું છે, પરંતુ તેની વ્યાપક અસર પૂર્વ ભારતના રાજ્યોમાં જોવા મળી શકે છે.

રાજ્યમાં ચોમાસું વિદાય લેવાની તૈયારીમાં
રાજ્યમાં ચોમાસું વિદાય લેવાની તૈયારીમાં (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 10:39 AM IST

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જુનાગઢ: આગામી દિવસોમાં નૈઋત્યનું ચોમાસુ કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાત તરફથી ગુજરાતમાંથી વિદાય લે તેવી સંભાવનાઓ ઊભી થઈ છે. જુનાગઢ હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા અનુમાન દ્વારા આગામી દિવસોમાં કોઈ નોંધપાત્ર વરસાદ થવાની શક્યતા પણ નથી, તેમજ કૃષિ પાકોને ઉપયોગી વરસાદ પડે તેવી શક્યતા પણ હાલની પરિસ્થિતિ મુજબ જોવા મળતી નથી.

બંગાળની ખાડીમાં હવાનું હળવું દબાણ ડિપ્રેશન ના રૂપમાં વાવાઝોડા રૂપે બની રહ્યું છે, પરંતુ તેની વ્યાપક અસર પૂર્વ ભારતના રાજ્યોમાં જોવા મળી શકે છે. પરંતુ મધ્ય ભારત કે જેમાં ગુજરાતનો સમાવેશ થાય છે તેમાં આ વાવાઝોડાની અસર પણ એકદમ નહીવત જોવા મળશે.

વરસાદના અભાવે જુનાગઢ પંથકના ખેડૂતોની હાલત થઈ કફોડી (Etv Bharat Gujarat)

અઠવાડિયા બાદ ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની વિદાય

આગામી એક અઠવાડિયા બાદ ગુજરાત માંથી વિધિવત રીતે નૈઋત્યનું ચોમાસુ વિદાય લેશે, તેવી સંભાવનાઓ અને શક્યતાઓ જુનાગઢ કૃષિ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હાલ કેટલાક દિવસોમાં સામાન્ય અને અતિ સામાન્ય છુટા છવાયા ઝાપટા રૂપે વરસાદ પડી શકે છે, પરંતુ સિસ્ટમનો કોઈ વ્યાપક કે ધોધમાર વરસાદ પડે તેવી શક્યતા પણ હવે ધીમે ધીમે દૂર થતી જોવા મળશે.

જુુનાગઢ પંથકના ખેડૂતોની કફોડી હાલત
જુુનાગઢ પંથકના ખેડૂતોની કફોડી હાલત (Etv Bharat Gujarat)

આજના દિવસની વાત કરીએ તો જૂનાગઢ જિલ્લામાં સરેરાશ 450 મિલી મીટર વરસાદ નોંધાયો છે, જે જુનાગઢ જિલ્લાના સરેરાશ વરસાદ કરતા 40%ની આસપાસ ઓછો નોંધાયો છે, જેને કારણે આ વખતે ચોમાસામાં વરસાદની ખૂબ મોટી ઘટ્ટ જોવા મળી રહી છે. આગામી દિવસોમાં વરસાદની કોઈ સિસ્ટમ કે વાવાઝોડાની શક્યતા પણ એકદમ નહીંવત છે જેથી નૈઋત્યના ચોમાસામાં 30 થી 40% વરસાદની ઘટ નોંધાઈ શકે છે.

હવામાન વિભાગે અઠવાડિયા બાદ ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની વિદાયનું તારણ વ્યક્ત કર્યુ
હવામાન વિભાગે અઠવાડિયા બાદ ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની વિદાયનું તારણ વ્યક્ત કર્યુ (Etv Bharat Gujarat)

કૃષિ પાકોને અનુકૂળ વરસાદની શક્યતા પણ ઓછી

કૃષિ હવામાન વિભાગના અધ્યક્ષ પ્રો.ધીમંત વઘાસીયા ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ચોમાસુ પાકોને અનુકૂળ આગામી દિવસોમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા પણ એકદમ નહીંવત છે. આગામી એક અઠવાડિયા દરમિયાન છૂટો છવાયો વરસાદ પડે જેથી કૃષિ પાકોને તેનો કોઈ સીધો લાભ મળી શકે નહીં. ચોમાસુ સિસ્ટમનો પણ કોઈ વરસાદ કે જિલ્લામાં વરસે તેવી પણ શક્યતાઓ ખૂબ ઓછી જોવા મળી રહી છે.

જુનાગઢ જિલ્લાના સરેરાશ વરસાદ કરતા 40%ની આસપાસ ઓછો નોંધાયો છે
જુનાગઢ જિલ્લાના સરેરાશ વરસાદ કરતા 40%ની આસપાસ ઓછો નોંધાયો છે (Etv Bharat Gujarat)

બંગાળની ખાડીમાં હવાનું હળવું દબાણ ડીપ્રેશનના રૂપમાં વાવાઝોડા રૂપે આવી શકે છે. આવી એક શક્યતા પણ ઊભી થઈ છે, પરંતુ તે મોટાભાગે પૂર્વ ભારતના રાજ્યોમાં સૌથી વધારે અસર કરી શકે છે, જેથી બંગાળની ખાડીમાં હવાનું હળવું દબાણ ગુજરાતમાં વરસાદ લાવશે તેવી શક્યતા પણ એકદમ નહીંવત છે.

જુનાગઢ પંથકના ખેડૂતો કફોડી સ્થિતિમાં મુકાયા
જુનાગઢ પંથકના ખેડૂતો કફોડી સ્થિતિમાં મુકાયા (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતોએ ઈટીવી ભારત સમક્ષ વ્યક્ત કરી સ્થિતિ

જુનાગઢ અને મેંદરડા પંથકના ખેડૂતો પણ ચોમાસા દરમિયાન ખૂબ ઓછો વરસાદ થવાને લઈને પણ તેમની કૃષિ પાકોને લઈને સ્થિતિને સ્પષ્ટ કરી હતી. ખેડૂત બાલુભાઈ,લાભુબેન અને છગનભાઈએ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે વરસાદની ખૂબ મોટી ઘટ છે. કુવા અને બોરના પાણી પણ ખૂટી ગયા છે. આવી સ્થિતિમાં જે મગફળીનું વાવેતર કર્યું હતું તેને ખૂબ મુશ્કેલીથી આગળ વધારી શક્યા છે, પરંતુ તેમાં ઉત્પાદન આવે તેવી આશા પણ હવે દિવસેને દિવસે ઓછી થઈ રહી છે.

જો આ જ રીતે વરસાદ ખેંચાતો જાય અને પાછતરો વરસાદ પણ ન પડે તો જે રીતે ચોમાસુ પાકો ઓછા વરસાદને કારણે બરબાદ થયા છે. બિલકુલ તે બીજ રીતે શિયાળુ પાકોના વાવેતરને લઈને ખેડૂતો પાસે કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા શક્તિ નહીં રહે તેવો પોતાનો વસવસો પણ વ્યક્ત કર્યો હતો.

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GUJARAT WEATHER
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