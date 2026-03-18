જૂનાગઢ મનપાનો અચરજ કિસ્સો: 11 વર્ષથી નળ કનેક્શન ન હોવા છતાં પાણીના બિલની નોટિસ
જૂનાગઢના વૃજ ભવન એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા તુષાર ત્રિવેદીના ઘરે કનેક્શન જ નથી તેમ છતા મનપા દ્વારા 10 વર્ષથી પાણી વેરાના બિલ અને નોટિસ મોકલતા મુશ્કેલી વધી.
Published : March 18, 2026 at 4:43 PM IST
જૂનાગઢ: મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (મનપા)ની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવતો એક ચોંકાવનારો અને વિચિત્ર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. શહેરના થાણા રોડ પર આવેલા વૃજ ભવન એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા તુષારભાઈ ત્રિવેદી પાછલા 11 વર્ષથી મનપાની અણઆવડતને કારણે માનસિક પરેશાની વેઠી રહ્યા છે. આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે તુષારભાઈએ ક્યારેય જૂનાગઢ મનપા પાસેથી પીવાના પાણીનું નળ કનેક્શન લીધું જ નથી, છતાં છેલ્લા એક દાયકાથી તેમને પાણીના બિલ ભરવાની નોટિસો મોકલવામાં આવી રહી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
થાણા રોડ પર આવેલું વ્રજભૂમિ એપાર્ટમેન્ટ વર્ષ 1995માં બનેલું છે. તે સમયે જૂનાગઢ નગરપાલિકા હતી, જે 2002માં મહાનગરપાલિકા બની. વર્ષ 2008માં શહેરની વેરાશાખાને કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ કરવામાં આવી. આ દરમિયાન વર્ષ 2015માં તુષારભાઈને પ્રથમ વખત મનપા તરફથી નોટિસ મળી, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું કે તેમના નામે 5434 રૂપિયા પાણી વેરો બાકી છે અને તે ચૂકવવો પડશે.
તુષારભાઈ આ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, કારણ કે તેમને ત્યાં નળનું કોઈ કનેક્શન જ ન હતું. તુષારભાઈએ તરત જ વર્ષ 2015માં મનપા સમક્ષ અરજી કરીને જણાવ્યું કે તેઓ કોઈ પણ પ્રકારનું પાણીનું કનેક્શન ધરાવતા નથી અને પાણીનો ઉપયોગ કરતા નથી. તેમની સમસ્યાનો ઉકેલ ન આવતાં તેઓએ વર્ષ 2017 અને 2019માં ફરિયાદ કરી, પરંતુ મનપા તરફથી દર વર્ષે પાણી વેરાની વસૂલી માટે નોટિસો મોકલવાનો સિલસિલો ચાલુ જ રહ્યો. અત્યાર સુધીમાં તેઓ તાલુકા, જિલ્લા ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રીની કચેરી સુધી પણ રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ મામલો જેમનો તેમ અટકી પડ્યો છે.
સ્થળ તપાસમાં પણ કનેક્શન ન હોવાનું સામે આવ્યું
તુષારભાઈની વારંવારની રજૂઆત બાદ જૂનાગઢ મનપાએ તેમના કર્મચારી મારફતે સ્થળ તપાસ કરાવી. તપાસ માટે ગયેલા કર્મચારી દવેભાઈએ પોતાના અહેવાલમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે વ્રજભુવન એપાર્ટમેન્ટ વિસ્તારમાં પાછલા 15 વર્ષથી જૂનાગઢ મનપાનું પીવાના પાણીનું કોઈ નળ કનેક્શન હયાત નથી. તેમણે સ્થળ પુરાવો પણ આપ્યો હતો. આમ છતાં, મનપા આ તથ્ય સ્વીકારવા તૈયાર નથી અને તુષારભાઈને નોટિસ મોકલવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. આખરે તુષારભાઈએ ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટનો પણ સંપર્ક કર્યો છે પરંતુ હજુ સુધી કોઈ રાહત મળી નથી.
કમિટી અને વિભાગ વચ્ચે અટક્યો મામલો
સમગ્ર મામલો હાલ જૂનાગઢ મનપાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટી અને વોટર વર્ક્સ શાખા વચ્ચે અટકેલો છે. પાછલા 10 વર્ષમાં તુષારભાઈ મ્યુનિસિપલ કમિશનર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરપર્સન અને વોટર વર્ક્સના અધિકારીઓને વારંવાર મળ્યા છે, પરંતુ સમસ્યાનો કોઈ ઉકેલ નથી આવ્યો.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરપર્સન પલ્વીબેન ઠાકરે જણાવ્યું હતું કે, "સમગ્ર મામલામાં વોટર વર્ક્સ શાખા તરફથી અમારી કચેરીને દરખાસ્ત મળશે એટલે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ઠરાવ પસાર કરીને સમસ્યાનો ઉકેલ લાવી શકશે."
બીજી તરફ, વોટર વર્ક્સ શાખાના ઇજનેર અલ્પેશ ચાવડાએ જણાવ્યું કે, "આ મામલો પાછલા એક દાયકાથી ચાલી રહ્યો છે. વોટર વર્ક્સ શાખાને કોઈપણ પ્રકારનું બિલ કે વેરો માફ કરવાનો અધિકાર નથી. જો સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ઠરાવ કરશે તો જ આ મામલો પૂર્ણ થઈ શકશે."
હવે તુષારભાઈને આશા છે કે આગામી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં તેમના મુદ્દાને એજન્ડામાં સ્વીકારવામાં આવશે. જો આવું થશે તો માત્ર તુષારભાઈ જ નહીં, પરંતુ જુનાગઢ શહેરમાં આવી જ સમસ્યાનો સામનો કરી રહેલા અન્ય 12 રહીશોને પણ આ પરેશાનીમાંથી મુક્તિ મળી શકશે. જુનાગઢ મનપાની આ અણઆવડત અને ઉકેલ લાવવામાં થઈ રહેલા વિલંબે શહેરીજનોમાં પ્રશાસન પ્રત્યે અણગમો અને નિરાશા વધારી છે.
