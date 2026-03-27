જુનાગઢ: માંગરોળ પોલીસે 8790 કિલો સરકારી રાશનના ઘઉં-ચોખાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો
જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળમાંથી ગરીબો માટે દર મહિને વિનામૂલ્યે વહેંચવાના ઘઉં અને ચોખાનો શંકાસ્પદ જથ્થો માંગરોળ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે.
Published : March 27, 2026 at 7:39 AM IST
જુનાગઢ: માંગરોળ પોલીસે આજે રાશનકાર્ડ પર ગરીબોને વિનામૂલ્યે વહેંચવાના ઘઉં અને ચોખાનો કુલ 8790 કિલો જથ્થો પકડી પાડ્યો છે. પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીના આધારે તપાસ કરતાં બે બોલેરો (પિકઅપ વાન)માં ઘઉં અને ચોખા ભરીને માંગરોળથી કેશોદ તરફ લઈ જવામાં આવતા હતા. પોલીસે આ વાહનોને અટકાવીને તપાસ શરૂ કરી છે.
જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળમાંથી ગરીબો માટે દર મહિને વિનામૂલ્યે વહેંચવાના ઘઉં અને ચોખાનો શંકાસ્પદ જથ્થો માંગરોળ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. માંગરોળથી કેશોદ તરફ જતા માર્ગ પર બે પિકઅપ વાનને અટકાવીને તપાસ કરતાં એક વાનમાંથી ઘઉં અને બીજામાંથી ચોખાનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. આ બંને અનાજનો કુલ જથ્થો 8790 કિલોની આસપાસ છે, જેની આજની બજાર કિંમત આશરે 1,89,670 રૂપિયા થાય છે.
માંગરોળ પોલીસના પી.આઈ. જે. જે. પટેલે આપેલી વિગતો અનુસાર, પોલીસને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. તેના આધારે કાર્યવાહી કરતાં ૬૯૩૫ કિલો ચોખા (બજાર કિંમત આશરે 1,52,570 રૂપિયા) અને 1855 કિલો ઘઉં (બજાર કિંમત આશરે 37,100 રૂપિયા) જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે બે બોલેરો વાહનો સહિત સમગ્ર મુદ્દામાલની કિંમત આશરે7,89,670 રૂપિયા થાય છે.
માંગરોળ પોલીસે બંને વાહનો સાથે સરકારી અનાજનો જથ્થો કબજે કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. વધુ તપાસમાં આ વિનામૂલ્યે આપવાનો જથ્થો ક્યાંથી મેળવવામાં આવ્યો હતો, કોણે ખરીદ્યો હતો અને તેને કઈ જગ્યાએ પહોંચાડવાનો હતો તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: