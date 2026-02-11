ETV Bharat / state

આજથી મહાશિવરાત્રી મેળાનો પ્રારંભ, "હર હર મહાદેવ"ના નાદ સાથે ભવનાથ મહાદેવ પર ધ્વજારોહણ

આ વખતે પ્રથમ વખત મીની કુંભ મેળા તરીકે શિવરાત્રી મેળાની ઉજવણી થઈ રહી છે, જેને લઈને પણ લોકોમાં ખૂબ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

જુનાગઢ : જય ગિરનારી અને હર હર મહાદેવ નાદથી આજે મહાશિવરાત્રી મેળાનો પ્રારંભ થયો છે, વહેલી સવારે 8 વાગ્યે જિલ્લાના તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને ભવનાથના સંન્યાસીઓ દ્વારા ત્રણ કિલોમીટરની પદયાત્રા ભવનાથ મંદિરમાં પૂર્ણ કરીને વિધિવત રીતે ધ્વજા પૂજા કર્યા બાદ પાંચ દિવસના ધર્મ ઉત્સવને ભાવિકો માટે ખુલ્લો મુક્યો હતો. આ વખતે પ્રથમ વખત મીની કુંભ મેળા તરીકે શિવરાત્રી મેળાની ઉજવણી થઈ રહી છે, જેને લઈને પણ લોકોમાં ખૂબ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

મહાશિવરાત્રી મેળાનો થયો પ્રારંભ

હર હર મહાદેવ જય ગિરનારીના નાદ સાથે આજથી મહા શિવરાત્રી મેળાનો પ્રારંભ થયો છે. સવારે 9:00 કલાકે શુભ ચોઘડિયામાં નૂતન ધજા પૂજા કર્યા બાદ મહાદેવ પર ધ્વજારોહણ કરીને પાંચ દિવસના ધર્મ ઉત્સવ અને મીની કુંભ મહાશિવરાત્રી મેળાની ઉજવણી શરૂ થઈ છે. વહેલી સવારે જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને સાધુ સંતો દ્વારા પદયાત્રા કરીને ભરડાવાવ થી ભવનાથ મહાદેવ મંદિર સુધી પહોંચ્યા હતા.

જ્યાં મંદિર પરીસરમાં પંડિતોની હાજરીમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ વિધાન મુજબ ભવનાથ મહાદેવને પૂજન કરેલી નૂતન ધ્વજા રોહણ કર્યા બાદ વિધિવત રીતે મહા શિવરાત્રી મેળાને ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો છે, જે રવિવારે મહાશિવરાત્રીની મધ્યરાત્રી નાગા સન્યાસીઓ દ્વારા મૃગીકુંડમાં સ્નાન કર્યા બાદ પાંચ દિવસનો ધર્મ ઉત્સવ વિધિવત રીતે પૂર્ણ થશે.

પ્રથમ વખત તમામ ભાવિકો પદયાત્રાથી પહોંચશે ભવનાથ

મહાશિવરાત્રીના મેળામાં પ્રથમ વખત તમામ પ્રકારના પદયાત્રીઓ ભાવિકો માટે મહાશિવરાત્રી મેળામાં આવવા અને જવા માટે પદયાત્રાને ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે. ભરડાવાવથી તમામ પ્રકારના વાહનોને પ્રતિબંધ કરાયા છે. જેથી મેળામાં આવનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પદયાત્રા થકી ભવનાથ મહાદેવ મંદિર અને ગિરનાર તળેટી સુધી પહોંચવાનો હોય છે, ત્રણ કિલોમીટરનો આ વિસ્તાર શિવ અને જીવ મય બનાવે તે પ્રકારે આહલાદક બનાવવામાં આવ્યો છે.

સમગ્ર ભવનાથ ક્ષેત્રમાં જ્યાં નજર પડે ત્યાં શિવ અને જીવને એક કડીરૂપે જોડતા ચિત્રો જોવા મળી રહ્યા છે, તો સાથે સાથે ત્રણ કિલોમીટરના આ માર્ગમાં 24 કલાક હર હર મહાદેવ અને જય ગિરનારીના નાદ સાથેના મંત્રોચ્ચાર પણ ચાલી રહ્યા છે, ત્રણ કિલોમીટરના આ વિસ્તારમાં ભાવિકોને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી ન પડે તે માટેની તમામ વ્યવસ્થા પણ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે.

