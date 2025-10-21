ETV Bharat / state

જૂનાગઢમાં દિવાળી બની રક્તરંજીત : મધુરમ વિસ્તારમાં યુવાનની હત્યા, અન્ય બે ઘાયલ

જૂનાગઢના મધુરમ વિસ્તારમાં ફટાકડા ફોડવા જેવી સામાન્ય બાબતમાં કેટલાક યુવાનો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 21, 2025 at 9:00 AM IST

1 Min Read
જૂનાગઢ : રાજકોટ બાદ જૂનાગઢમાં પણ તહેવાર ટાણે શોકની કાલીમા છવાઈ છે. દિવાળીની મધ્યરાત્રીએ એક બનાવમાં એક યુવાનનું મોત થયું, જ્યારે અન્ય બે યુવાનો ઘાયલ થયા હતા. ફટાકડા ફોડવા જેવી સામાન્ય બાબતે કેટલાક યુવાનો વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ હતી. જેમાં દિવ્યાંગ ચુડાસમા નામના યુવકનું મોત થયું છે. બે ઈજાગ્રસ્ત યુવાનને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે.

હાલમાં જ રાજકોટમાં એક સાથે ત્રણ યુવાનની હત્યા થયાનો બનવા બન્યો હતો. જે બાદ જૂનાગઢમાં પણ દિવાળી રક્તરંજીત બની છે. મધુરમ વિસ્તારમાં ફટાકડા ફોડવા જેવી સામાન્ય બાબતમાં કેટલાક યુવાનો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. જેમાં મધુરમ વિસ્તારમાં રહેતા દિવ્યાંગ ચુડાસમા નામના યુવાનનું મોત થયું છે. તો અન્ય બે યુવાનો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.

એક યુવકનું મોત, બે ઘાયલ : દિવાળી જેવા પાવન પર્વમાં યુવાનની હત્યા થતા પોલીસ પણ દોડતી થઈ હતી, અને સમગ્ર વિસ્તારમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો હતો. રાત્રેના ત્રણ વાગ્યાની આસપાસ મધુરમ વિસ્તારમાં યુવાનની હત્યા થતા સી ડિવિઝન પોલીસ મથકની સાથે સમગ્ર જૂનાગઢ શહેર પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળ અને સિવિલ હોસ્પિટલે ધસી ગયો હતો.

પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : આ બનાવ બાદ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ લેવાની શરૂઆત થઈ છે. પરંતુ જે રીતે તહેવારના સમયે યુવાનની હત્યા થવાની ઘટના સામે આવતા પોલીસની ચિંતામાં પણ વધારો થયો છે. મૃતક યુવાન અને ઘાયલ અન્ય બે યુવાનને જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. જ્યાં પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે ઘાયલ યુવાનોની સારવાર ચાલી રહી છે. જે જગ્યા પર હત્યાનો બનાવ બન્યો છે તે જગ્યા પર પણ પોલીસે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો છે, અને આરોપીને પકડવાની દિશામાં કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

આ પણ વાંચો...

ETV Bharat Logo

