બુટલેગરોનો આ પેંતરો પણ જુનાગઢ પોલીસે કર્યો ફેલ, કોઈને શંકા ન જાય તેવી જગ્યાએ કારમાં છુપાવ્યો હતો દારૂ
ચોરી છુપી થી દારૂ ઘુસાડવાના બુટલેગરોના નવતર કીમિયાનો જુનાગઢ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે, અને એક સંદેશ આપ્યો છે કે, કોઈપણ ચાલાકી કરી લો,પરંતુ ફાવશો નહીં.
Published : May 5, 2026 at 9:57 AM IST
જુનાગઢ: ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધીનો કડક અમલ થાય તે માટે પોલીસ સતત સતર્કતા વધારી રહી છે, અવાર-નવાર ગુજરાતમાંથી લાખો-કરોડોનો દારૂ ઝડપાતો રહે છે. બીજી તરફ ગુજરાતમાં દારૂ ઘુસાડવા અને દારૂની હેરાફેરી માટે બુટલેગરો અવનવા કિમીયાઓ અપનાવતા રહે છે, પરંતુ પોલીસની સતર્કતાના કારણે તેમના ભલભાલ કિમીયાઓ ફેઈલ થઈ જાય છે. આ કડીમાં જુનાગઢ પોલીસે બુટલેગરોનો વધુ એક કિમીયો ફેલ કરીને દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે.
જુનાગઢ પોલીસે ખુલ્લો વેરાવળ અને કેશોદના બે વ્યક્તિને જુનાગઢના સાંકડીધાર નજીક આવેલી ચેક પોસ્ટ પરથી ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓ પોતાની કારમાં કોઈને શંકા પણ ન જાય તેવી જગ્યાએ ચોર ખાનું બનાવીને તેમાં 363 દારૂની બોટલ છુપાવી હતી. ઝડપાયેલા આરોપીઓની ઓળખ વેરાવળના મયુર વાજા અને કેશોદના ભરત મોકરીયા તરીકે થઈ છે.
દારૂની હેરાફેરી નું ગજબ કારસ્તાન
જુનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે દારૂની હેરાફેરીનું ગજબ કારસ્તાન ખૂલું પાડ્યું છે. પોલીસને રાજકોટ થી વેરાવળ તરફ જઈ રહેલી એક કારમાં ચોરી છુપીથી અલગ ખાના બનાવીને તેમાં પર પ્રાંતિય દારૂનો જથ્થો વેરાવળ તરફ લઈ જવામાં આવી રહ્યો હોવાની બાતમી મળી હતી, જેના આધારે લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓએ જુનાગઢ પાસે આવેલી ચેક પોસ્ટ પર હાજર રહીને ઉલ્લેખ કરાયેલી કાર આવતા તેને અટકાવી હતી અને કારમાં સવાર બે વ્યક્તિઓ સાથે કારને
જુનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ લાવવામાં આવી હતી.
અહીં કેટલાક કારીગરોની મદદથી કારમાં બનાવવામાં આવેલા ચોરખાના કે જેમાં પરપ્રાંતીય દારૂની બોટલો છુપાવવામાં આવી હતી, તેને ખોલવાની શરૂઆત કરતા જ કારની અંદરથી 365 જેટલા દારૂની નાની બોટલ મળી આવી હતી. ત્યાર બાદ પોલીસે વેરાવળના મયુર વાજા અને કેશોદના ભરત મોકરીયાની કુલ 05 લાખ 60,534 રુપિયાના મુદ્દામાલ સાથે અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
પોલીસે દારૂની 363 બોટલ કબજે કરી
લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI કે.એમ.પટેલે માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, પોલીસને દારૂની હેરાફેરીની પૂર્વ બાતમી મળી હતી, કેટલાક બુટલેગરો ગુજરાત રાજ્ય બહારથી કારમાં ચોર ખાના બનાવીને તેમાં દારૂની હેરાફેરી કરી રહ્યા છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને પ્રથમ દ્રષ્ટિએ નજર કે શંકા ન જાય તે રીતે ફોરવ્હીલ બોનેટ લાઈટની પાછળના ભાગે અને બંને લાઈટની અંદરના ભાગે ડેસ્કબોર્ડમાં ખૂબ જ યુક્તિ પૂર્વક અલગ-અલગ ચોર ખાના બનાવીને તેમાં છુપાવેલી 363 જેટલી દારૂની બોટલ શોધી કાઢી. હાલ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે બંને આરોપીને પકડી પાડીને વધુ કાર્યવાહી માટે તાલુકા પોલીસ મથક જૂનાગઢને સોંપી દીધા છે.