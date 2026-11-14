જુનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે દારુ ભરેલી કાર ઝડપી, રાજસ્થાનના 4 અને જુનાગઢના એક બુટલેગરની અટકાયત
જુનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક કારની તપાસ દરમિયાન તેમાંથી પરપ્રાંતીય દારુનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે, સાથે જ પોલીસે 5 આરોપીની અટકાયત કરી છે.
Published : November 14, 2026 at 9:06 AM IST
જુનાગઢઃ જુનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે શહેરના સક્કરબાગ પાસે રાજકોટ તરફથી આવતી અને જુનાગઢ શહેરમાં જતી એક કારને શંકાને આધારે રોકીને તેની તપાસ કરતા આ કારમાંથી 3216 જેટલી પરપ્રાંતીય દારૂની બોટલ મળી આવી હતી. આ કારમાં દારૂ સાથે રાજસ્થાનના બાડમેરના ચાર અને જૂનાગઢના એક મળીને કુલ પાંચ ઈસમની લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અટકાયત કરી છે. આ સમગ્ર મામલામાં જૂનાગઢના બે અને રાજસ્થાનના બાડમેરના એક ફરાર આરોપીને પકડી પાડવા માટે પોલીસે વધુ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
રાજસ્થાનથી ગુજરાત દારૂની હેરાફેરી
જુનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળેલી બાતમીને આધારે જુનાગઢ શહેરના એ ડીવિઝન વિસ્તારના સક્કરબાગ પાસે આવેલા એક ધાર્મિક સ્થાન નજીક રાજકોટથી જુનાગઢ શહેરમાં આવતી ગુજરાત પાસીંગની સફેદ કલરની કારને શંકાને આધારે રોકતા તેમાંથી 3216 જેટલી પર પ્રાંતીય દારૂની બોટલ કે, જેની વર્તમાન બજાર કિંમત 05,13,216 રૂપિયા થવા જાય છે, તેની સાથે કાર મળીને કુલ 21 લાખ 23 હજાર 216 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે જપ્ત કર્યો છે. આ સમગ્ર મામલાની તપાસ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકને સોંપવામાં આવે છે
રાજસ્થાનના 4 બુટેલગરો પોલીસની પકડમાં
લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પી.આઇ. બી.જી.ચેતરીયા આ વિશે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીના આધારે શંકાસ્પદ સફેદ કારની ઝડતી કરીને તેની તપાસ કરતા કારમાંથી પરપ્રાંતીય દારૂનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. સ્થળ પરથી જૂનાગઢના ઉવેશ આરબ અને રાજસ્થાનના બાડમેરના ચાર ઈસમો ભભૂતારામ ભાદુ, રમેશ ડુંડી, હનુમાન ભાદુ, અને દિનેશ ભૂભીયાને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા.
દારૂની હેરાફેરીમાં જૂનાગઢના અવેશ સોરઠીયા અને નવાજ પઠાણની સાથે રાજસ્થાનના બાડમેરના પ્રવીણ ભાદુ નામના અન્ય ત્રણ ઈસમોની પણ શંકાસ્પદ સંડોવણી જણાતા ફરાર આ ત્રણેય ઈસમોને પકડી પાડવા માટે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં પકડાયેલા આરોપી પાસેથી રાજસ્થાન અને ગુજરાતના એક સરખા નંબરની બે મળીને કુલ ચાર વાહનની નંબર પ્લેટ પણ મળી આવી હતી. જેને લઈને પણ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તપાસ શરૂ કરી છે.
સમગ્ર મામલામાં રાજસ્થાની કનેક્શન હોઈ શકે
સમગ્ર મામલામાં દારૂની સપ્લાય જૂનાગઢ સુધી પહોંચતી કરવામાં રાજસ્થાની કનેક્શન પણ હોઈ શકે છે. પોલીસે જે પાંચ ઈસમોની અટકાયત કરી છે, તેમાંના ચાર ઈસમો રાજસ્થાનના હતા અને તે કારમાં બેસીને દારૂ સાથે જૂનાગઢ આવી રહ્યા હતા, એટલે બની શકે કે દારૂની ડિલિવરી કરવા માટે રાજસ્થાન થી આવેલા હોઈ શકે છે. આવા અનેક તારણો પર પણ જુનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને એ ડિવિઝન પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
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