જૂનાગઢમાં ભાડાના મકાનમાં ચાલતા જુગારધામનો પર્દાફાશ, જુગાર રમતી 6 મહિલા સહિત 8 ઝડપાયા
જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સક્કરબાગ સામે વાડી વિસ્તારમાં દરોડો પાડી 6 મહિલા અને 2 પુરુષને 5.56 લાખના મુદ્દામાલ સાથે પકડ્યા.
Published : November 2, 2026 at 5:18 PM IST
જૂનાગઢ: સૌરાષ્ટ્રમાં સાતમ-આઠમના તહેવારો દરમિયાન અને શ્રાવણ મહિનામાં જુગારના કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવતા હોય છે. પરંતુ આજે જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સક્કરબાગ સામે આવેલા વાડી વિસ્તારમાં મકાન ભાડે રાખીને ચાલતા જુગારના અખાડાનો ખુલાસો કર્યો છે. વેરાવળ એસટી ડેપો સામે રહેતી એક મહિલા જુગાર રમાડવા માટે જૂનાગઢ સક્કરબાગ નજીક વાડી વિસ્તારમાં મકાનમાં બહારથી જુગારીઓને બોલાવીને જુગાર રમાડતી હોવાની ચોક્કસ બાતમી મળતા પોલીસે તપાસ કરતા ત્યાંથી છ મહિલા અને બે પુરુષને 4,16,300 રૂપિયાની રોકડ મળીને કુલ 5,56,300 રૂપિયાના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડવામાં આવ્યા છે.
જૂનાગઢમાંથી પકડાયું જુગારધામ
સાતમ-આઠમનો તહેવાર અને શ્રાવણ મહિનામાં સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં જુગાર રમાડતા અને રમતા જુગારીઓના કિસ્સાઓ પોલીસ ચોપડે નોંધાઈ ચૂક્યા છે. વર્ષના અન્ય દિવસે પણ જુગારના કિસ્સાઓ નોંધાતા રહ્યા છે. પરંતુ આજે જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા જૂનાગઢ-રાજકોટ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર સક્કરબાગની સામે આવેલા વાડી વિસ્તારમાં વેરાવળની એક મહિલા મકાનમાં પોતાના આર્થિક ફાયદા માટે જુગાર રમતી અને રમાડતી હોવાની બાતમી મળતા પોલીસે તપાસ કરતા ખેતરની વાડીની ઓરડીમાંથી બે પુરુષ અને છ મહિલાઓ જુગાર રમતા રંગે હાથ પકડી પાડવામાં આવ્યા છે અને તમામ સામે જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ તપાસ કરી રહી છે.
લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આપી વિગતો
જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પી.આઈ. ડી. જી. ચૌધરીયાએ માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે સક્કરબાગ નજીક આવેલ ખેતરના વાડી વિસ્તારમાં આઠ જુગારીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં છ મહિલાઓ હતી. જેમાં મુખ્ય જુગારી તરીકે પકડાયેલી મહિલા સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ એસટી ડેપોની સામે રહેતી હોવાનું અને ખાસ જુગાર રમવા અને રમાડવા માટે જૂનાગઢ આવતી હોવાનું પણ પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
પોલીસે ચાર લાખ કરતા વધુની રોકડ પણ જુગારધામ પરથી ઝડપી પાડી છે અને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સમગ્ર મામલામાં જે જગ્યા પરથી જુગારધામ પકડાયું છે તે વાડીના માલિકનું આ જુગારધામમાં કોઈ કનેક્શન છે કે કેમ તેને લઈને પણ પોલીસ આ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે.
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