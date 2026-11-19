જુનાગઢ: વંથલીના ધણફુલિયા નજીક વીજ કરંટ લાગતા સિંહનું મોત, વન વિભાગે કરી ખેડૂતની અટકાયત
વન વિભાગે મૃતક સિંહના દેહને ખેતરમાંથી ખસેડીને સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો હતો.
Published : November 19, 2026 at 5:02 PM IST
જુનાગઢ: ગઈકાલે જુનાગઢ જિલ્લાના વંથલી તાલુકાના ધણફુલીયા ગામના એક ખેતરમાં મૃત હાલતમાં સિંહ પડ્યો હોવાની જાણ ગામ લોકો અને ખેડૂતોએ વન વિભાગને કરતા, વન વિભાગે મૃતક સિંહના દેહને ખેતરમાંથી ખસેડીને સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો હતો. સિંહના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમા વીજ કરંટ લાગતા મોત થયું હોવાની વિગતો સામે આવતા, પોલીસે ખેડૂતની અટકાયત કરીને ધોરણે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
સિંહના મોતમાં ધણફુલિયાના ખેડૂતની અટકાયત
જુનાગઢ જિલ્લાના વંથલી તાલુકાના ધણફુલીયા ગામમાં ગઈકાલે વાડી વિસ્તારમાં મૃત હાલતમાં એક 5થી 7 વર્ષનો નર સિંહ મળી આવ્યો હતો. ખેતરમાં સિંહનો મૃતદેહ પડ્યો હોવાની વિગતો ગામ લોકો અને આસપાસના ખેડૂતોએ વન વિભાગને કરી હતી. વન વિભાગના સ્ટાફએ ઘટનાસ્થળે પહોંચી મૃતદેહને ખેતરમાંથી જુનાગઢ સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં વન વિભાગના તબીબો દ્વારા સિંહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવતા તેના રિપોર્ટમાં મોતનું કારણ વીજ કરંટ હોવાનું સામે આવતા, વન વિભાગે ખેતર માલિક વિરુદ્ધ સિંહના મોતને લઈને તપાસ શરૂ કરી હતી.
વન વિભાગની પ્રતિક્રિયા
સામાજિક વનીકરણ વન વિભાગના આસિસ્ટન્ટ કન્ઝરવેટર ઓફ ફોરેસ્ટ શાહિદખાન મકરાણીએ માધ્યમોને આપેલી વિગતો અનુસાર, ખેતરમાં સિંહનો મૃતદેહ પડ્યો છે, આવી ગામ લોકો અને ખેડૂતોની સૂચનાને આધારે વન વિભાગે સ્થળ પર તપાસ કરતા, મૃત હાલતમાં સિંહ મળી આવ્યો હતો. જેનું તબીબી પરીક્ષણ કરતા તેના મોતનું કારણ વીજ કરંટ હોવાનું સામે આવતા, વન વિભાગે ધણફુલીયા ગામના ખેડૂત હરિભાઈ ચાવડાની ધોરણસર ફરિયાદ દાખલ કરીને તેની અટકાયત કરી છે.