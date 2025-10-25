ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં લીલી પરિક્રમાની તૈયારી, કલેક્ટર-પોલીસવડા સહિતના અધિકારીઓએ પગપાળા રૂટનું નિરીક્ષણ કર્યું

કારતક મહિનાની અગિયારસથી લઈને પૂર્ણિમા સુધી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાનું આયોજન થતું હોય છે.

જુનાગઢમાં લીલી પરિક્રમાની તૈયારી
જુનાગઢમાં લીલી પરિક્રમાની તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 25, 2025 at 3:17 PM IST

જુનાગઢ: કારતક મહિનાની અગિયારસથી લઈને પૂર્ણિમા સુધી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાનું આયોજન થનાર છે. પરિક્રમાનું સુચારું આયોજન થાય જંગલમાં પ્લાસ્ટિકનો કચરો ન પહોંચે તેમજ વન્યજીવ સૃષ્ટિને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય તે માટે આજે જિલ્લા કલેક્ટર, પોલીસવડા, વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર સહિત પરિક્રમાના આયોજન સાથે જોડાયેલા તમામ અધિકારીઓએ પરિક્રમા રૂટનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. પરિક્રમા શરૂ થાય તે પૂર્વે પરિક્રમાર્થીઓ માટેની તમામ વ્યવસ્થા પૂર્વવત બને તે માટે સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓને સૂચનો પણ કર્યા હતા.

પરિક્રમાને લઈને જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓનું નિરીક્ષણ

કારતક મહિનાની અગિયારસથી લઈને પૂર્ણિમા સુધી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાનું આયોજન થતું હોય છે. જેમાં દેશ અને દુનિયામાંથી લાખોની સંખ્યામાં પરિક્રમાથીઓ 36 km લાંબા જંગલના માર્ગ પર ગિરનારની પરિક્રમા કરીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના સમયથી ચાલતી આવતી આ પરિક્રમાને પૂર્ણ કરીને ભવભવનું ભાથુ બાંધતા હોય છે. ત્યારે પરિક્રમા શરૂ થાય તે પૂર્વે જ પરિક્રમાના 36 kmના માર્ગ પરિક્રમાર્થીઓને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી ન પડે તેમજ પ્રાથમિક જરૂરિયાતો જંગલ વિસ્તારમાં મળી રહે તે માટેનું આયોજન જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવતું હોય છે. ત્યારે આજે જુનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર પોલીસવડા વન વિભાગના અધિકારીઓ મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને પરિક્રમાના સુચારું આયોજન સાથે જોડાયેલા સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ દ્વારા આજે પરિક્રમા રૂટનું પગપાળા નિદર્શન કર્યું હતું અને જ્યાં સુવિધાની ઉણપ જણાઈ રહી હતી. ત્યાં આયોજન કરવા માટે સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓને સૂચન પણ કરવામાં આવ્યા હતા.

પ્લાસ્ટિક મુક્ત પરિક્રમાનું આયોજન

ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા પાછલા ચાર વર્ષથી સંપૂર્ણ પણે પ્લાસ્ટિક મુક્ત પરિક્રમા કરવામાં આવી રહી છે. જંગલ વિસ્તારમાં પ્લાસ્ટિકનો કચરો ન પહોંચે તે માટે પણ ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. આ સિવાય પરિક્રમાના માર્ગ પર પરિક્રમાથીઓને પીવાનું ચોખ્ખું પાણી મળી રહે તે માટે વન વિભાગ મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જંગલમાં કચરો રાખવા માટેની એક વિશેષ પ્રકારની કચરાપેટી પણ મૂકવામાં આવશે. જેથી પરિક્રમાના માર્ગ પરથી કચરાનું એકત્રીકરણ પણ એકદમ સરળ બને. વધુમાં જંગલને નુકસાન ન થાય તે માટે તેમજ પર્યાવરણનું રક્ષણ થાય તેવા દિશા સૂચક બોર્ડ પણ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. તો પરિક્રમાના માર્ગ પર પણ ભાવિકોને ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા વિનામૂલ્ય મળી રહે તે માટે ઉતારા મંડળો પણ કાર્યરત હોય છે. આ સિવાય સિંહ, દીપડા કે અન્ય જંગલી પ્રાણીઓ પરિક્રમાના માર્ગ પર ન આવી ચડે તે માટે વન વિભાગના કર્મચારીઓને પણ પરિક્રમાના દિવસો દરમિયાન વિશેષ જવાબદારી આપવામાં આવી છે. આ વખતની પરિક્રમા વિક્રમ સવંતની તિથિ મુજબ કારતક મહિનાની અગિયારસથી પૂર્ણિમા સુધી થાય તે માટે સાધુ-સંતો અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ પરિક્રમાથીઓને આગ્રહ ભરી વિનંતી પણ કરવામાં આવી છે.

