જૂનાગઢ લીલી પરિક્રમાને લઇને જિલ્લા વહીવટી તંત્રનું જાહેરનામું, ગંભીર અને ચેપી રોગ ધરાવતા લોકોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ
દર વર્ષે કારતક સુદ અગિયારસથી પૂનમ સુધી ગરવા ગિરનારના પર્વતની લીલી પરિક્રમા શરૂ થાય છે.
Published : November 13, 2026 at 7:29 AM IST
જૂનાગઢ: દર વર્ષે કારતક સુદ અગિયારસથી પૂનમ સુધી ગરવા ગિરનારના પર્વતની લીલી પરિક્રમા શરૂ થાય છે. આ લીલી પરિક્રમામાં દેશભરમાંથી લાખો શ્રદ્ધાળુંઓ આવે છે. જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પરિક્રમાને લઇને જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જાહેરનામા અનુસાર જૂનાગઢ શહેર અને ભવનાથ સુધીના આઠ કિલોમીટર વિસ્તારમાં ગંભીર અને ચેપી રોગ ધરાવતા લોકોના પરિક્રમા પથ પર જવા પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. સાથે જ પાણીનો બગાડ ન કરવા અને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સૂચવેલા નિયમો અનુસાર જ ખાદ્ય પદાર્થોનું વેચાણ અને ખરીદી કરવાની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.
લીલી પરિક્રમાને લઇને જિલ્લા વહીવટી તંત્રનું જાહેરનામું
ગિરનારની લીલી પરિક્રમા 20 નવેમ્બરથી 24 નવેમ્બર એટલે કે કારતક સુદ અગિયારસથી પૂનમ સુધી યોજાશે. જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર યોગેશ ચૌધરીની અધ્યક્ષતામાં પરિક્રમાનું સુચારૂં આયોજન થાય તે માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, વન વિભાગ અને પોલીસ તંત્રના સમન્વયથી જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ જાહેરનામાનો 19 નવેમ્બરથી 24 નવેમ્બર સુધી અમલ કરવાનો રહેશે.
રક્તપિત અને ચેપી રોગોના દર્દીઓને પરિક્રમામાં ન જવાની સૂચના
જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્રના જાહેરનામા અનુસાર, રક્તપિત અને ગંભીર તેમજ ચેપી રોગ ધરાવતા કોઇ પણ વ્યક્તિના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. જૂનાગઢથી લઇને ભવનાથ સુધીના આઠ કિલોમીટર વિસ્તારમાં આ જાહેરનામું અમલી બનશે.
- પાણીનો બગાડ ન કરવો
- પીવા લાયક પાણીને કોઇ પણ પ્રકારે દુષિત ન કરવું
- જાહેર તંદુરસ્તીને નુકસાન કરે તેવા ખાદ્ય પદાર્થોનું વેચાણ ન કરવું
- નાના વેપારીઓએ ખાદ્ય પદાર્થો ઢાંકીને રાખવા
- આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા મંજૂર ખાદ્ય પદાર્થો જ વેચી શકાશે
- આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પ્રતિબંધિત ખોરાકનું વેચાણ પરિક્રમા દરમિયાન થઇ નહીં શકે
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