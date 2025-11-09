ETV Bharat / state

જુનાગઢ મુક્તિ દિવસ અને એકતા પદયાત્રાનું આયોજન, મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ થયા સહભાગી

સરદાર પટેલના વિશેષ યોગદાનને યાદ કરીને જૂનાગઢની મુક્તિ દિવસ અને એકતા પદયાત્રાની ઉજવણી થઈ હતી.

જુનાગઢ મુક્તિ દિવસ અને એકતા પદયાત્રાનું આયોજન
જુનાગઢ મુક્તિ દિવસ અને એકતા પદયાત્રાનું આયોજન (CMO Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 9, 2025 at 1:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : આજે 9મી નવેમ્બર એટલે કે જુનાગઢનો મુક્તિ દિવસ. આજના દિવસે ખાસ રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી જુનાગઢ ખાતે કરવામાં આવી હતી. જેમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મ જયંતી પ્રસંગે એકતા પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મુખ્ય પ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ સહભાગી થયા હતા.

આજના દિવસે જુનાગઢની મુક્તિ સંગ્રામ સાથે જોડાયેલા આરઝી હકુમતના તમામ લડવૈયાઓ અને જૂનાગઢની મુક્તિ માટેની લડાઈ માટે સરદાર પટેલના વિશેષ યોગદાનને યાદ કરીને જૂનાગઢની મુક્તિ દિવસ અને એકતા પદયાત્રાની ઉજવણી થઈ હતી.

મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ થયા સહભાગી (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢ મુક્તિ દિવસ અને એકતા પદયાત્રા

આજે 9મી નવેમ્બર જુનાગઢનો મુક્તિ દિવસ આજે જુનાગઢ ખાતે રાજ્યકક્ષાની એકતા પદયાત્રા અને જુનાગઢના મુક્તિ દિવસની વિશેષ ઉજવણીનું આયોજન થયું હતું. જેમા મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ સ્વયંમ ઉપસ્થિત રહીને જુનાગઢના મુક્તિ સંગ્રામ સાથે જોડાયેલા આરઝી હકુમતના તમામ લડવૈયાઓ અને જૂનાગઢને પાકિસ્તાનમાંથી મુક્ત કરાવવા માટે સરદાર પટેલ દ્વારા આપવામાં આવેલા વિશેષ યોગદાનને આજે યાદ કરીને જૂનાગઢના મુક્તિ દિવસની સાથે સરદાર પટેલની 150મી જન્મ જયંતીની ઉજવણીના ભાગરૂપે એકતા પદયાત્રાનું આયોજન થયું હતું.

સર્વ પ્રથમ જૂનાગઢમાં સરદાર પટેલની પ્રતિમાને મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે પુષ્પ અર્પણ કરીને તેમને આજના વિશેષ દિવસે યાદ કર્યા હતા, ત્યારબાદ ઐતિહાસિક બહાઉદ્દીન કોલેજમાંથી એકતા પદયાત્રાને મુખ્યપ્રધાને વિધિવત રીતે પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું.

દિવસ દરમિયાન થશે ઉજવણી

આજે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન જુનાગઢ મુક્તિ દિવસની સાથે એકતા પદયાત્રાનુ પણ આયોજન થઈ રહ્યું છે. જુનાગઢ શહેરના રાજમાર્ગો પર પદયાત્રા ચાલતી જોવા મળશે. જેમાં જુનાગઢ શહેરના સામાન્ય લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં તેમના વિસ્તારમાંથી જોડાઈને સરદાર પટેલની યાદમાં એકતા પદયાત્રાની સાથે જૂનાગઢના મુક્તિ દિવસની ઉજવણી કરશે.

એકતા પદયાત્રાનું આયોજન
એકતા પદયાત્રાનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

આજે દિવસ દરમિયાન જુનાગઢ મુક્તિ સંગ્રામ સાથે જોડાયેલા સ્વાતંત્ર સેનાનીઓના પરિવારનું સન્માન પણ સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે, તો પદયાત્રાના માર્ગ પર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજીને પણ જુનાગઢના મુક્તિ દિવસની સાથે એકતા પદયાત્રાને વિશેષ બનાવવા માટે સ્થાનિક કલાકારો પણ પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યા છે.

મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ થયા સહભાગી
મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ થયા સહભાગી (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. આજે જુનાગઢનો 78મો મુક્તિ દિવસ, આરજી હકુમતની લડાઈ અને સંગ્રામ પર રસપ્રદ ઇતિહાસ
  2. CMની હાજરીમાં જુનાગઢ મુક્તિ દિવસની ઉજવણી, શહેરમાં વાહન વ્યવહાર માટે નવા વૈકલ્પિક માર્ગો

TAGGED:

JUNAGADH LIBERATION DAY
CM BHUPENDRA PATEL
UNITY WALK JUNAGADH
JUNAGADH
JUNAGADH LIBERATION DAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.