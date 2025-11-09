જુનાગઢ મુક્તિ દિવસ અને એકતા પદયાત્રાનું આયોજન, મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ થયા સહભાગી
સરદાર પટેલના વિશેષ યોગદાનને યાદ કરીને જૂનાગઢની મુક્તિ દિવસ અને એકતા પદયાત્રાની ઉજવણી થઈ હતી.
Published : November 9, 2025 at 1:05 PM IST
જુનાગઢ : આજે 9મી નવેમ્બર એટલે કે જુનાગઢનો મુક્તિ દિવસ. આજના દિવસે ખાસ રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી જુનાગઢ ખાતે કરવામાં આવી હતી. જેમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મ જયંતી પ્રસંગે એકતા પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મુખ્ય પ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ સહભાગી થયા હતા.
આજના દિવસે જુનાગઢની મુક્તિ સંગ્રામ સાથે જોડાયેલા આરઝી હકુમતના તમામ લડવૈયાઓ અને જૂનાગઢની મુક્તિ માટેની લડાઈ માટે સરદાર પટેલના વિશેષ યોગદાનને યાદ કરીને જૂનાગઢની મુક્તિ દિવસ અને એકતા પદયાત્રાની ઉજવણી થઈ હતી.
જુનાગઢ મુક્તિ દિવસ અને એકતા પદયાત્રા
આજે 9મી નવેમ્બર જુનાગઢનો મુક્તિ દિવસ આજે જુનાગઢ ખાતે રાજ્યકક્ષાની એકતા પદયાત્રા અને જુનાગઢના મુક્તિ દિવસની વિશેષ ઉજવણીનું આયોજન થયું હતું. જેમા મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ સ્વયંમ ઉપસ્થિત રહીને જુનાગઢના મુક્તિ સંગ્રામ સાથે જોડાયેલા આરઝી હકુમતના તમામ લડવૈયાઓ અને જૂનાગઢને પાકિસ્તાનમાંથી મુક્ત કરાવવા માટે સરદાર પટેલ દ્વારા આપવામાં આવેલા વિશેષ યોગદાનને આજે યાદ કરીને જૂનાગઢના મુક્તિ દિવસની સાથે સરદાર પટેલની 150મી જન્મ જયંતીની ઉજવણીના ભાગરૂપે એકતા પદયાત્રાનું આયોજન થયું હતું.
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતીની ઉજવણી અંતર્ગત જૂનાગઢની ઐતિહાસિક બહાઉદ્દીન કોલેજ ખાતેથી 'એક ભારત, આત્મનિર્ભર ભારત'ની વિભાવના ચરિતાર્થ કરવાના ધ્યેય સાથે આયોજિત જિલ્લા કક્ષાની ‘સરદાર @ 150 યુનિટી માર્ચ’ને રાજ્યના મંત્રીશ્રીઓ, સંતો-મહંતો… pic.twitter.com/heg5iTQzz0— CMO Gujarat (@CMOGuj) November 9, 2025
સર્વ પ્રથમ જૂનાગઢમાં સરદાર પટેલની પ્રતિમાને મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે પુષ્પ અર્પણ કરીને તેમને આજના વિશેષ દિવસે યાદ કર્યા હતા, ત્યારબાદ ઐતિહાસિક બહાઉદ્દીન કોલેજમાંથી એકતા પદયાત્રાને મુખ્યપ્રધાને વિધિવત રીતે પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું.
જૂનાગઢ ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય એકતાના ભાવને ઉજાગર કરતી 'યુનિટી માર્ચ'ની એક ઝલક.#Sardar150 #UnityMarch pic.twitter.com/oGJN7qZljY— CMO Gujarat (@CMOGuj) November 9, 2025
દિવસ દરમિયાન થશે ઉજવણી
આજે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન જુનાગઢ મુક્તિ દિવસની સાથે એકતા પદયાત્રાનુ પણ આયોજન થઈ રહ્યું છે. જુનાગઢ શહેરના રાજમાર્ગો પર પદયાત્રા ચાલતી જોવા મળશે. જેમાં જુનાગઢ શહેરના સામાન્ય લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં તેમના વિસ્તારમાંથી જોડાઈને સરદાર પટેલની યાદમાં એકતા પદયાત્રાની સાથે જૂનાગઢના મુક્તિ દિવસની ઉજવણી કરશે.
આજે દિવસ દરમિયાન જુનાગઢ મુક્તિ સંગ્રામ સાથે જોડાયેલા સ્વાતંત્ર સેનાનીઓના પરિવારનું સન્માન પણ સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે, તો પદયાત્રાના માર્ગ પર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજીને પણ જુનાગઢના મુક્તિ દિવસની સાથે એકતા પદયાત્રાને વિશેષ બનાવવા માટે સ્થાનિક કલાકારો પણ પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો...