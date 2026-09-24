જૂનાગઢ: છ વર્ષની માસુમ બાળકી પર દીપડાનો હુમલો, માતાનો આક્રંદ; 'હિંસક પ્રાણીને મોતને ઘાટ ઉતારો'
ડેડકીયાડ ગામના લોકોએ હિંસક પ્રાણીના હુમલામાં માનવ મોત બદલ સરકાર 25 લાખ રૂપિયાની સહાય આપે તેવી પણ માંગ કરી છે.
Published : September 24, 2026 at 4:47 PM IST
જૂનાગઢ: જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાનું ડેડકીયાડ ગામમાં ગત રાત્રિએ 9થી 9:30ના અરસામાં, ગામના પાદરમાં આવેલા એક ખેતરમાં સંજય સોલંકીના સંતાનો રમી રહ્યા હતા. દરમિયાન છુપાઈને આવેલો દીપડો સંજયભાઈની છ વર્ષની દીકરી પ્ર્રીષા સોલંકીને ઉઠાવી ગયો હતો. ઘરથી 500-700 મીટરના અંતર પર રાતના 1:00 વાગ્યાની આસપાસ બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર ડેડકીયાડ ગામમાં શોકની લાગણી સાથે ભય પણ ફેલાયો છે. મૃતક બાળકીની માતાએ દીપડાને મોતને ઘાટ ઉતારવાની માંગ કરી છે. તો ડેડકીયાડ ગામના લોકોએ હિંસક પ્રાણીના હુમલામાં માનવ મોત બદલ, સરકાર 25 લાખ રૂપિયાની સહાય આપે તેવી પણ માંગ કરી છે.
ડેડકિયાડ ગામમાં દીપડાની દહેશત
મેંદરડાનું ડેડકિયાડ ગામ દીપડાના હિંસક હુમલાથી હચમચી ગયું છે. અગાઉ વર્ષો પહેલા સિંહના હુમલામાં એક વૃદ્ધનું આ જ પ્રકારે મોત થયું હતું. ત્યારબાદ ઘણા વર્ષો પછી ગામમાં દીપડાએ માસુમ બાળકી પર હુમલો કરતા ગામ લોકોમાં પણ ભય જોવા મળી રહ્યો છે.
માત્ર એક મિનિટના સમયમાં કર્યો હુમલો
પ્રિશાની સાથે તેની બહેન પ્રિયંશા અને અન્ય એક બહેન ખેતરની ખુલી જગ્યામાં ઘરની આસપાસ રમતી હતી. ત્યારે અચાનક દીપડાએ ઘાત લગાવીને હુમલો કરતા તેમાં પ્રિશા સોલંકીનું મોત થયું છે. અચાનક દીપડાએ હુમલો કરતા બન્ને બહેનો ગભરાઈ ગઈ હતી. આ ઘટના બાદ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો એકત્ર થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ બાળકીને શોધવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા. દીપડાએ બાળકીને જ્યાંથી ઉઠાવી ત્યાંથી 500થી 700 મીટર દૂર ખેતરની એક જગ્યા પરથી મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.
વન વિભાગે હાથ ધરી તપાસ
નાયબ સંરક્ષક પ્રશાંત તોમરે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના બાદ વન વિભાગની ટીમો દ્વારા દીપડાને પાંજરે પુરવા માટે કવાયત શરૂ કરી છે. વન વિભાગ દ્વારા જુદી-જુદી જગ્યાએ 8 જેટલા પાંજરા મૂકીને દીપડાને પાંજરે પુરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામા આવી છે. હાલ સરકારી ધારા ધોરણ મુજબ વન્ય પ્રાણીના હુમલામાં કોઈ વ્યક્તિનું મોત થાય, તેવા કિસ્સામાં સરકાર દ્વારા દસ લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવતી હોય છે. તે વન વિભાગના નિયમ અનુસાર મૃતક બાળકીના પરિવારજનોને આપવામાં આવશે.
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