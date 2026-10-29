દિવાળી પૂર્વે જૂનાગઢના બાંટવામાંથી ₹12 લાખનો ગેરકાયદે ફટાકડાનો જથ્થો ઝડપાયો, એકની અટકાયત
દિવાળી પહેલા જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળેલી બાતમીના આધારે બાંટવા શહેરમાંથી રૂ. 12,25,868નો ગેરકાયદે ફટાકડાનો જથ્થો ઝડપાયો.
Published : October 29, 2026 at 10:46 AM IST
જૂનાગઢ: દિવાળીનો તહેવાર શરૂ થાય તે પૂર્વે જ બાંટવા શહેરમાંથી જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે રૂ. 12,25,868નો ગેરકાયદે સંગ્રહ કરાયેલો ફટાકડાનો જથ્થો પકડી પાડ્યો છે. લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળેલી પૂર્વ બાતમીના આધારે ત્રણ ગોડાઉનમાં સંગ્રહિત ફટાકડાના જથ્થા સાથે સૂર્યકાંત તન્ના નામના વ્યક્તિની અટકાયત કરી છે, જેની પાસે ફટાકડાનો સંગ્રહ કરવો અથવા તેનું વેચાણ કરવા અંગેની કોઈ પણ કાયદાકીય મંજૂરી ન હતી. જેથી તેની સામે BNS અને સ્ફોટક પદાર્થ અધિનિયમ અંતર્ગત ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
સામાન્ય રીતે વિસ્ફોટક પદાર્થની શ્રેણીમાં આવતા ફટાકડાનો સંગ્રહ કરવો અથવા તેનું વેચાણ કરવું તે પૂર્વે વિવિધ વિભાગોની મંજૂરી આવશ્યક હોય છે, પરંતુ ફટાકડાનો સંગ્રહ કરનાર સૂર્યકાંત તન્નાએ કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી વગર ફટાકડા સંગ્રહિત કર્યા હતા. જેને સીઝ કરીને જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પીઆઈ બી.જી. ચેતરીયાએ માધ્યમોને આપેલી વિગતો અનુસાર, પોલીસને પૂર્વ બાતમી મળી હતી કે બાંટવા શહેરમાં દિવાળીના તહેવારને ધ્યાને રાખીને એક વ્યક્તિ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ત્રણ ગોડાઉન પરેશ રાયચુરા પાસેથી ભાડે મેળવીને તેમાં ગેરકાયદેસર રીતે ફટાકડાનો સંગ્રહ કરી અને દિવાળીના દિવસોમાં તેનું વેચાણ કરવાનો ઈરાદો હતો.
પોલીસની બાતમીના આધારે બાંટવા શહેરના ત્રણ ગોડાઉનમાં તપાસ કરતાં અહીંથી ફટાકડાનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો, જેમાં ફાયર સેફ્ટી સહિત સીસીટીવી અને આકસ્મિક સ્થિતિમાં આગ લાગે તો તેને બુઝાવી શકાય તેવા ફાયર એક્સટિંગ્વિશર પણ જોવા મળતા ન હતા.
સાથે સાથે ફટાકડા જેવા વિસ્ફોટક પદાર્થનો સંગ્રહ કરવા માટે લાઇસન્સ અને અન્ય કાયદાકીય મંજૂરી મેળવવાની થતી હોય છે, તે પણ ગોડાઉન ભાડે રાખનાર સૂર્યકાંત તન્નાએ મેળવી ન હતી. જેથી પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 125, 287 અને 288 તેમજ સ્ફોટક પદાર્થ અધિનિયમ 1884ની કલમ 9 B (1-B) હેઠળ ગુનો રજીસ્ટર કરી સૂર્યકાંત તન્નાની અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
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