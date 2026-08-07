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જુનાગઢ LCBની મોટી કાર્યવાહી: વિસાવદરમાંથી કારના ચોર ખાનામાંથી દારૂ ઝડપાયો, શહેરમાંથી જુગારીઓ પકડાયા

જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB) અને સ્થાનિક પોલીસે ગુનેગારો સામે લાલ આંખ કરી છે.

જુનાગઢ LCBની મોટી કાર્યવાહી
જુનાગઢ LCBની મોટી કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 2:58 PM IST

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જૂનાગઢ: જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB) અને સ્થાનિક પોલીસે ગુનેગારો સામે લાલ આંખ કરી છે. પોલીસે વિસાવદર વિસ્તારમાંથી કારના ચોર ખાનામાંથી 5.95 લાખથી વધુનો વિદેશી દારુ ઝડપી પાડ્યો છે. બીજી તરફ જૂનાગઢ શહેરમાંથી દેશી દારૂના જથ્થા અને જુગારના અખાડા પર રેડ કરી છ જુગારીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા અને લાખોનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

જૂનાગઢ LCBને મળી સફળતા

જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB)ને આજે મોટી સફળતા મળી છે. વિસાવદર અને જૂનાગઢ શહેરના દોલતપરા અને પંચેશ્વર વિસ્તારમાંથી પર પ્રાંતિય અને દેશી દારૂ મળીને કુલ 6 લાખ કરતાં પણ વધારેનો મુદ્દામાલ કબજે કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે તો બીજી તરફ મધુરમ વિસ્તારમાં આવેલા એક રહેણાંક મકાનમાં જુગારનો અખાડો ચાલી રહ્યો હતો. અહીં પણ પોલીસે રેડ કરીને છ જુગારીઓને 72,530ની રોકડ અને કુલ 1,22,530ના મુદ્દામાલ સાથે છ જુગારીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.

વિસાવદરમાંથી કારના ચોર ખાનામાંથી દારૂ ઝડપા
વિસાવદરમાંથી કારના ચોર ખાનામાંથી દારૂ ઝડપા (ETV Bharat Gujarat)

વિસાવદર વિસ્તારમાં કારમાં ચોર ખાનું બનાવીને મધ્યપ્રદેશથી કેટલાક બુટલેગરો દ્વારા 384 બોટલ દારૂ ઘુસાડવાની ફિરાકમાં હતા. આવા સમયે પોલીસને મળેલી બાતમીને આધારે કારની તપાસ કરતા 05,95,872 રૂપિયાનો પરપ્રાંતીય દારૂ મળી આવ્યો હતો જેમાં બે આરોપીની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે.

વિસાવદરમાંથી કારના ચોર ખાનામાંથી દારૂ ઝડપાયો
વિસાવદરમાંથી કારના ચોર ખાનામાંથી દારૂ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

જૂનાગઢ શહેરમાંથી 1.50 લાખનો દારુ પકડાયો

બી ડિવિઝન વિસ્તારમાંથી કુલ 335 લિટર દેશી દારૂ કે જેની બજાર કિંમત અંદાજિત 67,000 થાય છે, મળીને કુલ 1,39,000નો દેશી દારૂ પણ પકડી પાડવામાં સફળતા મળી છે જેમાં પણ બે બુટલેગરો પકડાયા છે જ્યારે અન્ય એક બુટલેગરને પકડવાનો બાકી છે. આવી જ રીતે પંચેશ્વર વિસ્તારમાંથી પણ પોલીસે રેડ કરીને 55 લિટર દેશી દારૂ કે જેની બજાર કિંમત 11,000 થવા જાય છે. આ કિસ્સામાં પણ પોલીસે એક આરોપીને સ્થળ પરથી દેશી દારૂ લઈ જતા પકડી પાડ્યો છે.

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TAGGED:

JUNAGADH CRIME POLICE
JUNAGADH LCB BUSTED BOOTLEGGER
VISAVADAR GAMBLERS ARRESTED
JUNAGADH LCB
JUNAGADH LCB BUSTED BOOTLEGGER

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