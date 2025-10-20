ETV Bharat / state

જુનાગઢના કોટેચા પરિવારની અનોખી દિવાળી: પુત્રી અને પુત્રવધૂનું લક્ષ્મી સ્વરૂપે પૂજન

આ પરંપરા માત્ર ધાર્મિક જ નહીં, પરંતુ સામાજિક એકતા અને પરિવારની એકતાને મજબૂત કરવાનો પણ એક અનોખો પ્રયાસ છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2025 at 4:42 PM IST

1 Min Read
જુનાગઢ: દિવાળીનો તહેવાર લક્ષ્મી પૂજનનો મહત્વનો અવસર છે, જેને જુનાગઢનો કોટેચા પરિવાર છેલ્લા ત્રણ દાયકાઓથી અનોખી રીતે ઉજવે છે. દિવાળીના દિવસે આ પરિવાર સમગ્ર પરિવાર એકઠો થઈને પુત્રીઓ અને પુત્રવધૂઓનું લક્ષ્મીના સ્વરૂપે વિધિવત્ પૂજન કરે છે. આ પરંપરા માત્ર ધાર્મિક જ નહીં, પરંતુ સામાજિક એકતા અને પરિવારની એકતાને મજબૂત કરવાનો પણ એક અનોખો પ્રયાસ છે.

પુત્રી અને પુત્રવધૂનું લક્ષ્મી સ્વરૂપે પૂજન

સનાતન ધર્મ અને સંસ્કૃતિમાં દિવાળી અને લક્ષ્મી પૂજનનું વિશેષ મહત્વ છે. જુનાગઢના કોટેચા પરિવારે છેલ્લા 30 વર્ષથી આ પરંપરાને અનોખી રીતે જાળવી રાખી છે. દિવાળીના દિવસે પરિવારના પુરુષો તેમની પુત્રીઓ અને પુત્રવધૂઓને લક્ષ્મીના સ્વરૂપે બિરાજમાન કરી, તેમની આરતી ઉતારે છે અને ચરણસ્પર્શ કરીને આશીર્વાદ લે છે. આ અનોખી પરંપરાએ જુનાગઢમાં કોટેચા પરિવારની એક વિશિષ્ટ ઓળખ ઊભી કરી છે.

વિભક્ત પરિવારોને જોડવાનો પ્રયાસ

આધુનિક યુગમાં પારિવારિક ભાવના ધીમે-ધીમે ઘટી રહી છે, અને પરિવારો વિભક્ત થઈ રહ્યા છે. આવા સમયે કોટેચા પરિવારની આ પરંપરા પરિવારોને એકજૂટ રાખવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. પુત્રીઓ અને પુત્રવધૂઓને લક્ષ્મી સ્વરૂપે સ્વીકારીને તેમનું સામૂહિક પૂજન કરવાથી પરિવારમાં સન્માન અને સમજણની ભાવના વધે છે. આ પરંપરા પરિવારોમાં વધતા ખટરાગોને ઘટાડવામાં અને સંયુક્ત પરિવારની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.

સમાજ માટે પ્રેરણા

આજના સમયમાં, જ્યાં પરિવારોમાં અણબનાવ અને વિખવાદ વધી રહ્યા છે, ત્યાં આવી પરંપરાઓ પરિવારોમાં એકતા અને સ્નેહ વધારી શકે છે. જો દરેક પરિવાર આ પ્રકારે પુત્રી અને પુત્રવધૂને લક્ષ્મી સ્વરૂપે સન્માન આપે, તો સમાજમાં વિભક્ત થતા પરિવારોની સંખ્યા ઘટી શકે છે અને સંસ્કૃતિસભર પારિવારિક મૂલ્યોનું જતન થઈ શકે છે.

